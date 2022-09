Pokémon GO: Community Day im Oktober bringt euch Lichtel und coole Boni

In Pokémon GO soll es im Oktober einen Community Day mit Lichtel geben. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Boni und exklusive Attacken euch das Event bringt und ob ihr euch das Geist- und Feuer-Pokémon endlich auch als Shiny sichern könnt.

Was ist der Community Day? Jeden Monat veranstaltet Pokémon GO ein besonderes mehrstündiges Event, bei dem ein vorher festgelegtes Pokémon im Mittelpunkt steht und somit nahezu überall zu finden ist.

Nachdem bereits die Termine für die Community Days im Oktober und November bekanntgegeben wurden, hat Pokémon GO nun über Twitter und ihren Blog auch die Inhalte sowie das Pokémon zum C-Day im Oktober veröffentlicht.

Community Day im Oktober 2022 – Start, Boni, Raids & Shinys

Wann findet das Event statt? Der Community Day läuft am Samstag, den 15. Oktober 2022, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit.

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Wie über die sozialen Netzwerke durch Niantic mitgeteilt wurde, könnt ihr euch zum C-Day im Oktober auf das Geist- und Feuer-Pokémon Lichtel freuen. Die kleine Kerze wird also im gesamten Event-Zeitraum in der Wildnis spawnen.

Gibt es eine besondere Attacke? Wie ihr das vielleicht von den vorangegangenen Community Days kennt, wird es auch zum C-Day mit Lichtel eine exklusive Attacke geben, wenn ihr das Pokémon, innerhalb des Events und bis zu 5 Stunden danach, zu Skelabra entwickelt.

Skelabra lernt dann die Geist-Attacke „Poltergeist“. Diese macht folgenden Schaden:

Trainerkämpfe: 140

Raids & Arenakämpfe: 140

Welche Boni wird es geben? Während des Community Days könnt ihr euch neben der speziellen Event-Attacke und den zahlreichen Spawns auch auf folgende Boni freuen:

Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

doppelte Bonbons beim Fangen

dreifache EP beim Fangen

ab Level 31: doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen

zusätzlicher Spezialtausch (insgesamt 2) bis 22:00 Uhr Ortszeit

50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen bis 22 Uhr Ortszeit

Überraschungen aus Schnappschüssen

Event-Sticker mit Lichtel aus Geschenken, am PokéStop und im Ingame-Shop

Spezialforschung „Feldnotizen: Trick des Lichts“ zu Lichtel für etwa 1 Euro im Ingame-Shop

Kann man Shiny-Lichtel fangen? Ja! Seit Jahren warten viele Spieler in Pokémon GO darauf, dass sie Lichtel endlich in seiner schillernden Form fangen können. Zum Community Day im Oktober werdet ihr nun endlich die Gelegenheit dazu haben.

Für gewöhnlich werden die Shiny-Chancen zum Community Day zusätzlich etwas höher gesetzt, so dass ihr auch eher einem schillernden Exemplar begegnen werdet. Haltet also am besten nach einem Lichtel mit hellblauer Flamme Ausschau.

Lichtel, Laternecto und Skelabra normal (links) und als Shiny (rechts)

Besonders Raids: Wie schon in den vergangenen Monaten, wird es auch zum Community Day mit Lichtel wieder besondere Level-4-Raids geben, an denen ihr im Anschluss an das Event teilnehmen könnt. Diese laufen zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr Ortszeit.

Dabei könnt ihr gegen Lichtels erste Weiterentwicklung Laternecto antreten und euch so für 30 Minuten in einem Umkreis von 300 Metern um eine Arena weitere Lichtel-Spawns erspielen. Diese Raids werden jedoch wieder nur vor Ort spielbar sein. Ihr könnt also nur mit Hilfe von Raid-Pässen und Premium-Kampf-Pässen daran teilnehmen. Fern-Raids sind somit nicht möglich.

Wie gefallen euch die Aussichten zum Community Day im Oktober? Freut ihr euch, dass ihr Lichtel endlich in seiner schillernden Variante fangen könnt? Oder habt ihr euch ein anderes Monster für dieses Event gewünscht? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Tagen steht noch einiges in Pokémon GO an.