Pokémon GO: Die Fashion-Week bringt euch Garstella, neue Kostüme & jede Menge Shinys

In Pokémon GO werfen sich die Monster ab Dienstag wieder besonders in Schale, denn das Fashion-Week-Event steht an. Mit dabei sind neben zwei neuen Pokémon auch einige Kostüme und jede Menge Shinys. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Spawns und Boni euch erwarten.

Um welches Event geht es? Wie bereits im letzten Jahr, werden sich die Monster in Pokémon GO auch in diesem Jahr wieder für den großen Auftritt auf dem Laufsteg zurecht machen. So könnt ihr während der Fashion-Week neue kostümierte Monster im Spiel finden und euch auf ein Pokémon-Debüt freuen.

Auch jede Menge Shinys werden dabei sein. Folgende Highlights erwarten euch während des Events:

Garstella und Aggrostella werden erstmals im Spiel verfügbar sein

Digda, Digdri, Absol und Toxiquak erscheinen im stylischem Look

Coifwaff feiert sein Shiny-Debüt im Spiel

Yveltal kehrt in die Raids zurück und ist erstmals als Shiny zu fangen

Wann läuft das Event? Die Fashion-Week startet in Pokémon GO am Dienstag, den 27. September 2022, um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 03. Oktober 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das sind die neuen Pokémon und Kostüme

Während der Fashion-Week werden gleich zwei neue Pokémon ihr Debüt im Spiel feiern: Garstella und Aggrostella. Außerdem könnt ihr erstmals Shiny-Coiffwaff und Shiny-Yveltal begegnen sowie auf jede Menge kostümierte Pokémon treffen.

Neben Monstern, die es im letzten Jahr bereits im Kostüm zu fangen gab, wie Sheinux mit Hut, Kussilla mit Schleife, Elezeba mit Kragen oder Glibunkel mit Kappe, haben sich in diesem Jahr zusätzlich vier weitere Pokémon in Schale geworfen. Wir zeigen euch, welche das sind und stellen euch die neuen Monster nachfolgend kurz vor.

Garstella und Aggrostella

Die Neuzugänge im Rahmen der Fashion-Week sind Garstella und Aggrostella. Garstella ist ein Gift- und Wasser-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation. Es lässt sich zu Aggrostella weiterentwickeln. Erkennen könnt ihr das kleine Monster an seinem lilafarbenen Körper, den spitzen, weißen Zähnen sowie den langen blau-lilafarbenen Haaren.

Während des Events wird es in der Wildnis spawnen, in Level-3-Raids zu finden sein und sich in den Event-Feldforschungen verstecken. Um euch auch Aggrostella zu sichern, müsst ihr Garstella entsprechend entwickeln. Hierfür benötigt ihr 50 Bonbons.

Die Weiterentwicklung besitzt ein sehr auffälliges Aussehen. So hat es genau wie Garstella einen kleinen, lilafarbenen Körper mit großen Augen und spitzen Zähnen. Anstelle der langen Haare ist es nun aber von riesigen, blauen Tentakeln umgeben, die sich schützend um den kleinen Körper legen.

Garstella und Aggrostella (via pokemon.com)

Übrigens sorgt Aggrostella bereits jetzt für ordentlich Gesprächsstoff in der Community. Warum Trainer Bedenken haben, dass es das Spiel zerstören könnt, haben wir euch hier zusammengefasst.

Coiffwaff

Ein Pokémon, das aufgrund seiner verschiedenen Frisuren zur Fashion-Week in Pokémon GO nicht fehlen darf, ist Coiffwaff. Das Monster aus der 6. Spiele-Generation wird dabei erstmals auch in seiner schillernden Form im Spiel zu fangen sein.

Diese unterscheidet sich durch ein dunkles Fell und ein helles Gesicht. Haltet während des Events in der Wildnis, in Level-1-Raids sowie in Forschungsaufgaben danach Ausschau. Da Coiffwaff über insgesamt 9 verschiedene Formen verfügt, die sich durch ihren Haarschnitt unterscheiden, könnt ihr euch entsprechend auch die unterschiedlichsten Shinys sichern.

Wie diese aussehen, zeigt der nachfolgende reddit-Beitrag von TopAssistance2:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie ihr die Formen ändern könnt und an welche Regionen diese gebunden sind, verraten wir euch im nachfolgenden Artikel:

Pokémon GO: Coiffwaff Form ändern – So sichert ihr alle 9 Formen

Yveltal

Das legendäre Unlicht- und Flug-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation kehrt im Rahmen der Fashion-Week in die Level-5-Raids zurück. Yveltal profitiert von einem hohen Angriff und einer guten Ausdauer sowie soliden Werten in der Verteidigung, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Auch in der Meisterliga kann es sich sehen lassen. Das macht es für viele Spieler besonders interessant. Darüber hinaus könnt ihr das Monster zur Fashion-Week erstmals auch in seiner schillernden Form im Spiel finden. Diese erkennt ihr an einem roten Körper und seinen weißen Flügeln.

Yveltal normal (links) und als Shiny (rechts)

Das sind die neuen Kostüme zu Fashion-Week

Neben den neuen Monstern und Shinys könnt ihr während des Events auch auf Digda und seine Weiterentwicklung Digdri mit Hut treffen. Außerdem wird es erstmals ein Absol mit Sonnenbrille geben sowie ein Toxiquak mit Kappe.

Glibunkel, Toxiquaks Vorentwicklung, ließ sich in der Vergangenheit bereits in diesem Kostüm fangen. Dieses werdet ihr auch in diesem Jahr zur Fashion-Week in der Wildnis, in Level-1-Raids, in Feldforschungen sowie in 7-km-Eiern finden und könnt es erstmals mit diesem Kostüm weiterentwickeln.

Das sind die neuen Kostüme zur Fashion-Week

Alle Spawns zur Fashion-Week

Ihr könnt während der Fashion-Week aber nicht nur auf neue Monster treffen. Es werden in der Wildnis, in Raids und in 7-km-Eiern noch zahlreiche weitere Pokémon mit und ohne Kostüm spawnen. Welche das sind haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Alle Pokémon, denen ihr dabei in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis:

Smettbo im stylischen Look*

Kramurx*

Charmian*

Glibunkel im stylischen Look*

Elezeba im stylischen Look*

Mollimorba

Quabbel (weiblich)

Coiffwaff*

Garstella

seltener zu finden:

Digda im stylischen Look*

Kirlia im stylischen Look*

Absol im stylischen Look*

Pokémon aus 7-km-Eiern:

Digda im stylischen Look*

Kussilla im stylischen Look*

Sheinux im stylischen Look*

Glibunkel im stylischen Look*

Pokémon aus Raids:

Level-1-Raids: Digda im stylischen Look*, Sheinux im stylischen Look*, Glibunkel im stylischen Look*, Zurrokex, Coiffwaff*

Digda im stylischen Look*, Sheinux im stylischen Look*, Glibunkel im stylischen Look*, Zurrokex, Coiffwaff* Level-3-Raids: Smettbo im stylischen Look*, Kirlia im stylischen Look*, Absol im stylischen Look*, Garstella

Smettbo im stylischen Look*, Kirlia im stylischen Look*, Absol im stylischen Look*, Garstella Level-5-Raids: Yveltal*

Yveltal* Mega-Raids: Mega-Schlapor*

Alle Boni zur Fashion-Week

Die Fashion-Week bringt euch nicht nur jede Menge Spawns. Ihr könnt euch während des Events nämlich auch über den einen oder anderen Bonus freuen. Folgende Boni erwarten euch:

befristete Forschung zur Fashion-Week Belohnung: Begegnung mit Digda im stylischen Look*, Absol im stylischen Look* und Glibunkel im stylischen Look*

Überraschungen bei Schnappschüssen

Event-Forschungen an PokéStops Belohnung: Begegnung mit Evoli*, Kramurx*, Eneco*, Charmian*, Glibunkel im stylischen Look*, Elezeba im stylischen Look*, Coiffwaff*, Garstella

neue Avatar-Artikel im Shop

Neue Avatar-Artikel zur Fashion-Week

Wie gefallen euch die Inhalte der Fashion-Week? Auf welches der Monster freut ihr euch am meisten? Und welche Boni hätte ihr euch für dieses Event noch gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Die Inhalte und das Pokémon zum Community Day im Oktober sind bekannt. Wir zeigen euch, was euch zu diesem Event erwartet.