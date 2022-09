Pokémon GO startet morgen das Stahl-Event „Testet eure Nerven“ – Alle Spawns und Boni

Ab dem 16. September 2022 läuft in Pokémon GO das Stahl-Event „Testet eure Nerven“. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Spawns, Shinys und Boni euch das Event bringen wird und welche neuen Monster ihr Debüt im Spiel feiern.

Was ist das für ein Event? In den kommenden Tagen wird sich in Pokémon GO alles um Stahl-Pokémon drehen. So startet am 16. September 2022 ein besonderes Stahl-Event unter dem Namen „Testet eure Nerven“.

Neben zahlreichen Spawns, Shinys und Boni könnt ihr euch auch wieder auf neue Pokémon freuen. Die beiden neuen Ultrabestien Kaguron und Katagami haben in den letzten Tagen als Raid-Bosse bereits den Anfang gemacht. Außerdem werden mit dem Event-Start auch Togedemaru und Mega-Stolloss folgen. Alle Inhalte des Events haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann startet das „Testet eure Nerven“-Event? Das Stahl-Event beginnt am Freitag, dem 16. September 2022, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann für knapp eine Woche, bis es am 21. September 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit auch schon wieder endet.

Alle Spawns und Shinys zum Stahl-Event

Passend zum Start des neuen Events werden in Pokémon GO auch wieder die verschiedenen Spawns angepasst, weshalb ihr thematisch passend vor allem auf Stahl-Pokémon treffen werdet.

Dabei habt ihr außerdem auch die Chance, das eine oder andere schillernde Exemplar zu begegnen. Alle Monster, die auch als Shiny verfügbar sind, haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis

In der Wildnis könnt ihr während des Events erstmals auf das neue Pokémon Togedemaru treffen. Außerdem erwarten euch folgende Monster:

Magnetilo*

Tannza*

Nasgnet*

Stollunior*

Tanhel*

Bronzel*

Rotomurf

Kastadur*

Togedemaru

Etwas seltener könnt ihr folgende Exemplare treffen:

Pliprin

Galar-Flunschlik*

Die Raid-Bosse zum Stahl-Event

Nachdem es am 13. September bereits einen ersten großen Raid-Boss-Wechsel gegeben hat und ihr seitdem auf die neuen Ultrabestien Kaguron und Katagami treffen könnt, wird auch Mega-Stolloss nun endlich sein Debüt im Spiel feiern. Folgende Monster könnt ihr in den kommenden Tagen in den Raids herausfordern:

Mit Klick auf die Verlinkungen in der vorherigen Tabelle, gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Konter-Guides.

Event-Pokémon aus 7-km-Eiern

Neben den thematischen Spawns in der Wildnis und in den Raids wurden anlässlich des Events auch die Inhalte der 7-km-Eier verändert, die ihr in dieser Zeit aus den Geschenken eurer Freunde bekommt. So können aus diese folgenden Monster schlüpfen:

Alola-Sandan*

Alola-Digda*

Galar-Mauzi*

Riolu*

Galar-Flunschlik*

Hierbei wird vor allem das Kampf-Pokémon Riolu für viele Spieler interessant sein. Das Monster aus der 4. Spiele-Generation ist nämlich für gewöhnlich nur in 10-km-Eiern zu finden und somit entsprechend schwieriger zu bekommen.

Seine Weiterentwicklung Lucario ist zudem einer der besten Kampf-Angreifer in Pokémon GO, weshalb es sich lohnt, sich dieses Monster zu sichern.

Das sind die neuen Pokémon zum Stahl-Event

Wie bereits erwähnt könnt ihr in den kommenden Tagen auf die beiden neuen Pokémon Togedemaru und Mega-Stolloss treffen. Dabei werden beide in den Raids zu finden sein. Das Elektro- und Stahl-Pokémon Togedemaru aus der 7. Spiele-Generation spawnt außerdem wild und versteckt sich in den Belohnungen der Forschungsaufgaben.

Außerdem wurden bereits am 13. September die beiden Ultrabestien Kaguron und Katagami ins Spiel gebracht. Dort verteidigen sie je nach Region die Level-5-Raids. Somit könnt ihr das Flug- und Stahl-Pokémon Kaguron nur auf der Südhalbkugel finden und Katagami, ein Pokémon vom Typ Pflanze und Stahl, auf der Nordhalbkugel.

Mega-Stolloss, Togedemaru, Kaguron und Katagami

Das sind die Boni zum Stahl-Event

Das Stahl-Event hält außer den zahlreichen Spawns und neuen Pokémon aber auch den einen oder anderen Bonus für euch bereit. Dabei lohnen sich während des Events vor allem gute, großartige und fabelhafte Würfe. Nachfolgend zeigen wir euch, auf welche Boni ihr euch freuen könnt:

erhöhte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen

zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen fangt

Befristete Forschung Belohnung: Mega-Energie für Stolloss, Begegnung mit Togedemaru und Begegnung mit Stollunior

Event-Forschungen Belohnung: Begegnungen mit Magnetilo*, Tannza*, Nasgnet*, Rotomurf, Kastadur*, Togedemaru, Tanhel* sowie Mega-Energie für Stolloss und Scherox



Am Sonntag, dem 18. September, findet außerdem der Community Day mit Kiesling statt, der euch weitere Boni bringt.

Wie ist eure Meinung zu den neuen Pokémon, die ihr zum Stahl-Event bekommen könnt? Habt ihr schon sehnsüchtig auf Mega-Stolloss gewartet? Und auf welche Spawns und Boni hattet ihr bei diesem Event außerdem gehofft? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO steht in den kommenden Wochen noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im September und welche sich lohnen.