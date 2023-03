Pokémon GO: „Feldnotizen: Fantastisch phlegmatisch” – Alle Inhalte des 1-€-Tickets zu Flegmon

In Pokémon GO wird zum Community Day die Spezialforschung „Feldnotizen: Fantastisch phlegmatsich” angeboten. Wir von MeinMMO zeigen euch die Inhalte und Belohnungen des 1-€-Tickets.

Was ist das für ein Ticket? In Pokémon GO steigt heute, am 18. März 2023, der Community Day mit Flegmon und Galar-Flegmon. Wie man das von Community Days gewohnt ist, gibt es zu diesem Event auch wieder eine Spezialfoschung, die man im Ingame-Shop für 0,99 Euro kaufen kann.

Die neue Forschung nennt sich “Feldnotizen: Fantastisch phlegmatisch”. Was drin steckt, zeigen wir euch hier.

Feldnotizen: Fantastisch phlegmatisch – Alle Aufgaben und Belohnungen

Woher kommen die Infos? Der Community Day mit Flegmon startet in Deutschland erst um 14:00 Uhr deutscher Zeit, allerdings konnten Spieler in anderen Zeitzonen bereits in das Event starten oder es sogar abschließen.

Dementsprechend ist schon bekannt, welche Inhalte die Spezialforschung bringt. Mithilfe der Übersicht von Leekduck haben wir euch hier die Inhalte und Belohnungen zusammengefasst. Insgesamt 4 Abschnitte mit jeweils 3 Quests erwarten euch.

Forschung zu Flegmon 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fang 15 Flegmon oder Galar-Flegmon Begegnung mit Flegmon Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Flegmon-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel geschafft, bekommt ihr 3.000 Sternenstaub, einen Rauch und eine Begegnung mit Galar-Flegmon.

Forschung zu Flegmon 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Flegmon oder Galar-Flegmon Begegnung mit Flegmon Entwickle 3 Flegmon oder Galar-Flegmon 30 Flegmon-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach dem Lösen aller Aufgaben dieser Tafel bekommt ihr 4.500 XP, eine Galar-Flegmon-Begegnung und ein Glücks-Ei.

Forschung zu Flegmon 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Flegmon oder Galar-Flegmon Begegnung mit Lahmus Entwickle 1 Flegmon oder Galar-Flegmon 50 Flegmon-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, bekommt ihr 4.500 Sternenstaub, eine Begegnung mit Galar-Lahmus und ein Rocket-Radar.

Forschung zu Flegmon 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 15 Hyperbälle Bereits erledigt! Begegnung mit Laschoking Bereits erledigt! 2 Silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Auf dieser Stufe müsst ihr nur noch die Belohnungen abholen. Als Stufenbelohnung warten am Ende außerdem 5.500 EP, 3 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Galar-Laschoking.

Lohnt sich der Kauf des Event-Tickets mit eF-eM?

Das müsst ihr wissen: Grundsätzlich bekommt ihr mit dem Ticket einige Begegnungen rund um Flegmon, aber auch das ein oder andere Item. Der Preisvergleich zeigt, dass ihr mit der Forschung etwas günstiger an die Items kommt, als wenn ihr sie im Shop einzeln kaufen würdet:

Für einen Rauch zahlt ihr im Shop 40 Münzen, umgerechnet sind das ca. 0,40 Euro.

Ein Glücks-Ei kostet im Shop 80 Münzen, also ca. 0,80 Euro.

Ein Rocket-Radar kostet im Shop 200 Münzen, also ca. 2 Euro.

Darüber hinaus gibt es einige Flegmon-Bonbons, Bälle, Beeren, Sternenstaub und EP im Laufe der Forschung, was immer ein gern gesehen Bonus ist, wenn man auf dem Weg zum nächsten Level ist.

Wer sollte sich das Ticket holen? Wenn ihr es nur auf Flegmon abgesehen habt, braucht ihr das Ticket nicht unbedingt – die Monster spawnen während des Events schließlich in Hülle und Fülle in der Wildnis. Allerdings kriegt ihr in der Forschung recht schnell alle Entwicklungen von Flegmon und Galar-Flegmon zusammen.

Wenn ihr aber nebenbei ein paar Items einsacken wollt, oder euch sowieso einige der Items kaufen wolltet, könnte die Forschung was für euch sein. Zudem gibt es nebenbei ein paar interessante Flegmon-Facts vom Professor, wenn ihr dafür etwas übrig habt.

Wie steht ihr zu den Community-Day-Tickets? Kauft ihr die Spezialforschung, oder passt ihr lieber? Erzählt es uns in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern aus!

Was sonst im Spiel ansteht, zeigt die Übersicht aller Events im März von Pokémon GO.