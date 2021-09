Pokémon GO: Alle Boni und Shinys in der Jahreszeit des Schabernacks

Heute, am 01. September 2021, startete in Pokémon GO die Jahreszeit des Schabernacks. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Shinys euch in dieser Zeit erwarten und über welche Boni ihr euch freuen könnt.

Was ist die Jahreszeit des Schabernacks? Seit Dezember 2020 gibt es in Pokémon GO Jahreszeiten. Diese dauern in der Regel für 3 Monate. Jede Jahreszeit steht unter einem bestimmten Motto, welches sich auch in den Spawns des Spiels widerspiegelt.

Heute, am 01. September 2021, um 10:00 Uhr startete die Jahreszeit des Schabernacks. Auch diese wird wieder 3 Monate andauern. Sie endet als am 01. Dezember 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit. Natürlich bringt euch diese Zeit eine Menge Shinys und Boni. Wir zeigen euch, welche das sind.

Shinys zur Jahreszeit des Schabernacks

Pünktlich zum Start der neuen Jahreszeit ändern sich auch die Spawns im Spiel. Diese unterscheiden sich nach nördlicher und südlicher Hemisphäre. Da für Europa nur die Monster der nördlichen Hemisphäre interessant sind, haben wir euch diese nachfolgend aufgelistet. Alle Pokémon, die ihr auch in ihrer schillernden Form fangen könnt, haben wir mit einem (*) markiert:

Pummeluff*

Flegmon*

Endive*

Feurigel*

Karnimani*

Bidiza*

Sesokitz (Herbst)

Außerdem könnt ihr je nach Umgebung unter anderem folgenden Monstern begegnen:

in der Stadt: Shuppet*, Unratütox*, Molimorba

im Wald: Teddiursa*, Schnuthelm, Laukaps

in den Bergen: Kleinstein*, Rihorn*, Schneckmag

am Wasser: Krabby*, Seeper*, Mantax

Shinys aus Eiern

Doch nicht nur in der Wildnis könnt ihr auf neue Monster und deren schillernde Formen treffen. Auch in Eiern verstecken sich wieder zahlreiche Shinys. Wir zeigen euch, welche ihr dort mit etwas Glück finden könnt.

Eier Pokémon 2-km-Eier – Nidoran (m)*

– Nidoran (w)*

– Meditie*

– Wailmer*

– Wablu*

– Schmerbe*

– Driftlon*

– Scoppel*

– Datiri*

– Leufeo

– Parfi

– Flauschling 5-km-Eier – Jurob*

– Togepi*

– Tannza*

– Panzaeron*

– Azurill*

– Zobiris*

– Klingplim

– Igamaro

– Fynx

– Froxy 10-km-Eier – Riolu*

– Ohrdoch*

-Praktibalk*

-Flampion*

-Emolga

-Klikk*

-Milza

-Lin-Fu

-Geronimatz*

-Psiau

-Viscorna

-Ef-Em

Ditto als Shiny

Neben diesen zahlreichen Shinys aus Eier und der Wildnis könnt ihr außerdem erstmals außerhalb der Spezialforschung auf ein schillerndes Ditto treffen. Ditto verbirgt sich zurzeit zum einen im Forschungsdurchbruch vom Monat September, sowie hinter folgenden Monstern:

Nebulak

Traumato

Teddiursa

Remoraid

Schluppuck

Camaub

Skunkapuh

Lithomith

Tarnpion

Boni während der Jahreszeit des Schabernacks

Neben zahlreichen neuen Shinys erwarten euch während der Jahreszeit des Schabernacks auch neue Boni. Wir haben euch diese mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zusammengefasst (via leekduck.com):

3-fache EP für das erstmalige Drehen am Pokéstop

2-mal längere Haltbarkeit der Lockmodule

erhöhte Wirksamkeit bei Rauch

erhöhter Schaden beim Fern-Raid

garantierte Geschenke beim Drehen am PokéStop

Kumpel bringt häufiger Geschenke

Auf welche Shinys freut ihr euch am meisten? Welches Monster darf nicht in eurer Sammlung fehlen? Und wie findet ihr die neuen Boni? Schreibt uns eure Meinung dazu hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Außerdem erwartet euch während dieser Jahreszeit auch wieder eine Spezialaufgabe mit Hoopa. Wir zeigen euch, was wir zu den Aufgaben wissen.