Pokémon GO: Befristete Forschung zur Fashion Week – Alle Belohnungen

In Pokémon GO ist die Befristete Forschung während des Fashion-Week-Events aktiv. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen der sechs Kapitel.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO bringt die Fashion Week 2022 viele neue kostümierte Pokémon und auch neue Shinys ins Spiel. In der Befristeten Forschung erhaltet ihr ein paar Begegnungen mit Pokémon, aber auch Kämpfe gegen Fashion-Herausforderer.

Die neue Forschung hat sechs Kapitel mit verschiedensten Aufgaben.

Tipp: Drei Aufgaben-Blöcke belohnen euch mit einer Begegnung eines Fashion-Herausforderers. Jeweils die nächste Aufgabe besteht darin, einen Fashion-Herausforderer zu bekämpfen. Diese Aufgaben bauen aufeinander auf, ihr müsst dafür keine Herausforderer an PokéStops suchen. Die Begegnung mit einem Herausforderer löst dann die nächste Aufgabe für euch.

Forschung zur Fashion Week 1/6

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Beeren zum

Fangen von Pokémon 1 Lockmodul Fange 5 Pokémon 5 Pokébälle Mache 5 Schnappschüsse von

wilden Pokémon 5 Nanabbeeren

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit einem Event-Herausforderer. In seinem Team kämpft dieser Herausforderer mit

Coiffwaff in der Damen-Form

Garstella

Kostümiertem Digda

Forschung zur Fashion Week 2/6

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen Fashion-Herausforderer 1.500 EP

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr die Aufgabe und holt euch die Belohnung dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit einem kostümierten Glibunkel.

Forschung zur Fashion Week 3/6

Aufgabe Belohnung Lande 5 großartige Curveball-Würfe 10 Superbälle Mache einen Schnappschuss eines wilden Garstella 10 Himmihbeeren Fange ein Coiffwaff 25 Coiffwaff-Bonbons

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit einem Fashion-Herausforderer.

In seinem Team kämpft dieser Herausforderer mit

Coiffwaff in der Diamant-Form

Kostümiertem Elezeba

Kostümiertem Absol

Tipp: Als „Wildes Garstella“ zählt das Pokémon, wenn ihr es noch nicht gefangen habt. Tippt in der Wildnis auf ein Garstella und bevor ihr es fangt, macht ihr einen Schnappschuss davon. So löst ihr die Aufgabe garantiert.

Forschung zur Fashion Week 4/6

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen Fashion-Herausforderer 2.000 EP

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr die Aufgabe und holt euch die Belohnung dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit einem kostümierten Digda.

Forschung zur Fashion Week 5/6

Aufgabe Belohnung Mache 10 Schnappschüsse von wilden Pokémon 2 Silberne Sananabeeren Nutze 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Sananabeeren Lande 3 fabelhafte Curveball-Würfe 25 Superbälle Nutze 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Hyperbälle Fange 15 Pokémon 2 Goldene Himmihbeeren

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr alle fünf Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit einem Fashion-Herausforderer. In seinem Team kämpft dieser Herausforderer mit

Coiffwaff in Sternchen-Form

Quabbel (weiblich)

Kostümiertem Glibunkel

Forschung zur Fashion Week 6/6

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen Fashion-Herausforderer 3.000 EP

Stufen-Belohnung: Erledigt ihr die Aufgabe und holt euch die Belohnung dafür ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit einem kostümierten Absol und 10.000 Sternenstaub.

Wie gefällt euch die Befristete Forschung zu diesem Event? Findet ihr, durch die Begegnungen mit den Herausforderern hat Niantic die Probleme gut gelöst, die es bei vergangenen Events gab? Früher klagten Trainer oft darüber, dass die Herausforderer viel zu selten erschienen und man Aufgaben deshalb nur schwer lösen konnte.