Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im September und ihre Boni

In Pokémon GO erwarten euch vier Rampenlichtstunden, die Bonbons, EP oder Sternenstaub mitbringen. Wir zeigen euch alle Termine und ihre Boni.

Worum geht es? Die Pokémon-GO-Entwickler von Niantic gaben bekannt, welche Events in den kommenden Wochen für euch starten werden. Begehrt sind bei diesen Events vor allem die Rampenlicht-Stunden, weil sie die Chance geben, bestimmte Pokémon gezielt zu fangen und Boni in der kurzen Zeit auszunutzen.

In dieser Übersicht wollen wir euch alle Rampenlicht-Stunden für den September 2021 zeigen.

Alle Termine – Rampenlicht-Stunden im August 2021

Die Rampenlichtstunden laufen jeden Dienstag von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. In der Zeit verändern sich die Spawns zum Event-Pokémon und die Boni sind aktiv.

Merkt euch die Pokémon: In den nächsten Wochen stehen die folgenden Pokémon im Fokus der Rampenlichtstunden:

Datum Pokémon und Bonus 7. September Spoink und Sternenstaub 14. September Puppance und Erfahrungspunkte 21. September Eneco und Bonbons 28. September Alola-Mauzi und Bonbons

Nachfolgend gehen wir noch genauer auf die Rampenlichtstunden ein und zeigen euch die Boni im Detail.

Rampenlichtstunde am 7. September

Welches Pokémon trefft ihr da? Spoink von Typ Psycho aus der dritten Generation.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das: Das Event lohnt sich für jeden Spieler. Allein der Bonus mit dem Sternenstaub ist so wertvoll, dass ihr die Stunde unbedingt nutzen solltet. Wer will, zündet dazu noch ein Sternenstück und sichert sich damit noch mehr Staub.

Gibt es das als Shiny? Ja, ihr könnt Spoink als schillerndes Pokémon in Pokémon GO fangen.

Rampenlichtstunde am 14. September

Welches Pokémon trefft ihr da? Das Pokémon Puppance von Typ Boden und Psycho aus der dritten Generation.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Trainer, die gerade noch Leveln oder aus anderen Gründen EP sammeln, können hier mit großartigen oder fabelhaften Würfen schnell viele EP verdienen. Vor allem auf dem Weg von Level 41 bis 50 in Pokémon GO ist das wichtig.

Gibt es das als Shiny? Ja, ihr könnt Puppance als Shiny in Pokémon GO finden

Rampenlichtstunde am 21. September

Welches Pokémon trefft ihr da? Das Pokémon Eneco von Typ Normal aus der dritten Generation.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Wenn ihr Fan von Eneco seid und noch Bonbons für die Entwicklung zu Enekoro sucht, dann ist die Rampenlichtstunde interessant für euch. Außerdem könnt ihr währenddessen Raids abschließen und dabei auch die doppelten Bonbons verdienen.

Gibt es das als Shiny? Ja, allerdings ist die Shiny-Form von Eneco nur etwas heller als die normale Form. Da müsst ihr genau hinsehen.

Rampenlichtstunde am 28. September

Welches Pokémon trefft ihr da? Alola-Mauzi von Typ Unlicht aus der siebten Generation.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Alola-Mauzi selbst ist nicht so spannend. Allerdings lässt sich der Bonus gut vorbereiten. So könnt ihr in den Tagen oder Wochen zuvor das Verschicken von Pokémon hinauszögern, damit ihr zu diesem Event mehr Bonbons dafür erhaltet.

Gibt es das als Shiny? Ja, Shiny-Mauzi könnt ihr in Pokémon GO als Shiny fangen.

In den nächsten Tagen und Wochen stehen im Spiel so einige Events für euch an. Der Community Day mit Ottaro, Raidstunden und vieles mehr.

In unserer Übersicht zu allen Events im September 2021 bei Pokémon GO zeigen wir euch alle Termine. Welche Events und Rampenlichtstunden wollt ihr diesen Monat auf jeden Fall mitnehmen? Schreibt uns eure Meinung und Auswahl doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.