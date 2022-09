Pokémon GO: Psycho-Spektakel startet nächste Woche mit neuem Shiny und Mega-Pokémon

Ein großes Psycho-Event startet im September bei Pokémon GO. Mit neuem Shiny, einem neuen Mega-Pokémon, einem Raid-Tag und weiteren spannenden Inhalten. Wir zeigen euch die Details in der Übersicht.

Was ist das für ein Event? Ein Psycho-Spektakel veranstaltete Pokémon GO schon im letzten Jahr. Im September 2021 brachte man zwei neue Pokémon ins Spiel. Ein neues Pokémon spielt auch beim diesjährigen Spektakel eine Rolle: Mega-Simsala kommt in die Mega-Raids.

Wie sich die Spawns, Raids, Eier und Feldforschungen verändern, und was ihr noch alles zum Event wissen müsst, zeigen wir euch hier.

Psycho-Spektakel im Detail: Start, Wildnis-Spawns, Raids, Boni

Wann läuft das? Das Event startet am Dienstag, den 6. September, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Montag, den 12. September um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv. (Hinweis: In der deutschen Version des offiziellen Pokémon-GO-Blogs steht, dass das Event bis zum 12. Dezember läuft. Dabei handelt es sich um einen Fehler. Der 12. September ist das End-Datum des Events.)

Was ist neu? Ihr könnt Mega-Simsala in Mega-Raids begegnen. Mit Glück auch als Shiny. Zusätzlich wird die schillernde Version von Pygraulon veröffentlicht.

Mega-Simsala: Ihr könnt während des Events auf Mega-Simsala treffen. Wenn ihr während des Events Kadabra in Simsala entwickelt oder Simsala nach einem Raid-Kampf fangt, dann beherrscht es die Lade-Attacke Psychokinese. In Trainerkämpfen, Arenakämpfen und Raidkämpfen verursacht Psychokinese 90 Schaden.

Wildnis-Spawns: Die folgenden Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis (Pokémon, die wir mit einem Stern (*) markiert haben, könnt ihr mit Glück als Shiny treffen):

Abra*

Flegmon*

Traumato*

Natu*

Trasla*

Spoink*

Somniam*

Fleknoil*

Mollimorba

Monozyto

Pygraulon*

Mit Glück begegnet ihr Kadabra und Kirlia

7-km-Eier: Aus den 7er-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können die Pokémon Kussilla*, Isso* und Klingplim schlüpfen.

Feldforschungen: Zu den Belohnungen der Feldforschungen während des Events gehören Puppance*. Palimpalim*, Pygraulon* und mit Glück auch Hypno. Dazu läuft außerdem eine Befristete Forschung, die sich um Curveball-Würfe dreht. Die Forschung belohnt euch mit Pygraulon*.

Raids:

Schwierigkeit Bosse Stufe 1 (Rotes Ei) Icognito E

Icognito P

Icognito S

Psiau* Stufe 3 (Gelbes Ei) Alola-Raichu*

Woingenau*

Girafarig*

Kommandutan Stufe 5 Deoxys in

– Normalform*

– Angriffsform*

– Verteidigungsform*

– Initiativeform* Mega-Raids Mega-Simsala*

Extra-Event „Raid-Tag“: Am Sonntag, dem 11. September, läuft in Pokémon GO von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr das Raid-Tag-Event mit Deoxys. In der Zeit erscheinen alle Formen von Deoxys in den 5er-Raids und ihr bekommt bis zu 5 zusätzliche kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen. Dazu sind die Chancen auf Shiny Deoxys erhöht.

PvP: In der Jahreszeit des Lichts läuft der Psycho-Cup. Daran können nur Pokémon teilnehmen, die maximal 1.500 WP haben und zum Typ Psycho gehören. Eine Ausnahme macht das Pokémon Mew, das gar nicht teilnehmen darf.

Wie gefällt euch der Blick aufs Psycho-Spektakel? Ein Event, auf das ihr euch freut? Welcher der Inhalte gefällt euch am besten?