Pokémon GO: Raid-Guide für Flegmon und Galar-Flegmon mit den besten Kontern

Beim Community Day im März trefft ihr in Raids der Stufe 4 auf Flegmon und Galar-Flegmon. Wir zeigen euch die besten Konter für diese Raids in Pokémon GO.

Was sind das für Raids? Während des Community Days im März steht die Familie von Flegmon im Mittelpunkt. Im Anschluss an das Event findet ihr Raids der Stufe 4, in denen ihr auf Flegmon und Galar-Flegmon als Gegner stoßt. Gewinnt ihr einen Kampf, spawnen im Umkreis der Arena für 30 Minuten Flegmon und Galar-Flegmon.

Bedenkt, dass ihr diese Raids nur mit Raid-Pässen und Premium-Raid-Pässen betreten könnt. Aus der Ferne ist die Teilnahme nicht möglich.

In der Übersicht zeigen wir euch die besten Konter für jeden der beiden Bosse. Die Raids sind von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Flegmon mit diesen Kontern besiegen

Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Gewaldro mit Zornklinge und Laubklinge Voltriant mit Donnerschock und Donner Crypto-Absol mit Standpauke und Gegenstoß Mega-Absol mit Standpauke und Gegenstoß Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner Katagami mit Rasierblatt und Laubklinge Crypto-Hundemon mit Standpauke und Knirscher Mega-Hundemon mit Standpauke und Knirscher Crypto-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Donner Skelabra mit Bürde und Poltergeist Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donner Crypto-Kokowei mit Kugelsaat und Solarstrahl Crypto-Chelterra mit Rasierblatt und Flora-Statue Crypto-Tengulist mit Finte und Laubklinge Crypto-Tangolos mit Plage und Solarstrahl Crypto-Kokowei mit Kugelsaat und Solarstrahl Kapu-Toro mit Kugelsaat und Solarstrahl

Schwächen von Flegmon: Das Pokémon gehört zu den Typen Wasser und Psycho und ist deshalb anfällig gegen Käfer, Geist, Pflanze, Elektro und Unlicht.

Galar-Flegmon mit diesen Kontern besiegen

Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Crypto-Absol mit Standpauke und Gegenstoß Mega-Absol mit Standpauke und Gegenstoß Crypto-Hundemon mit Standpauke und Knirscher Mega-Hundemon mit Standpauke und Knirscher Crypto-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Skelabra mit Bürde und Poltergeist Crypto-Golgantes mit Erstauner und Poltergeist Crypto-Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere Schabelle mit Käferbiss und Käfergebrumm Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Crypto-Kramshef mit Standpauke und Himmelsfeger Crypto-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere Trikephalo mit Biss und Wirbler Crypto-Tohaido mit Biss und Knirscher Mega-Bibor mit Plage und Kreuzschere Crypto-Tengulist mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Noktuska mit Tiefschlag und Gegenstoß Mega-Gewaldro mit Zornklinge und Flora-Statue

Schwächen von Galar-Flegmon: Das Pokémon gehört zu dem Typ Psycho und ist deshalb anfällig gegen Käfer, Geist und Unlicht.

Mit diesen Kontern sollte der Kampf gegen Flegmon und seine Galar-Form gar keine Probleme für euch darstellen. Beide Pokémon könnt ihr locker alleine besiegen und euch anschließend über die Spawns rund um die Arena freuen.

Bei uns auf MeinMMO haben wir weitere Guides zum Community Day im März für euch. Die Termine für die C-Days im April und Mai stehen auch schon fest.