Pokémon GO bringt Bidiza-Event mit Shiny und neuen Lade-Attacken – Wie stark wirds?

Am 25. Juni 2021 startet in Pokémon GO das angekündigte Überraschungsevent. Wie Niantic nun bekannt gab, dreht es sich dabei um das Pokémon Bidiza. Alle Infos zum Event, den neuen Lade-Attacken und zur Stärke des kleinen Monsters haben wir hier für euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Dieses Event wurde durch Niantic Anfang des Monats als ein Überraschungsevent angekündigt. Nun wurde offiziell bestätigt, dass es im Event-Zeitraum einen Ausbruch unzähliger Bidiza geben soll. Somit steht das Event im Zeichen von Bidiza und alles dreht sich um dieses kleine Monster (via pokemongolive.com).

Wann geht es los? Das Bidiza-Event findet in Zeitraum statt:

Freitag, 25. Juni 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit bis

Donnerstag, 01. Juli 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit

Neue Ladeattacken zum Bidiza-Event in Pokémon GO

Was erwartet euch zum Bidiza-Event? Wie ihr es von ähnlichen Events aus der Vergangenheit gewöhnt seid, werden während des Event-Zeitraums haufenweise Bidiza in der Wildnis spawnen.

Außerdem könnt ihr auch in Raids, Rocket-Kämpfen oder Feldforschungsbelohnungen auf das kleine Monster stoßen. Niantic hat darüber hinaus angekündigt, dass ihr dieses auch erstmals als schillernde Form erhalten könnt.

Bidiza und Bidifas normal (oben) und als Shiny (unten)

Welche neuen Lade-Attacken bekommt Bidiza? Neben der Einführung des schillernden Exemplares, soll Bidiza in dieser Zeit neue Lade-Attacken erlernen und zeitweise damit zu fangen sein. Diese sind sonst eigentlich nicht für Bidiza vorgesehen und sind somit eventbedingt. Welche Event-Lade-Attacken dies sein werden, haben wir nachfolgend für euch aufgelistet:

Event-Ladeattacke Zeitraum Spukball 25. Juni 2021, 10:00 Uhr bis 26. Juni 2021, 23:59 Uhr Donnerblitz 27. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 28. Juni 2021, 23:59 Uhr Eisstrahl 29. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 30. Juni 2021, 23:59 Uhr

Am 01. Juli 2021 könnt ihr eurem Bidiza im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr ebenfalls mit Hilfe einer Lade-TM diese Attacken beibringen. Danach ist dies weiterhin mit einer Top-Lade-TM möglich. Entwickelt ihr während des Events ein Bidiza zu Bidifas weiter, dann erhält dieses die Lade-Attacke Hyperstrahl.

Besondere Boni zum Bidiza-Event in Pokémon GO

Wie Niantic angekündigt hat, wird es auch bei diesem Event wieder ein paar Boni für die Trainer geben (via pokemongolive.com). Diese werden jedoch nach dem jeweiligen Zeitpunkt variieren. Welche Boni euch zu diesem Event in Pokémon GO erwarten, haben wir für euch zusammengefasst.

Boni Zeitraum doppelte Fang-EP 25. Juni 2021, 10:00 Uhr bis 26. Juni 2021, 23:59 Uhr dreifache Fang-EP 27. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 28. Juni 2021, 23:59 Uhr vierfache Fang-EP 29. Juni 2021, 0:00 Uhr bis 30. Juni 2021, 23:59 Uhr

Außerdem erwarten euch während des gesamten Event-Zeitraums spezielle Bidiza-Sticker am PokéStop und in den Geschenken.

Wie stark werden Bidiza und Bidifas?

Was sind das für Pokémon? Bidiza gehört zu den Pokémon der 4. Generation und ist vom Typ Normal. Es erlernt die Sofort-Attacke Tackle oder Bodycheck. Bei der Ladeattacke kann diesem Pokémon in der Regel Hyperzahn, Knirscher oder Strauchler beigebracht werden.

Mit Hilfe von 50 Bonbons könnt ihr es zu Bidifas weiterentwickeln. Dieses Pokémon gehört zum Typ Normal und Wasser. Es stammt ebenfalls aus der 4. Pokémon-Generation. Als Sofort-Attacke stehen Bidifas Aquaknarre oder Bodycheck zur Verfügung. Als Ladeattacke erlernt es Hyperzahn, Hyperstrahl oder Surfer.

So stark werden Bidiza und Bidifas: Sowohl Bidiza als auch Bidifas sind eher schwache Pokémon. Laut der Übersicht von PvPoke.com haben beide eher schlechte Werte in Bezug auf den Angriff und die Verteidigung (via pvpoke.com). Sie können dadurch auch gegenüber anderen Pokémon in PVP oder Raid nicht lange Stand halten. Aus diesem Grund sind sie dafür eher ungeeignet.

Auch die neuen Lade-Attacken, die Bidiza während des Events bekommen kann, stärken dieses Pokémon in Bezug auf PVP und Raids nur unwesentlich. Deshalb sollte es auch mit diesen Attacken nicht unbedingt für den Kampf eingesetzt werden. Es dient somit eher zur Vervollständigung des Pokédex und zum Sammeln von Shinys.

Was haltet ihr von diesem Event? Freut ihr euch darauf, dass es Bidiza endlich als Shiny in Pokémon GO geben wird? Lasst uns außerdem gern einen Kommentar da, über welchen Boni ihr euch zu diesem Event besonders freuen würdet.

Das Bidiza-Event ist nicht so euer Ding? Vielleicht freut ihr euch ja schon auf das Pokémon GO Fest 2021 vom 17. Juli bis 18 Juli 2021. Wir haben für euch alle wichtigen Informationen zusammengefasst.