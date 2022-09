Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im September 2022

Im September trefft ihr in Level-5-Raids von Pokémon GO die legendären Bosse Deoxys, Yveltal, Mega-Ampharos, Mega-Schlapor und einige bisher unbekannte Gegner. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann ihr welches Monster finden könnt und welche Mega-Pokémon euch in den kommenden Wochen erwarten.

Um welche Pokémon geht es? Im neuen Monat erwarten euch Raid-Bosse wie die verschiedenen Formen von Deoxys in den 5er-Raids. Einige Bosse hält Niantic aber noch geheim und wird sie erst in den nächsten Wochen enthüllen. Dazu gibt es eine Auswahl an Mega-Pokémon, die im September rotieren wird.

Nachfolgend zeigen wir euch eine Übersicht der bekannten Bosse, die ihr in den Raids trefft. Sobald Niantic noch weitere Infos und Bosse ankündigt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO davon.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im September 2022

Folgende Raid-Stunden stehen im September 2022 in Pokémon GO an:

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im September 2022 erwarten.

Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids

Datum Bosse 1. September bis

13. September Deoxys* Normal, Angriff,

Verteidigung und

Initiative in 5er-Raids 1. September bis

6. September Mega-Ampharos* in

Mega-Raids Unser Konter-Guide für

Mega-Ampharos 6. September bis

16. September Unbekannter Mega-Boss 14. September bis

21. September Unbekannter Boss

in 5er-Raids 16. September bis

27. September Unbekannter Mega-Boss 21. September bis

28. September Unbekannter Boss

in 5er-Raids 27. September bis

8. Oktober Mega-Schlapor* in

Mega-Raids Unser Konter-Guide gegen

Mega-Schlapor 28. September bis

8. Oktober Yveltal* in 5er-Raids Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Was ist in Pokémon GO los? Aktuell sind ein paar Bosse auf der Liste noch unbekannt. Das dürfte sich aber schnell auflösen, denn zu den Zeiten laufen Events im Spiel. Vom 6. September bis 12. September ist das Psycho-Spektakel aktiv. Da könnte also ein passender Mega-Boss erscheinen.

Bei den 5er-Bossen könnte es sich um angekündigte Pokémon der Saison des Lichts handeln, die dann ihr Raid-Debüt feiern. Das ist allerdings noch unklar.

Auf welche der Bosse freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung doch hier in die Kommentare.