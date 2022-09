Pokémon GO: Trainer zeigen stolz ihre Pikachu-Sammlungen – Wie viele habt ihr gesammelt?

In Pokémon GO ist vor allem ein Monster bei den Trainern sehr beliebt: Pikachu. Aus diesem Grund sammeln die Spieler das Pokémon fleißig und zeigen nun ihre Ausbeute. Wir von MeinMMO haben uns für euch angesehen, wie viele Pikachu andere Spieler bereits gesammelt haben und verraten euch, wieso sie das machen.

Um welches Pokémon geht es? Eines der beliebtesten Monster im Spiel ist das Elektro-Pokémon Pikachu. Schon im Anime war es Euch stets ein treuer Begleiter und hat sich so zu einer Art Maskottchen entwickelt. Und auch im Mobile-Game ist Pikachu zu einem festen Bestandteil geworden, der nicht mehr wegzudenken ist.

Dabei scheint sich Pikachu besonders gern zu verkleiden, denn sobald es der Anlass zulässt, wirft sich die gelbe Maus für euch in Schale. So war es in der Vergangenheit zu zahlreichen Festen, wie zu Halloween und Weihnachten, aber auch zu besonderen Events wie dem GO Fest, in besonderen Kostümen zu finden.

Diese vielfältigen Designs sorgen inzwischen bei einigen Trainer für einen echten Sammel-Hype. In der reddit-Community präsentieren daher nun einige Spieler ihre Errungenschaften und äußern den Wunsch nach einem neuen, wichtigen Feature.

So viele Pikachu haben die reddit-User bereits gesammelt

Dass das Sammeln von kostümierten Pokémon, insbesondere der Pikachu-Familie, inzwischen zu einem kleinen Hype geworden ist, zeigt sich spätestens mit den Blick auf den reddit-Beitrag vom User umm_name. Dort teilt er nämlich ein Bild mit 10 verschiedenen kostümierten Pikachu sowie Raichu und fragt „Sammelt sonst noch jemand Pikachu?“.

Schnell wird klar, dass umm_name mit dieser Leidenschaft nicht allein ist. Auch andere Trainer sind dem kleinen Elektro-Pokémon verfallen und nehmen gefühlt jedes Kostüm mit, was sie kriegen können. So zeigt Mandra_4837 in den Kommentaren auch seine Ausbeute von mehr als 30 Kostümen:

Auszug aus der Pikachu-Sammlung von Mandra_4837 (via reddit.com)

Doch nach Angaben verschiedener Trainer, sind das vergleichsweise noch wenige Pikachu. Bei manchen hat sich in den letzten Jahren nämlich so einiges angesammelt. Aus diesem Grund kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

Fjorgyngrma: „Ich habe 229….ugh… es gibt so viele kostümierte, und ich behalte jedes Jahr ein paar davon.“

FanklyNinja: „Warte, bis du von meinen 602 Event-Pikachu hörst, die ich horte, weil ich sie nicht weggeben will.“

NikkiWestX2: „Nur 134 Kostüm-Pikachu, weil ich schon öfters Kürzungen vornehmen musste.“

Adventurous_pay_5827: „Ich habe 32 von den 37 verfügbaren.“

Jomanderisreal: „Ich habe seit dem Start konsequent gespielt und habe wahrscheinlich fast jedes einzelne Pikachu. Ich erwähne das alles nur, weil ich sie nicht löschen will, aber sie nehmen so viel Speicherplatz ein.“

Doch wie man anhand der Kommentare sieht, sorgt die Vielzahl an Monstern auch für ein Platz-Problem in der Pokémon-Aufbewahrung. Aus diesem Grund wünschen sich Trainer zukünftig ein neues Feature.

Warum sammeln die Trainer Pikachu überhaupt?

Ist Pikachu stark? Nein, Pikachu ist nicht besonders stark. Es spielt daher in der GO-Kampfliga und in Raids eher keine Rolle. Wenige kostümierte Pikachu lassen sich zwar zu Raichu weiterentwickeln, allerdings ist auch dieses Monster im Kampf eher uninteressant.

Wer also auf der Suche nach einem starken Pokémon für Raids ist, der sollte lieber nach den besten Angreifern in Pokémon GO Ausschau halten. Im nachfolgenden Video zeigen wir euch hierzu eine Auswahl:

Was macht kostümierte Pikachu so besonders? Anders als die normale Form, kann man die Kostüme nicht dauerhaft im Spiel finden. Manchen von ihnen sind sogar nur einmalig während eines bestimmten Events zu bekommen, wie die beiden GO Fest-Kostüme von 2021.

Hat man dann sogar das Glück einem schillernden Exemplar zu begegnen, macht es das Pokémon noch ein Stück wertvoller. So war es beispielsweise zum Release des Films „Meisterdetektiv Pikachu“. Aufgrund eines Fehlers war es kurzzeitig möglich, Pikachu mit Detektiv-Hut als Shiny zu fangen. Wer hierbei eins ergattern konnte, kann sich also glücklich schätzen, denn es ist eines der seltensten Shinys im Spiel.

Pikachu Pop-Star und Rock-Star zum GO Fest 2021

Aus diesem Grund wollen Trainer ihre Kostüme auch nicht einfach aussortieren und verschicken. Lediglich das Verschieben auf Pokémon Home wäre für manche eine Option, um Platz zu gewinnen. Das ist bei den kostümierten Monstern allerdings bisher nicht möglich.

Hinzu kommt, dass einige Trainer auch hin und wieder mit diesen Monstern interagieren wollen. Sie möchten sie als Kumpel nutzen oder mit ihnen Bilder machen. Wer sie also auf diese Weise sammeln möchte, muss sie wohl oder übel in seiner Pokémon-Aufbewahrung in Pokémon GO belassen.

Daher würde hierbei eine eigene Aufbewahrung für diese Kostüm-Pokémon Abhilfe schaffen. Ob Niantic hier zukünftig eine solche Funktion einführen wird und die Trainer kostümierte Pokémon dann in einer eigenen Box sammeln können, bleibt allerdings abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt es euch, dass ihr im Spiel immer wieder kostümierte Pokémon finden könnt? Wie viele dieser Pikachu habt ihr inzwischen in eurer Sammlung? Und welches wollt ihr euch auf jeden Fall noch sichern? Schreibt es uns gern in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Neben kostümierten Pokémon sind auch schillernde Exemplare in Pokémon GO sehr begehrt. Ich zeige euch die 10 schönsten Shinys, auf die ich niemals verzichten könnte.