Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Als Besonderheit für ein leichteres Entwickeln der Pokémon hat sich Niantic überlegt, die Anforderungen der Weiterentwicklung für ein kurzes Zeitfenster zu verändern. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, auf was ihr achten müsst.

Beim Community Day im März 2023 gibt es bei der Entwicklung von Galar-Flegmon zu Galar-Lahmus eine Besonderheit. Wir zeigen euch, auf welches Detail ihr in Pokémon GO achten müsst.

Insert

You are going to send email to