In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Psycho-Spektakel-Event, das neue Pokémon ins Spiel bringt. Wir zeigen euch Startzeit, Boni und die neuen Pokémon.

Was ist das für ein Event? In der Wildnis und in Raids erscheinen Psycho-Pokémon während des Events. Außerdem schalten die Entwickler einen neuen Teil der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa frei.

Die üblichen Boni für Schnappschüsse und besondere Begegnungen bei Feldforschungen sind auch wieder aktiv. Seht hier alle Details.

Psycho-Spektakel – Event im September

Wann geht das los? Das Event läuft von Mittwoch, dem 8. September, um 10:00 Uhr bis Montag, dem 13. September, um 20:00 Uhr. Die Uhrzeiten beziehen sich jeweils auf die Ortszeit.

Zwei neue Pokémon: Teil des Events ist der Release von Iscalar und dessen Weiterentwicklung Calamanero. Iscalar hat eine Besonderheit beim Entwickeln. Niantic sagt dazu: “Trainer, die bereits die Kalos-Region in Pokémon X und Pokémon Y bereist haben, werden dabei sicher nicht ins Rotieren kommen!” (via nianticlabs.com).

In den Pokémon-Spielen auf Nintendo 3DS und auf der Nintendo Switch musste man seine Konsole, passend zur Entwicklung von Iscalar, auf den Kopf drehen. Gut möglich, dass es mit Pokémon GO ähnlich funktioniert und Niantic deshalb die Anspielung mit “Rotieren” nutzte.

Spezialforschung: Zum Event wird es weitere Aufgaben zur Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” geben. Wir wissen bereits, dass die Hoopa-Forschung riesig wird.

Wildnis-Spawns: Wie ihr das von anderen Events kennt, werden sich auch diesmal die Spawns in der Wildnis verändern. Beim Psycho-Spektakel sind das Abra, Traumato, Mollimorba und Monozyto. “Mit Glück” aber auch Pygraulon und Iscalar, verrät Niantic.

Raidbosse: Während des Events trefft ihr in den Arenen folgende Bosse:

Stufe 1: Sterndu, Palimpalim, Bronzel, Psiau und Iscalar

Stufe 3: Alola-Raichu, Woingenau, Meditalis und Metagross

Stufe 5: Weiterhin Lugia

Mega-Raids: Weiterhin Lahmus

Lust auf neue Sticker? Diese hier mit Iscalar, Calamanero, Woingenau und Flegmon findet ihr während des Events.

Was gibt es noch? Ihr erhaltet als Belohnung für Feldforschungen Begegnungen mit Pokémon wie Fleknoil oder Iscalar. Bei Schnappschüssen gibt es einmal pro Tag eine “Überraschung”, wie Niantic es nennt. Beim Drehen von Stops oder Öffnen von Geschenken erhaltet ihr Sticker mit Psycho-Pokémon – die gibt es auch im Shop.

Wie gefällt euch das angekündigte Psycho-Event? Findet ihr die neuen Pokémon mit der besonderen Entwicklung cool oder wünscht ihr euch lieber andere Inhalte? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zum Thema aus.