Pokémon GO: Wir wissen jetzt, wie das Piepi-Event abläuft, das bald startet

Im September 2022 startet eine Piepi-Party in Pokémon GO. Wir zeigen euch die knappen Details des dreistündigen Events.

Was ist das für ein Event? In den letzten Wochen deutete Niantic bereits in den sozialen Kanälen an, dass im September ein Piepi-Event stattfinden wird. Doch mit den Details sparten die Entwickler zunächst noch. Trainer vermuteten, dass es ein ähnliches Event wie der Bidiza-Ausbruch 2021 werden könnte.

Nun brachte Niantic endlich Licht ins Dunkel und verriet die kurzen und knappen Details zum Event.

Piepi-Party im September 2022 bei Pokémon GO – Start, Shiny, Boni

Wann ist Start? Das Event läuft am 10. September 2022 in den Abendstunden. Es beginnt um 18:00 Uhr Ortszeit und endet um 21:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also drei Stunden, euch mit dem Event zu beschäftigen.

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr in der Wildnis vermehrt Piepi.

Gibt es Shiny Piepi? Ja, ihr könnt die schillernde Form von Piepi finden und fangen.

Schillernde Piepi und Pixi im Vergleich

Ist das schon alles? Weitere Details gab Niantic zu dem Event nicht bekannt. Sie fügten im Blogpost hinzu „Wer weiß, welche Entdeckungen ihr im Mondschein macht?“. Ob und was das zu bedeuten hat, spekulieren Trainer jetzt (via reddit.com).

„Ich hoffe, sie geben nur einen ersten Ausblick auf das Event. Ich dachte doppelter Sternenstaub und [die Attacke] Feenbrise währen ein Teil davon“, schreibt Eirkir

„Also eine Rampenlicht-Stunde für drei Stunden?“, fragt ImmortalDawn666

Auf Twitter erklärt Joe Merrick, der Betreiber von Serebii.net, eine Erklärung zu dem Event. The Pokémon Company trägt in verschiedenen Spielen zum „Moon Viewing Festival“ bei, das am 10. September läuft. Darunter sogar die Übernahme eines Wetterkanals.

Dieses Event ist ein Teil davon und das Logo in der oberen rechten Ecke des Event-Bildes ist das Kampagnen-Logo.

Möglicherweise fallen die Event-Boni deshalb eher gering aus. Wie gefällt euch ein knappes Event dieser Art? Macht ihr da mit?

