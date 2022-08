Pokémon GO: Alle Events im September 2022 – Termine und Boni

Der September steht vor der Tür und bringt euch in Pokémon GO wieder neue Events. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Termine und Boni euch erwarten und welche Events besonders lohnenswert sind.

Was zeigt unsere Übersicht? In Pokémon GO erwarten euch jeden Monat neue Themen-Events, aber auch Rampenlicht-Stunden, coole Raid-Bosse, ein besonderer Community Day sowie verschiedene Cups in der GO-Kampfliga.

Nun steht der Monatswechsel unmittelbar bevor und wir zeigen euch in der nachfolgenden Übersicht, wann im September welches Event stattfindet. Sollten in den kommenden Tagen noch weitere Informationen hierzu bekanntgegeben werden, dann aktualisieren wir diesen Beitrag selbstverständlich für euch.

Alle Events im September 2022 in der Übersicht

Der September wird in Pokémon GO wieder ein besonders ereignisreicher Monat, denn Niantic hat für die kommenden Wochen einige Events für euch geplant. Welche das sein werden, haben wir in der nachfolgenden Tabelle für euch zusammengefasst.

Im Anschluss erklären wir euch, welche ihr euch davon im Kalender besonders dick markieren solltet.

Datum Event 01. September – 01. Oktober Forschungsdurchbruch mit Meditalis und einem Premium-Kampf-Pass 01. September – 01. Oktober Spezialforschung 01. September – 01. Dezember Start der Season of Light 01. September – 06. September Mega-Raids mit Mega-Ampharos* 1. September – 08. September PvP: Superliga & Mini-Dschungel-Cup-Remix 01. September – 13. September 5er Raids mit Deoxys (Normalform*, Angriffsform*, Verteidigungsform*, Initiativeform*) 03. September Begrenzte Forschung zu Iscalar* 06. September Rampenlicht-Stunde mit Somniam* und Sternstaub-Bonus beim Fangen 06. September – 12. September Psycho-Spektakel-Event 06. September – 16. September Mega-Raids mit einem noch unbekannten Pokémon 07. September Raid-Stunde mit Deoxys (Normalform*, Angriffsform*, Verteidigungsform*, Initiativeform*) 08. September – 15. September PvP: Superliga & Psycho-Cup 10. September Piepi-Aufruhr 11. September Raid-Tag mit Deoxys* 13. September Rampenlicht-Stunde mit Trasla* und EP-Bonus beim Fangen 13. September – 27. September 5er Raids mit noch unbekannten Pokémon 14. September Raid-Stunde mit noch unbekannten Pokémon 15. September – 22. September PvP: Hyperliga & Wetter-Cup 16. September – 21. September Event „Teste deinen Mut“ 16. September – 27. September Mega-Raids mit einem noch unbekannten Pokémon 18. September Community Day im September 20. September Rampenlicht-Stunde mit Stollunior* und Bonbon-Bonus beim Fangen 21. September Raid-Stunde mit noch unbekannten Pokémon 22. September – 29. September PvP: Hyperliga & HL-Premier-Classic 23. September – 25. September Safari-Zone in Goyang (Südkorea) 27. September Rampenlicht-Stunde mit Picochilla* und Bonbon-Bonus beim Verschicken 27. September – 03. Oktober Fashion-Week 27. September – 08. Oktober 5er Raids mit Yveltal* 27. September – 08. Oktober Mega-Raids mit Mega-Schlapor* 28. September Raid-Stunde mit Yveltal* 29. September – 06. Oktober PvP: Meisterliga & ML-Premier-Classic Alle Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen.

Welche Events lohnen sich im September 2022 besonders?

Die Themen-Events: Im September erwarten euch besonders viele Themen-Events, bei denen sich das eine oder andere auf jeden Fall lohnt. Merkt euch am besten die folgenden Termine:

Begrenzte Forschung zu Iscalar: Bei diesem Event wird es sich um einen besonderen Forschung-Tag handeln, bei dem ihr euch durch das Drehen der Fotoscheibe besondere Aufgaben sichern könnt. Diese bringen euch dann Begegnungen mit Iscalar, welches ihr auch erstmals als Shiny fangen könnt.

Bei diesem Event wird es sich um einen besonderen Forschung-Tag handeln, bei dem ihr euch durch das Drehen der Fotoscheibe besondere Aufgaben sichern könnt. Diese bringen euch dann Begegnungen mit Iscalar, welches ihr auch erstmals als Shiny fangen könnt. Psycho-Spektakel: Schon der Name wird Programm sein. So könnt ihr euch während dieses Events voraussichtlich auf zahlreiche Psycho-Pokémon freuen. Mit etwas Glück könnten hier auch neue Monster ins Spiel kommen, denn die Hinweise der letzten Tage lassen die Trainer hierzu schon fleißig rätseln.

Schon der Name wird Programm sein. So könnt ihr euch während dieses Events voraussichtlich auf zahlreiche Psycho-Pokémon freuen. Mit etwas Glück könnten hier auch neue Monster ins Spiel kommen, denn die Hinweise der letzten Tage lassen die Trainer hierzu schon fleißig rätseln. Community Day im September: Hierzu steht zwar bislang noch kein genaues Monster fest, allerdings könnt ihr euch zu den C-Days immer auf coole Boni freuen und habt besonders gute Chancen, um euch Shinys zu sichern. Diesmal läuft der C-Day übrigens von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Hierzu steht zwar bislang noch kein genaues Monster fest, allerdings könnt ihr euch zu den C-Days immer auf coole Boni freuen und habt besonders gute Chancen, um euch Shinys zu sichern. Diesmal läuft der C-Day übrigens von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. Teste deinen Mut: Was sich dahinter genau verbirgt ist noch nicht bekannt, allerdings klingt das Event schon jetzt sehr spannend und ist somit sicher einen Besuch wert.

Außerdem erwartet euch ein besonderer Event-Tag mit Piepi, bei dem ihr ähnlich wie bei Bidiza im letzten Jahr voraussichtlich an jeder Ecke auf Piepi treffen könnt. Zum Ende des Monats findet schließlich die jährliche Fashion-Week statt.

Raid-Stunden: Bei den Raid-Stunden könnt ihr euch in diesem Monat vor allem auf die Pokémon freuen, die noch nicht bekannt sind. Dabei wird es sich aller Voraussicht nach um neue Monster im Spiel handeln. Ansonsten ist auch Yveltal ein besonders starker Kandidat, den ihr euch für den Einsatz in Raids sichern solltet.

Wie gefallen euch die Events im September? Auf welches freut ihr euch am meisten? Und auf welche neuen Pokémon hofft ihr den Raids? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen darüber aus.

