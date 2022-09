Pokémon GO startet morgen das Piepi-Event – So läuft es abends ab

Am 10. September läuft in Pokémon GO das Piepi-Event im Mondschein. Wir zeigen euch, was da passiert.

Was ist das für ein Event? Vor einigen Wochen kündigte Niantic bereits das Piepi-Event an. Dabei handelt es sich um ein verhältnismäßig kleines Event, das nur wenige Stunden in der Abendzeit aktiv ist.

Was passiert da? Während des Events erscheinen wilde Piepi häufiger. Dabei habt ihr die Chance, schillernde Piepi zu finden und zu fangen. Die Chancen auf die Shiny-Formen sind während des Events allerdings nicht erhöht.

Startzeit, Shiny – Was passiert danach?

Wann läuft das? Das Piepi-Event läuft am 10. September von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr Ortszeit.

Wie sehen die Shiny aus? Zwar gibt es offiziell keine Ansage von Niantic, dass die Chancen auf Shinys erhöht sind, doch Trainer hoffen darauf, dass dieser Bonus einfach nicht genannt wird. Solltet ihr eine schillernde Variante suchen, könnt ihr euch auf folgender Grafik schon mal ein Bild davon machen.

Piepi und Pixi in normaler Form und als Shiny im Vergleich

Was ist das Besondere an dem Event? Schon bei der Ankündigung stellten Spieler fest, dass die Boni des Events sehr gering sind. Auf den ersten Blick sollen nur mehr Piepi in der Wildnis spawnen.

Trotzdem freuen sich Trainer (via reddit) über das Event, denn es macht etwas anders, als die bisher bekannten kurzen Events: Das Zeitfenster.

Die Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr passt einigen Trainern besser, weil sie in den Abendstunden weniger zu tun haben. Andere Events, die nur für wenige Stunden aktiv sind, laufen früher am Tag. So wie der Community Day im September, der von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr aktiv ist.

Wie gefällt euch ein Event dieser Art? Findet ihr es gut, dass Niantic diese zeitbegrenzten Events auch mal in der Abendzeit ausprobiert oder mögt ihr diese kurzen Events gar nicht? Schreibt uns eure Antwort doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.