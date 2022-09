Pokémon GO: Morgen startet die große Fashion-Week – Alle Spawns und Boni

Am 27. September 2022 startet in Pokémon GO die große Fashion-Week. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Spawns und Boni euch zu diesem Event erwarten und welche Monster ihr Debüt im Spiel feiern werden.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO findet ab dem 27. September die jährliche Fashion-Week statt, bei der sich ein Teil der Monster für euch wieder besonders in Schale schmeißen. Somit könnt ihr euch auf zahlreiche Spawns und Boni freuen.

Vor allem Shiny-Jäger kommen zu diesem Event auf ihre Kosten, denn es wird jede Menge davon geben. Und auch das eine oder andere neue Exemplar feiert sein Debüt im Spiel. Welche Inhalte euch konkret erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft die Fashion-Week? Das Event zur Fashion-Week startet am 27. September 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann für knapp eine Woche, bis es am 03. Oktober 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit schließlich wieder endet.

Alle Spawns und Shinys zur Fashion-Week

Während der diesjährigen Fashion-Week könnt ihr auf zahlreiche thematisch passende Spawns treffen. So spielen vor allem kostümierte Pokémon wieder eine zentrale Rolle. Mit dabei sind somit altbekannte Gesichter wie kostümierte Smettbo, Elezeba, Glibunkel, Sheinux, Kussilia oder Kirlia. Aber auch Digda, Digdri, Absol und Toxiquak haben sich für euch stylische Accessoires besorgt.

Darüber hinaus könnt ihr mit dem Event-Start erstmals auf Garstella und seine Weiterentwicklung Aggrostella treffen. Wo ihr diese Pokémon genau findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Alle Monster, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Alle wilden Pokémon

Zum Start der Fashion-Week werden die Spawns in der Wildnis entsprechend angepasst. Neben den kostümierten Monstern, wird vor allem Garstella hier zu finden sein. Folgende Pokémon können euch dort begegnen:

Smettbo im stylischen Look*

Kramurx*

Charmian*

Glibunkel im stylischen Look*

Elezeba im stylischen Look*

Mollimorba

Quabbel (weiblich)

Coiffwaff*

Garstella

Monster, die etwas seltener wild zu finden sind:

Digda im stylischen Look*

Kirlia im stylischen Look*

Absol im stylischen Look*

Alle Raid-Boss zur Fashion-Week

Doch nicht nur in der Wildnis könnt ihr auf neue Spawns treffen. Auch die Raids werden von dem einen oder anderen kostümierten Monster übernommen. Außerdem habt ihr die Chance dort auch auf die beiden neuen Shinys Coiffwaff und Yveltal zu treffen. Darüber hinaus erwarten euch folgende Bosse:

Raid Pokémon Level-1-Raids Digda im stylischen Look*

Sheinux im stylischen Look*

Glibunkel im stylischen Look*

Zurrokex

Coiffwaff* Level-3-Raids Smettbo im stylischen Look*

Kirlia im stylischen Look*

Absol im stylischen Look*

Garstella Level-5-Raids Yveltal* Mega-Raids Mega-Schlapor*

Alle Event-Inhalte der 7-km-Eier

Neben den veränderten Spawns in der Wildnis und in Raids könnt ihr auch aus den 7-km-Eiern wieder besondere Pokémon erhalten. Auch diese werden thematisch passend kostümiert sein:

Digda im stylischen Look*

Kussilla im stylischen Look*

Sheinux im stylischen Look*

Glibunkel im stylischen Look*

Das sind die neuen Pokémon, Kostüme & Shinys zur Fashion-Week

Garstella und Aggrostella: Zum Fashion-Week-Event in Pokémon GO feiern in diesem Jahr gleich mehrere Monster ein Debüt. So könnt ihr erstmals auf das Gift- und Wasser-Pokémon Garstella treffen, welches ihr mit Hilfe von 50 Bonbons zu Aggrostella weiterentwickeln könnt.

Garstella und Aggrostella (via pokemon.com)

Neue Kostüme und Shinys: Darüber hinaus spawnt zum ersten Mal das verkleidete Digda mit Hut, was ihr zu Digdri mit Hut weiterentwickeln könnt. Absol hat sich außerdem eine stylische Sonnenbrille geschnappt. Und auch das kostümierte Glibunkel mit Kappe kann nun in eine entsprechende kostümierte Form von Toxiquak weiterentwickelt werden.

Neue kostümierte Pokémon sowie Yveltal normal und als Shiny

Für Shiny-Jäger werden außerdem Coiffwaff und Yveltal interessant sein. Beide gibt es im Rahmen der Fashion-Week erstmals in ihren schillernden Formen im Spiel zu fangen. Da Coiffwaff über 9 verschiedene Formen verfügt, bietet es somit auch die unterschiedlichsten Shinys. Wie diese aussehen, könnt ihr dem reddit-Beitrag von TopAssistance2 entnehmen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Hier erfahrt ihr, wie ihr die Formen von Coiffwaff ändern könnt.

Alle Boni zur Fashion-Week

Während der Fashion-Week warten in Pokémon GO auch ein paar Boni auf euch. Diese drehen sich um das stylische Aussehen eures Avatars und bringen euch im Rahmen verschiedener Forschungen Begegnungen mit den kostümierten Monstern. Auf folgende Boni könnt ihr euch somit freuen:

befristete Forschung Belohnung: Begegnungen mit Digda im stylischen Look*, Absol im stylischen Look*, Glibunkel im stylischen Look*

Event-Quests Belohnung: Begegnung mit Evoli*, Kramurx*, Eneco*, Charmian*, Glibunkel im stylischen Look*, Elezeba im stylischen Look*, Coiffwaff*, Garstella

Schnappschüsse bringen euch Überraschungen

Neue Avatar-Artikel im Shop

Gefallen euch die Inhalte der diesjährigen Fashion-Week? Welches Monster werdet ihr euch auf jeden Fall sichern? Und welches Kostüm soll es beim nächsten Mal geben? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In diesem Jahr stand das 6. Spiel-Jubiläum an. Wir haben deshalb einmal zurück in die Vergangenheit geschaut. Wisst ihr noch, wie riesig Pokémon GO war, als es rauskam? Wir zeigen es euch.