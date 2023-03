Pokémon GO: Trainer kämpft für die Rückkehr eines wichtigen Corona-Bonus – Idee sorgt für Diskussion

In Pokémon GO kämpft ein Trainer gerade für die Rückkehr von einem der wichtigsten Corona-Boni. Doch seine Idee wird in der Community anders angenommen als erwartet und sorgt für ordentlich Diskussion. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es dabei geht.

Was sind Corona-Boni? Die Grundidee von Pokémon GO bestand einst darin, dass die Leute nach draußen gehen, ihre Umgebung erkunden und neue Menschen kennenlernen. Doch das änderte sich durch die Corona-Pandemie. Vielen Trainern war es aufgrund der vorherrschenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zu dieser Zeit nicht möglich, Pokémon GO in seiner eigentlichen Form zu spielen.

In einigen Ländern durften die Spieler nämlich zeitweise nicht nach draußen gehen oder sich mit Freunden treffen. Aus diesem Grund stellten die Entwickler den Trainern einige besondere Boni bereit, wie die Einführung von Fern-Raid-Pässen oder eine bessere Rauch-Wirksamkeit, die das Spielen für die Community weiterhin möglich machte.

Doch nachdem die Beschränkungen zurückgenommen wurden, stellte auch Niantic die besonderen “Heim-Boni” Stück für Stück wieder ein. Nun fordert ein Trainer einen wichtigen Corona-Bonus zurück und hat eine besondere Idee, wie er Niantic dazu bewegen möchte. Welche das ist und wie die Trainer darauf reagieren, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer fordert kostenlose Fern-Raid-Pässe zurück

Um welchen Bonus geht es? Einer der wichtigsten Boni während der Corona-Pandemie war die Einführung der Fern-Raid-Pässe. Diese ermöglichen den Trainern, von überall aus der Welt an einem Raid teilzunehmen, indem sie von einem Trainer-Freund dazu eingeladen werden.

Damit Spieler trotz der Beschränkungen die Möglichkeit hatten, sich darüber die legendären Monster zu sichern, führte Niantic eine wöchentliche Box ein, durch die erst kostenlos und später für wenige Münzen die Pässe erworben werden konnten. Diese Pässe sind auch nach wie vor im Spiel aktiv, allerdings hat Niantic diese bereits im letzten Jahr teurer gemacht und sie außerdem als Goodie aus der Box entfernt.

Das führte in der Community zu ordentlich Frust. So wünscht sich auch der reddit-User NarpusSwordo die beliebten Pässe in kostenloser oder zumindest vergünstigter Form zurück und äußert in seinem Beitrag einen konkreten Plan, wie das funktionieren soll.

Welche Idee hat er? Wie NarpusSwordo in seinem reddit-Beitrag schreibt, erinnert er sich noch an die Zeit, als es kostenlose Raid-Pässe gab, was ihn dazu bewegt hat, täglich ins Spiel zu schauen. Er war enttäuscht als der Bonus entfernt wurde und dass es nun schwerer ist, an Fern-Raid-Pässe zu kommen, besonders, weil er in einer kleinen Stadt wohnt. Deshalb fordert er (via reddit.com): “Wir MÜSSEN eine Petition zur Rückkehr der täglichen Fern-Raid-Pässe starten!”

Bereits in der Vergangenheit gab es die eine oder andere Aktion der Trainer, die eine Entscheidung der Entwickler doch noch einmal rückgängig gemacht hat. So führte beispielsweise die Kampagne “#HearUsNiantic” im August 2021 mit Hilfe eines offenen Briefes der Community zur Rücknahme einer kontroversen PokéStop-Änderung. Ähnliches wünscht sich NarpusSwordo offenbar auch für seine Idee. Doch die Community reagiert auf diesen Vorschlag anders, als erwartet.

Trainer sagen: „Das wird nie passieren”

Trainer sind skeptisch: In der reddit-Community kommt der Vorschlag überraschend schlecht an. Das liegt aber keineswegs daran, dass sich die Trainer die kostenlosen Fern-Raid-Pässe nicht zurück wünschen, denn bei dem Punkt, dass die Boni richtig gut waren, sind sich die meisten Spieler einig. Auch wenn es die kostenlosen Fern-Raid-Pässe, anders als von NarpusSwordo erklärt, nicht täglich, sondern nur wöchentlich gab, würden sich einige über die Rückkehr freuen.

Wenig Hoffnung auf Erfolg: Allerdings glaubt die Mehrheit der reddit-Community laut ihrer Kommentare eher weniger an einen Erfolg einer solchen Petition. Das liegt vor allem daran, dass Niantic in den letzten Monaten einige, teilweise sogar heimliche, Änderungen im Spiel vorgenommen hat, die von den Trainern immer wieder kritisiert wurden. Doch nichts ist passiert.

Viele haben die Hoffnung daher aufgegeben, dass sich Niantic auf diesem Weg überhaupt für die Wünsche der Trainer interessiert und sehen eine realistische Chance nur dann, wenn die Mehrheit der Spieler kein Geld mehr für Pokémon GO ausgibt oder das Spiel boykottieren. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

Rapture00: “Viel Glück, Niantic hat bereits bewiesen, dass sie sich einen Dreck darum scheren, was die Spieler wollen oder denken. Erinnert ihr euch noch daran, als sie behaupteten, sie würden transparenter sein und eine Gruppe für das Feedback der Spieler einstellen? Ja, das hat ungefähr einen Monat gedauert und dann haben sie wieder nur Geld-Updates herausgebracht.”

SenseisSifu: “Die einzige sinnvolle Petition wäre, dass die Leute aufhören, die absurden Bundles und den ‘frühen Zugang’ für Pokemon-Release zu kaufen…”

ippo0528: “Leider kümmert sich Niantic nicht um Petitionen. Der einzige Weg, wie wir bei Niantic protestieren können, ist, sie zu verletzen, indem die Mehrheit der Spieler plötzlich kein Geld mehr gibt ODER eine Zeitspanne zu organisieren, in der die Mehrheit der Spieler sich nicht mehr einloggt oder das Spiel öffnet, um sie am Datensammeln zu hindern. Aber das wäre fast unmöglich zu organisieren…”

dare978devil: “Das wird nie passieren. Niantic ist aktiv dabei, das Spiel zum Schlechteren zu verändern; keine wöchentlichen Fern-Raid-Pässe mehr, Preiserhöhung für Fern-Raids, Reduzierung der Community-Day-Stunden, Verringerung der Entfernungen zu PokéStops usw. Es ist fast so, als hätte Elon Musk Niantic gekauft.”

Dass ein Erfolg einer Petition rund um die Fern-Raid-Pässe schwierig werden könnte, zeigt auch einer der letzten Funde der PokeMiners. Demnach hat Niantic weitere Streichungen von Corona-Boni sowie die Verschlechterung von Fern-Raids geplant. Das würde ebenfalls gegen eine Rückkehr der kostenlosen Fern-Raid-Pässe sprechen.

Unterstützung aus der Community: Es gibt allerdings auch ein paar wenige Trainer, die eine Petition trotzdem umsetzen würden und sofort bereit wären, sich daran zu beteiligen. So fragt Zealousideal (via reddit.com): “Wo muss ich unterschreiben?”. Ob NarpusSwordo also tatsächlich einen Versuch wagt und seine Idee mit der Petition in die Tat umsetzt, bleibt jedoch abzuwarten.

Wie ist eure Meinung zu dem Vorschlag von NarpusSwordo? Würdet ihr euch an einer Petition beteiligen, um die kostenlosen Fern-Raid-Pässe zurückzuholen? Oder habt ihr auch eher weniger Hoffnung auf einen Erfolg? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Wie einfach ihr mit Poke Genie an Fern-Raids teilnehmen könnt, haben wir für euch ausprobiert und zeigen, wie es geht.