Pokémon GO: 10 Monster, die ihr euch zum Psycho-Spektakel nicht entgehen lassen solltet

In Pokémon GO läuft gerade das große Psycho-Spektakel bei dem ihr auf zahlreiche Pokémon treffen könnt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für Monster sind und verraten euch, welche ihr euch auf jeden Fall holen solltet.

Um welche Pokémon geht es? Derzeit veranstaltet Pokémon GO das diesjährige Psycho-Spektakel, was euch in der Wildnis, in Eiern sowie in Raids eine Reihe von thematisch passenden Pokémon bringt. Und auch in den Belohnungen der Event-Quests und der befristeten Forschung lässt sich das eine oder andere Exemplar finden.

Doch nicht alle Monster, die ihr während des Events treffen könnt, lohnen sich auch. Wir haben uns die Spawns etwas genauer angesehen und euch nachfolgend 10 Pokémon aufgelistet, die ihr euch zum Psycho-Spektakel sichern solltet.

Dabei beginnen wir in unserem Ranking mit den besten Pokémon für die Raids und die GO-Kampfliga, die ihr auf der ersten Seite findet, und auf Seite 2 zeigen wir euch alle Monster, bei denen sich vor allem die Shiny-Varianten lohnen.

Wann läuft das Event? Das Psycho-Spektakel läuft vom 06. September 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 12. September 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

1. Mega-Simsala

Mega-Simsala normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Bei Mega-Simsala handelt es sich um die temporäre Weiterentwicklung des Psycho-Pokémon Simsala aus der ersten Spiele-Generation. Das Monster feiert zum Psycho-Spektakel sein Debüt im Spiel. Um die Entwicklung auszuführen, benötigt ihr 200 Mega-Energie.

Warum lohnt sich Mega-Simsala? Bereits ein Blick in die Werte von Simsala zeigt, dass das Pokémon von einem enormen Angriffswert profitieren kann. Seine Mega-Entwicklung ist hierbei nochmal um einiges stärker und hat hinter Deoxys (Angriffsform) den derzeit höchsten Wert.

Fangt ihr nach dem Mega-Raid ein entsprechendes Simsala, dann erlernt dieses außerdem während des Events die Lade-Attacke Psychokinese. Diese ist verhältnismäßig schnell geladen und macht beim Gegner ordentlich Schaden. Aus diesem Grund solltet ihr euch das Pokémon für eure Raid-Kämpfe auf jeden Fall sichern.

Wo kann man es beim Event finden? Mega-Simsala wird während des Psycho-Spektakels in den Mega-Raids zu finden sein. Dort könnt ihr euch die benötigte Mega-Energie sichern und euch dann selbst ein starkes Simsala entwickeln. Mit etwas Glück begegnet ihr nach dem Raid sogar einem Shiny-Simsala.

Hier findet ihr die besten Konter gegen Mega-Simsala.

2. Abra

Abra normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Mit Abra bleiben wir in der Familie von Simsala, denn das Psycho-Pokémon aus der ersten Generation lässt sich über Kadabra zu Simsala und schließlich zu Mega-Simsala weiterentwickeln.

Warum lohnt sich Abra? Wer auf der Suche nach einem starken Psycho-Pokémon ist, aber keine Pässe für die entsprechenden Mega-Raids ausgeben möchte, der sollte nach Abra Ausschau halten. Dieses Monster ist zwar selbst nicht besonders stark, durch seine Weiterentwicklung Simsala kann es aber in den Raids ordentlich punkten.

So profitiert Simsala von einem hohen Angriffswert und soliden Ausdauer- und Verteidigungswerten. Auch wenn es an seinen Konkurrenten, wie Mewtu und Hoopa, nicht ganz vorbeikommt, sichert es sich mit einem Moveset aus Konfusion und Psychokinese einen Platz unter den 10 besten Psycho-Angreifern im Spiel.

Hinzu kommt, dass euer Simsala automatisch Psychokinese als Event-Attacke während des Psycho-Spektakels lernt, wenn ihr Kadabra entsprechend weiterentwickelt.

Wo kann man es beim Event finden? Abra spawnt während des gesamten Events in der Wildnis. Dort könnt ihr mit etwas Glück sogar einem schillernden Exemplar begegnen. Und auch Abras Weiterentwicklung Kadabra könnt ihr ab und an in der Wildnis finden. Dieses kann allerdings nicht in seiner Shiny-Form gefangen werden.

3. Trasla

Trasla, Kirlia, Guardevoir und Galagladi normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Trasla ist ein Psycho- und Fee-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Es lässt sich über Kirlia zu Guardevoir und Galagladi weiterentwickeln.

Warum lohnt sich Trasla? Trasla gehört selbst eher zu den schwächeren Monstern im Spiel. Das kann man von seinen beiden Weiterentwicklungen Guardevoir und Galagladi allerdings nicht behaupten. Diese überzeugen mit einem hohen Angriffswert und soliden Werten in der Verteidigung und der Ausdauer.

Genau wie Simsala greifen sie im Kampf auf ein Moveset aus Konfusion und Psychokinese zurück und landen so ebenfalls unter den Top-Psycho-Angreifern im Spiel.

Guardevoir kann darüber hinaus mit einem Moveset aus Charme und Zauberschein auch als starker Feen-Angreifer überzeugen und gehört deshalb auch hier zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wo kann man es beim Event finden? Trasla könnt ihr während des gesamten Events in der Wildnis finden, mit etwas Glück sogar als Shiny. Und auch Kirlia, Traslas erste Weiterentwicklung, wird sich hier ab und zu zeigen.

Allerdings verhält es sich hier wie bei Abra und Kadabra, lediglich Trasla kann als schillerndes Exemplar gefangen werden. Um Shiny-Kirlia zu bekommen, könnt ihr Shiny-Trasla lediglich entwickeln.

4. Woingenau

Woingenau normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Ein etwas unscheinbares Pokémon in dieser Auflistung ist Woingenau. Das Psycho-Pokémon aus der 2. Spiele-Generation verfügt lediglich über die Vorentwicklung Isso. Eine Weiterentwicklung hat das Monster nicht.

Warum lohnt sich Woingenau? Auch wenn Woingenau auf den ersten Blick nicht wirklich besonders wirkt und lediglich mit einer hohen Ausdauer punkten kann, könnte es dennoch für den einen oder anderen Spieler interessant sein.

Woingenau schafft es, sich mit einem Moveset aus Konter, Rückkehr und Spiegelcape den 27. Platz im PvPoke-Ranking der Superliga zu sichern. Wer also noch auf der Suche nach einem starken Psycho-Pokémon für die GO-Kampfliga ist, für den könnte Woingenau eine Option sein. Darüber hinaus könnt ihr das Monster auch in seiner schillernden Form fangen.

Wo kann man es beim Event finden? Woingenau wird während des gesamten Psycho-Spektakels in den Level-3-Raids zu finden sein.

5. Deoxys

Deoxys in seinen verschiedenen Formen normal (oben) und als Shiny (unten)

Was ist das für ein Pokémon? Deoxys ist ein legendäres Psycho-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Das Monster verfügt über vier verschiedenen Formen: Normalform, Angriffsform, Verteidigungsform und Initiativeform. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat es nicht.

Warum lohnt sich Deoxys? Grundsätzlich lohnt sich Deoxys vor allem für Shiny-Jäger, denn alle seine Formen können mit etwas Glück in der schillernden Version gefangen werden. Schaut man sich die einzelnen Varianten des Psycho-Pokémon darüber hinaus genauer an, dann fällt einem auf, dass sie sich bei ihren Werten deutlich unterscheiden.

Mit der Angriffsform besitzt Deoxys beispielsweise den höchsten Angriffswert im Spiel. Allerdings sind seine Werte hier in der Ausdauer und vor allem in der Verteidigung richtig schlecht, weshalb das Pokémon im Kampf nicht sehr lange durchhält und es somit nicht unter die besten Angreifer schafft.

Bei seiner Verteidigungsform sind die Werte insgesamt etwas ausgeglichener. Dieses Monster überzeugt mit einem enormen Verteidigungswert und seine Ausdauer sowie sein Angriff sind durchschnittlich. Somit ist es in der Superliga ein solider Kandidat und sichert sich mit einem Moveset aus Konter, Psyschub und Donnerblitz den 42. Platz.

Wo kann man es beim Event finden? Deoxys könnt ihr in seinem verschiedenen Formen während des gesamten Events in den Level-5-Raids finden. Dort wird es mit etwas Glück auch als Shiny zu fangen sein.

Hier findet ihr die besten Konter gegen die verschiedenen Formen von Deoxys:

Doch während des Psycho-Spektakels werden nicht nur starke Pokémon für Raids oder PvP-Kämpfe interessant sein, vor allem schillernde Exemplare sind bei vielen Spielern sehr beliebt. Auf der nächsten Seite zeigen wir euch 5 Monster, bei denen ihr euch das Shiny zum Event unbedingt sichern solltet.