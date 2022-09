Pokémon GO versprach euch bessere Kommunikation, verändert nun aber ständig heimlich Inhalte im Spiel

Die Kommunikation zwischen den Spielern und Pokémon GO sorgt immer wieder für Kritik, weshalb Niantic im letzten Jahr Besserung versprach. Nun werden aber ständig heimlich Inhalte im Spiel verändert. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es dabei geht.

Um welche Inhalte geht es? In Pokémon GO haben die Trainer die Möglichkeit, sich im Ingame-Shop diverse Boxen zu kaufen. Je nachdem, um welche es sich handelt, erwarten euch verschiedene Items, wie Raid-Pässe, Brutmaschinen oder Bälle, die euch beim Spielen behilflich sein sollen.

Und auch über spezielle Boxen konnten sich Trainer in den letzten Monaten an dieser Stelle freuen, wie die 1-Münz-Box, die in der vergangenen Woche einfach still und leise entfernt wurde. Doch damit war die Box nicht die einzige, die einer Reihe von heimlichen Änderungen zum Opfer fiel.

Diese Inhalte wurden heimlich verändert

Was wurde verändert? Wer in den letzten Wochen den Ingame-Shop etwas genauer beobachtet hat, dem sollte aufgefallen sein, dass die Übersicht der Boxen inzwischen etwas kahl aussieht. Das war nämlich nicht immer so. Vor wenigen Tagen erstrahlte in dieser Auflistung beispielsweise noch die wöchentliche Box, die ihr für eine PokéMünze kaufen konntet, oder auch die beliebte Abenteuerbox.

Und auch zu den monatlichen Community Days war euch in der Vergangenheit eine kleine kostenlose Event-Box mit 30 Hyperbällen sicher. Doch auch von dieser ist seit einiger Zeit weit und breit nichts mehr zu sehen.

Ein weiterer Blick in die verbleibenden Boxen verrät darüber hinaus, dass auch diese von den plötzlichen Änderungen nicht ganz verschont geblieben sind. So wurden die Items teilweise verändert und die Preise angehoben.

Wie reagieren die Trainer auf die Änderungen?

Auch wenn die Änderungen ohne das Wissen der Trainer durchgeführt wurden, sind sie dennoch zahlreichen Spielern aufgefallen. So auch dem reddit-User SparklinStar1440, der in seinem Beitrag von der Community wissen will, ob er etwa eine entsprechende Ankündigung verpasst hat oder es einfach nicht kommuniziert wurde.

Damit sorgt er für ordentlich Diskussion unter den Trainern. Besonders um den Verlust der Abenteuerbox tut es vielen Spielern leid. Diese beinhaltete vor allem jede Menge (Super-) Brutmaschinen zu einem fairen Preis von 1.400 Münzen und war deshalb bei vielen Spielern beliebt.

Nun kann man zwar weiterhin Brutmaschinen in den anderen Boxen bekommen, allerdings in viel geringerer Stückzahl und zu einem vergleichsweise deutlich höheren Preis.

Und auch die Hyperbox wurde angepasst. Diese ist zwar im Shop noch zu finden, beinhaltet nun anstelle von 14 Premium-Kampf-Pässen (Stand 2019) nur noch 2 Fern-Raid-Pässe und 2 Premium-Raid-Pässe sowie 10 Super-Brutmaschinen und 5 normale Brutmaschinen für insgesamt 1.900 Münzen.

Hyperbox im September 2019 (links) und im September 2022 (rechts)

Neben dem Ärger über die nun fehlenden und veränderten Boxen, spielt für die Trainer aber vor allem ein Thema eine wichtige Rolle: die Kommunikation seitens Niantic. Diese steht aufgrund der vergangenen Geschehnisse nämlich immer wieder in der Kritik.

Trainer kritisieren Kommunikation seitens Niantic

Warum kritisieren Trainer immer wieder die Kommunikation? Die Kommunikation zwischen den Entwicklern von Pokémon GO und den Trainern stellt bereits seit einiger Zeit einen Dorn im Auge der Community dar. Grund dafür waren bereits in der Vergangenheit die ständigen Änderungen im Spiel, die aus Sicht der Spieler nicht in ihrem Sinne geschahen.

Und auch auf die Wünsche und Vorschläge der Spieler wurde bislang eher weniger Rücksicht genommen. So hatte Niantic beispielsweise im letzten Jahr einige Corona-Boni abschaffen wollen, was zu einem offenen Brief der Community und einem damit verbundenen Boykott führte.

Hierzu hatten die Entwickler dann schließlich doch Stellung bezogen, die kontroverse PokéStop-Änderung rückgängig gemacht und eine bessere Zusammenarbeit mit der Community versprochen. Ein wichtiger Punkt sollte hierbei insbesondere eine bessere Kommunikation zwischen Niantic und den Spielern sein, sowie mehr Transparenz.

„Das ist ihre verbesserte Kommunikation, von der sie uns erzählt haben“

Die heimlichen Änderungen der letzten Wochen sprechen jedoch für alles andere, nur nicht für eine offene und transparente Kommunikation. Das finden auch viele Trainer, weshalb man in den Kommentaren auf reddit folgendes lesen kann:

dukeofflavor: „Viele Spiele haben eine wesentlich gesündere Kommunikation mit den Spielern, und ihre Communitys sind deshalb viel weniger toxisch. Hören diese Spiele mehr auf das Feedback der Spieler und gestalten ihre Inhalte so, dass sie ihren Spielern auch Spaß machen? Das mag sein.“

NegativeCreeq: „Das ist ihre verbesserte Kommunikation, von der sie uns erzählt haben.“

JRE47: „Ich meine, das ist sozusagen ihr Modus Operandi, vor allem im letzten Jahr oder so. Oder genauer gesagt, das ‚ohne es uns zu sagen‘, auch bekannt als Kommunikation, kommt zurück…wieder ein ganzes Stück. Tut mir leid, das zu sagen.“

Mögliche Gründe der mangelnden Kommunikation: Andere Spieler, wie Benthefighter, vermuten hinter der mangelnden Kommunikation, dass Niantic darauf setzt, dass es nicht alle Spieler bemerken und es somit nicht so viele wütende Reaktionen gibt.

So schreibt er auf reddit: „Wenn sie negative Änderungen kommunizieren, wird jeder wütend sein, wenn sie es nicht tun, werden viele Leute wütend sein und einige werden es nicht bemerken (ich für meinen Teil habe nicht bemerkt, dass die 30 Hyperbälle oder die 1-Münz-Box fehlen, bis ich diesen Beitrag gesehen habe).“

Warum wurden die Boxen abgeschafft und verändert?

Viele reddit-User stellen sich jedoch vor allem eine Frage: Warum? Dass die 1-Münz-Box in der vergangenen Woche abgeschafft wurde, können die meisten Trainer noch nachvollziehen. Immerhin wurden die Inhalte von Woche zu Woche schlechter und führten somit zu ordentlich Gegenwind aus der Community.

Hierbei ist es denkbar, dass auch die Absatz-Zahlen nicht mehr gepasst haben und sich Niantic deshalb dazu entschieden hat, sie nicht weiter anzubieten. Anders ist das jedoch bei den übrigen Boxen.

Vor allem die Abenteuerbox und die alten Inhalte der Hyperbox, waren bei den Trainern gern gesehene Pakete, für die einige auch bereit waren echtes Geld zu investieren. Die kostenlosen Hyperbälle zum Community Day waren darüber hinaus für viele ein netter Bonus. So können sich einige Spieler gar nicht vorstellen, dass diese Boxen nicht genügend Abnehmer gefunden haben.

Warum die Boxen nun tatsächlich verändert und entfernt wurden, lässt sich jedoch nur spekulieren. Möglich wäre, dass Niantic hier etwas herum probiert und schauen will, welche Items für die Spieler überhaupt interessant sind. Ob die Boxen in alter Form also bald wieder im Spiel sein werden oder nun dauerhaft mit neuen Inhalten bestückt sind, bleibt vorerst abzuwarten.

Wie findet ihr die heimlichen Änderungen der Boxen? Sollte Niantic eurer Meinung nach solche Überarbeitungen vorab ankündigen und somit besseren Kontakt zu den Spielern pflegen? Oder interessieren euch die neuen Inhalte im Ingame-Shop überhaupt nicht? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

