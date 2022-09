Pokémon GO: Morgen startet das große Psycho-Spektakel – Alle Spawns und Boni

In Pokémon GO startet am 06. September das große Psycho-Spektakel. Das Event bringt euch zahlreiche Spawns und Shinys sowie den ein oder anderen Bonus. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Inhalte euch erwarten und auf welche neuen Monster ihr euch freuen könnt.

Um welches Event geht es? Wie bereits im letzten Jahr könnt ihr euch auch 2022 wieder über ein großes Psycho-Spektakel-Event in Pokémon GO freuen. Dabei werden vor allem Psycho-Pokémon eine zentrale Rolle spielen.

Neben zahlreichen Spawns und ein paar Boni erwarten euch beim diesjährigen Event vor allem folgende Highlights:

Mega-Simsala feiert sein Debüt im Spiel

Shiny-Pygraulon wird erstmals zu finden sein

Der Psycho-Cup in der GO Kampfliga startet

Ein Raid-Tag mit Deoxys

Wann läuft das Psycho-Spektakel? Das Psycho-Event startet am 06. September 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft knapp eine Woche. Es endet am 12. September 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Spawns und Shinys zum Psycho-Spektakel

Wie ihr das von anderen Events in Pokémon GO gewohnt seid, werden anlässlich des Psycho-Spektakels thematisch passende Pokémon spawnen. Wo ihr welches Monster treffen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Pokémon, die auch in ihrer schillernden Form zu finden sind, haben wir für euch mit einem (*) markiert.

Alle wilden Event-Spawns

Vor allem in der Wildnis könnt ihr auf zahlreiche Psycho-Pokémon treffen. Haltet während des Events nach folgenden Exemplaren Ausschau:

Abra*

Flegmon*

Traumato*

Natu*

Trasla*

Spoink*

Somniam*

Fleknoil*

Mollimorba

Monozyto

Pygraulon*

Etwas seltener könnt ihr folgende Monster finden:

Kadabra

Kirlia

Alle Monster aus 7-km-Eiern

Neben den wilden Pokémon werden während des Events auch die Inhalte der 7-km-Eier verändert. Dort könnt ihr auf folgende Baby-Pokémon ziehen:

Kussilla*

Isso*

Klingplim

Bei diesen Monstern handelt es sich um die Vorentwicklungen von Rossana, Woingenau und Palimpalim. Die Baby-Pokémon findet ihr außerhalb dieses Events nur gelegentlich in Eiern, weshalb sich das Ausbrüten für alle lohnt, denen diese Monsterchen im PokéDex noch fehlen oder die sich ein entsprechendes Shiny sichern wollen.

Alle Raid-Bosse beim Psycho-Spektakel

Und auch in den Raids könnt ihr thematisch passende Gegner finden. Dabei werden vor allem die verschiedenen Formen von Deoxys sowie die Raids gegen Mega-Simsala interessant sein.

Raid Pokémon Level-1-Raid Icognito E

Icognito P

Icognito S

Psiau* Level-3-Raid Alola-Raichu*

Woingenau*

Girafarig*

Kommandutan Level-5-Raid Deoxys

– Normalform*

– Angriffsform*

– Verteidigungsform*

– Initiativeform* Mega-Raid Mega-Simsala*

Das sind die neuen Pokémon zum Psycho-Spektakel

Wie bereits im letzten Jahr feiern auch in diesem Jahr zwei Pokémon ein ganz besonderes Debüt im Spiel: Mega-Simsala und Pygraulon.

Mega-Simsala: Das Psycho-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation wird erstmals in seiner Mega-Entwicklung im Spiel zu finden sein. Tretet also in den Mega-Raids gegen das gelbe Monster an und sammelt so entsprechende Mega-Energie. Auf diesem Weg könnt ihr euch selbst ein starkes Simsala temporär weiterentwickeln.

Das neue Mega-Pokémon

Durch das Fangen von Simsala im Anschluss an den Raid kann das Pokémon außerdem die Event-Lade-Attacke Psychokinese lernen, die verhältnismäßig schnell ist und ordentlich Schaden beim Gegner verursacht. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem Shiny-Simsala.

Pygraulon: Bei Pygraulon handelt es sich um ein Psycho-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation, welches zum Event sein Shiny-Debüt feiern wird. Seine schillernde Form ist etwas dunkler als die normale Variante und lässt sich vor allem an den pinkfarbenen Augen unterscheiden. Mit Hilfe von 50 Bonbons könnt ihr es außerdem zu Megalon weiterentwickeln.

Pygraulon und Megalon normal (links) und als Shiny (rechts)

Alle Boni zum Psycho-Spektakel

Die Debüts von Mega-Simsala und Shiny-Pygraulon sowie die übrigen Spawns und Shinys während des Psycho-Events, sind aber nicht die einzigen Inhalte, auf die ihr euch freuen könnt. Niantic hält nämlich im Event-Zeitraum noch weitere Besonderheiten und Boni für euch bereit:

Psychokinese als exklusive Attacke, wenn ihr Kadabra während des Events zu Simsala entwickelt oder nach einem Mega-Raid ein Simsala fangt

Befristete Forschung zu Curveball-Würfen Belohnung: Mehrere Begegnungen mit Pygraulon*

Event-Forschungen Belohnung: Begegnungen mit Puppance*, Palimpalim*, Pygraulon* oder Hypno

Psycho-Cup in der GO-Kampfliga (08. September 2022 bis 15. September 2022) Teilnahme nur für Psycho-Pokémon mit einer maximalen WP von 1.500 Achtung! Mew ist von der Teilnahme ausgeschlossen

Raid-Tag mit Deoxys

Außerdem wird das Fee-Pokémon Piepi am Samstag, dem 10. September 2022 das Psycho-Spektakel kurzzeitig crashen und eine dreistündige Piepi-Party veranstalten.

Der Raid-Tag mit Deoxys

Was ist der Raid-Tag? Beim Raid-Tag handelt es sich um ein Mini-Event während des Psycho-Spektakels. Ähnlich wie bei der wöchentlichen Raid-Stunde werdet ihr für insgesamt 3 Stunden an nahezu allen Arenen Level-5-Raids finden.

Dort könnt ihr gegen das Psycho-Pokémon Deoxys in seinen verschiedenen Formen (Normalform,

Angriffsform, Verteidigungsform und Initiativeform) antreten.

Wann findet der Raid-Tag statt? Der Raid-Tag läuft am Sonntag, dem 11. September 2022 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Bringt der Raid-Tag besondere Boni? Ja, während des Mini-Events erhaltet ihr folgende Boni:

bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen der Fotoscheiben an Arenen

erhöhte Shiny-Chance bei Deoxys

Deoxys in seinen verschiedenen Formen

Die Piepi-Party

Was ist die Piepi-Party? Obwohl während des Psycho-Spektakels eigentlich vor allem Psycho-Pokémon im Mittelpunkt stehen, wird zum sogenannten Erntemond eine Ausnahme gemacht und ein Mini-Event eingeschoben, was sich um das Fee-Pokémon Piepi drehen wird.

Dieses wird sich zur Feier des Vollmonds für drei Stunden vermehrt in der Wildnis zeigen und kann mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form gefangen werden.

Wann läuft die Piepi-Party? Das Piepi-Mini-Event läuft am Samstag, dem 10. September 2022, von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr Ortszeit.

Bringt Piepi weitere Boni? Nein, bislang sind keine weiteren Boni zu diesem Mini-Event bekannt. Sollte es hierzu neue Infos geben, dann erfahrt ihr das aber hier bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die Inhalte des Psycho-Spektakels? Auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Und hattet ihr euch noch weitere Boni erhofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Das Vorgehen von Niantic sorgt in der Community gerade für ordentlich Zündstoff. Pokémon GO versprach euch nämlich eine bessere Kommunikation und verändert nun ständig heimlich Inhalte. Wir zeigen euch, worum es geht.