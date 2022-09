Pokémon GO: Community Day im September mit Pokémon und Boni enthüllt

Der Community Day im September 2022 läuft bei Pokémon GO mit dem Pokémon Kiesling. Wir zeigen euch alles zur Startzeit, Boni, der exklusiven Attacke, Raid-Abend und den Shinys des Events.

Was ist neu? In Pokémon GO wurde der Termin für den C-Day im September 2022 schon vor einigen Tagen angekündigt. Nun ist auch klar, welche Boni euch während des Events erwarten und welches Pokémon dabei in den Fokus rückt.

In der Übersicht zeigen wir euch, was euch erwartet.

Community Day im September 2022 – Zeiten, Boni, Raids und Shinys

Wann läuft das Event? Am Sonntag, den 18. September, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Welches Pokémon? Im Fokus des Events steht Kiesling. Es gehört zum Typ Stein und stammt aus der fünften Spielgeneration. Seine Weiterentwicklungen sind Sedimantur und Brockoloss.

Welche Attacke? Die exklusive Attacke zum Event ist Meteorstrahl vom Typ Gestein. Sie verursacht in Trainerkämpfen 120 Schaden und in Arena- und Raidkämpfen 140 Schaden. Entwickelt ihr Sedimantur während des Events oder bis zu fünf Stunden danach, dann erlernt Brockoloss die Lade-Attacke Meteorstrahl.

Welche Boni? Während des Events könnt ihr folgende Boni ausnutzen:

Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt, schlüpfen viermal so schnell

Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons

Rauch hält drei Stunden an

Ein zusätzlicher Spezialtausch

Beim Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelten Chancen auf XL-Bonbons (Dafür müsst ihr mindestens Level 31 erreicht haben)

Lockmodule halten drei Stunden an

Schnappschüsse bringen Pokémon-Begegnungen

Tauschen kostet 50 % weniger Sternenstaub

(Die Boni für den zusätzlichen Spezialtausch und die 50 % Tauschkostenreduzierung sind von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr aktiv. Die restlichen Boni von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr)

Spezialforschung: Für den Preis von etwa 1 € könnt ihr euch wieder ein Ticket für eine Spezialforschung kaufen. Die nennt sich „Rock ’n‘ Roll“. Bei uns auf MeinMMO zeigen wir euch am Event-Sonntag alle Quests und Belohnungen der Forschung.

Wie sehen die Shinys aus? Einer der wichtigsten Inhalte während der Community Days ist für viele Trainer das Shiny, das man fangen kann. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Kiesling-Familie im Shiny-Vergleich:

Bonus-Raidkämpfe: Am Event-Sonntag laufen nach dem C-Day, von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, besondere Raid-Kämpfe. Die Raids der Stufe 4 bringen euch Kämpfe gegen Sedimantur. Besiegt ihr das Pokémon in Raids, spawnen 30 Minuten lang an der bekämpften Arena weitere Kiesling. Die Raids können nur mit Ex-Raid-Pässen und Premium-Raid-Pässen bestritten werden – Nicht mit Fern-Raid-Pässen.

Die Termine für die Community Days im Oktober und November 2022 stehen auch fest.