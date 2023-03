Pokémon GO: Am Samstag läuft der Community Day im März 2023 mit Flegmon – Guide

Am 18. März läuft in Pokémon GO der Community Day mit Flegmon. Wir von MeinMMO zeigen euch alles rund um die Boni, Event-Inhalte sowie das Shiny. Außerdem verraten wir euch, wie ihr den Tag am besten nutzen könnt.

Um welches Event geht es? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein sogenannter Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Dieses ist dann häufiger im Spiel zu finden und auch die Chancen auf ein Shiny sind in dieser Zeit erhöht. Begleitet wird das Event durch verschiedene Boni.

Am Samstag ist es nun wieder soweit und euch erwartet der Community Day mit Flegmon und seiner Galar-Form. Wir zeigen euch, was euch an diesem Tag alles erwartet und wie ihr den Tag am besten für euch nutzt.

Community Day mit Flegmon im März – Start, Boni

Was? Community Day mit Flegmon und Galar-Flegmon

Wann? Samstag, 18. März 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Flegmon und Galar-Flegmon spawnen nahezu überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Surfer, wenn ihr Flegmon oder seine Galar-Form zu Lahmus, Galar-Lahmus oder Laschoking sowie Galar-Laschoking weiterentwickelt (bis zu 5 Stunden nach dem Event)

Boni:

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden (mit Ausnahme vom Abenteuerrauch)

– Dreifache EP beim Fangen von Pokémon

– Doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

– Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (ab Trainer-Level 31)

– Überraschungs-Begegnungen aus Schnappschüssen

– Event-Quests an PokéStops (Belohnung: King-Steine, Sternenstaub, Hyperbälle)

– Event-Sticker aus PokéStops und Geschenken



Weitere Boni (bis 22:00 Uhr Ortszeit)

– Zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 an diesem Tag)

– 50% weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

– Befristete Forschung zu Flegmon und Galar-Flegmon (Belohnung: bis zu 4 King-Steine)

– veränderte Bedingungen beim Entwicklen von Galar-Flegmon: Statt 30 Gift-Pokémon müsst ihr an diesem Tag 30 Psycho-Pokémon fangen, während Galar-Flegmon euer Kumpel ist

Der Community Day mit Flegmon und seiner Galar-Form erstreckt sich also wie die Events in den Monaten zuvor wieder über 3 Event-Stunden. Lediglich die Tausch-Boni und die Spezialattacke sowie die befristete Forschung und die veränderten Bedingungen beim Entwicklen von Galar-Flegmon sind auch über das Event hinaus noch für weitere 5 Stunden verfügbar.

Inhalte im Ingame-Shop: Auch im Ingame-Shop könnt ihr anlässlich des Community-Das mit Flegmon wieder verschiedene Inhalte finden. Folgendes erwartet euch:

Event-Ticket zur Spezialforschung “Feldnotizen: Fantastisch Phlegmatisch” zu Flegmon für knapp 1 Euro

Neue Event-Sticker

Neue Avatar-Artikel (Flegmon-Hut, Flegmon-Rute-Shirt)

Das sind die neuen Event-Sticker zum C-Day mit Flegmon

Bonus-Raid-Kämpfe: Wer im Anschluss an den den Community Day noch nicht genug von Flegmon und seiner Galar-Form hat, kann in den Level-4-Raids gegen beide Monster antreten. Die Raids sind dabei wieder ausschließlich vor Ort spielbar, bringen euch allerdings nach einem Sieg für 30 Minuten weitere Flegmon-Spawns rund um die Arena. Die Shiny-Chancen sind dabei genauso hoch, wie beim C-Day.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Flegmon?

Kann man Shiny-Flegmon fangen? Ja, während des Community Days könnt ihr mit etwas Glück sowohl Flegmon als auch erstmals seine Galar-Form als Shiny fangen. Die Chance darauf wird an diesem Tag erfahrungsgemäß erhöht sein. Um euch auch (Galar-) Lahmus und (Galar-) Laschoking als Shiny zu sichern, müsst ihr diese entsprechend weiterentwickeln.

Flegmon, Lahmus und Laschoking sowie die Galar-Formen jeweils normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie stark ist Flegmon? Besonders stark sind Flegmon und seine Weiterentwicklungen Lahmus und Laschoking sowohl in ihrer normalen Form, als auch in der Galar-Form nicht. Für den Einsatz in Raids und der GO-Kampfliga sind sie eher weniger geeignet.

Lahmus besitzt jedoch auch eine temporäre Mega-Entwicklung vom Typen Wasser und Psycho, die nochmal etwas stärker ist. Diese könnte euch im einen oder anderen Raid nützlich sein.

Wer sollte den C-Day nutzen? Der Community Day mit Flegmon eignet sich vor allem für Shiny-Jäger. Besonders Galar-Flegmon wird es dabei erstmals in seiner schillernden Form zu finden geben. Für gewöhnlich schlüpft das Psycho-Pokémon zudem auch nur aus 7-km-Eiern, weshalb man es nach dem Event erfahrungsgemäß nur mit einer ordentlichen Portion Glück als Shiny finden wird.

Wer also eine vollständige Shiny-Sammlung haben möchte, der sollte sich das Event nicht entgehen lassen. Vielleicht trefft ihr dabei auch auf ein starkes Flegmon, das ihr zu Mega-Lahmus weiterentwickeln könnt. Ansonsten solltet ihr aber lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen.

Aber auch die Boni solltet ihr an diesem Tag nicht außer Acht lassen. Sie eignen sich perfekt, um den (XL-) Bonbon-Vorrat aufzubessern sowie jede Menge Erfahrungspunkte zu farmen. Diese benötigt ihr auf dem Weg zu Level 50.

Eine Auswahl der besten Angreifer zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

So nutzt ihr den Community Day mit Flegmon am besten

Schafft Platz: Um das Event optimal zu nutzen, solltet ihr euch ordentlich Platz im Pokémon-Beutel schaffen. Denn nur so könnt ihr jede Menge Flegmon und Galar-Flegmon sammeln und euch die Bonbon- und EP-Boni sichern.

Um eure Aufbewahrung möglichst schnell zu sortieren, bietet es sich an, die Tag- und Filter-Funktion im Spiel zu nutzen. mit der Eingabe “0*,1*,2*” erhaltet ihr nur Monster, die maximal 2 Sterne haben. Um während des Events weitere Monster zu verschicken, könnt ihr diese Suchfunktion mit der Eingabe “Alter0” kombinieren und euch werden nur Pokémon gezeigt, die nicht älter als 24 Stunden sind.

So könnt ihr die Filter nutzen

Welche Items sind wichtig? Neben jeder Menge Platz im Pokémon-Beutel benötigt ihr auch die richtigen Items. Folgende benötigt ihr:

Bälle: Wenn ihr an dem Tag ordentlich fangen wollt, dann solltet ihr möglichst viele Bälle bereit haben. Wir empfehlen euch mindestens 200 Stück. Vor allem Hyperbälle eignen sich hervorragend, um widerspenstige Exemplare zu fangen.

Wenn ihr an dem Tag ordentlich fangen wollt, dann solltet ihr möglichst viele Bälle bereit haben. Wir empfehlen euch mindestens 200 Stück. Vor allem Hyperbälle eignen sich hervorragend, um widerspenstige Exemplare zu fangen. Sananabeeren: Wenn ihr besonders viele Bonbons bekommen wollt, dann solltet ihr euren Monstern vor dem Fangen Sananabeeren füttern. Diese verdoppeln die Menge der Bonbons bei diesem Fang.

Wenn ihr besonders viele Bonbons bekommen wollt, dann solltet ihr euren Monstern vor dem Fangen Sananabeeren füttern. Diese verdoppeln die Menge der Bonbons bei diesem Fang. Glücks-Eier: Um den EP-Bonus beim Fangen noch besser auszuschöpfen, könnt ihr euch ein Glücks-Ei setzen. Das verdoppelt für 30 Minuten eure Erfahrungspunkte. Das bietet sich auch in Kombination mit dem Aufstieg im Freundeslevel an. Sprecht euch hier mit den anderen Trainern am besten ab.

Um den EP-Bonus beim Fangen noch besser auszuschöpfen, könnt ihr euch ein Glücks-Ei setzen. Das verdoppelt für 30 Minuten eure Erfahrungspunkte. Das bietet sich auch in Kombination mit dem Aufstieg im Freundeslevel an. Sprecht euch hier mit den anderen Trainern am besten ab. Rauch & Lockmodule: Um noch mehr Exemplare anzuziehen, könnt ihr Rauch und Lockmodule nutzen. Beides hält 3 Stunden und deckt somit das komplette Event ab.

Welches Mega-Pokémon wird benötigt? Um euch einen weiteren Bonbon-Bonus zu sichern, bietet es sich an, wenn ihr eine Mega-Entwicklung in Pokémon GO ausführt. Diese muss den gleichen Typen besitzen, wie das Monster, das ihr fangen wollt. Da Flegmon und Galar-Flegmon beide zum Typen Psycho gehören, solltet ihr eines der folgenden Monster wählen:

Mega-Lahmus

Mega-Latias

Mega-Latios

Mega-Simsala

Mega-Guardevoir

Mega-Meditalis

Wie gefällt euch der Community Day mit Flegmon und Galar-Flegmon? Werdet ihr versuchen, euch genügend schillernde Exemplare zu sichern? Und welcher Bonus gefällt euch am besten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Tagen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im März und welche sich besonders lohnen.