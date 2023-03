Riesiger Fund für Raids in Pokémon GO: 3 neue Features und „Crypto Raids” kommen

In Pokémon GO könnten bald dicke Änderungen für die Raids anstehen. Ein Fund der Pokeminers weist auf spannende Neuerungen hin.

Was ist das für ein Fund? Die Dataminer-Gruppe “Pokeminers” hat die Daten der APK-Version 0.265.0 durchsucht und im Code spannende Hinweise auf neue Features gefunden (via pokeminers.com).

Die Pokeminers sind bekannt dafür, Inhalte, Events und Ähnliches in Pokémon GO frühzeitig aufzudecken. Und nun haben sie spannende Neuerungen zum Thema Raids gefunden, die in Zukunft anstehen könnten.

Unter anderem ist die Rede von “Crypto-Raids”, aber auch weiteren Features. Ihren Fund stellen wir euch hier einmal vor.

Wie sollen sich die Raids verändern? Das fanden die Dataminer

Neue Crypto-Raids sollen kommen: Das erste Feature, von dem die Dataminer berichten, nennt sich “Shadow Raids”. Die “Shadow”-Inhalte sind im Deutschen die “Crypto”-Inhalte.

Es dürfte sich also um Raids handeln, die die starken Crypto-Pokémon in den Vordergrund stellen. Laut Pokeminers werden im Code 5 verschiedene Level für Crypto-Raids aufgeführt.

Sie sollen zudem zusätzliche EP bringen und auch als Fern-Raid zu bestreiten sein. Zudem fanden die Dataminer einen Hinweis auf ein “S-Raid-Ticket”, was eine neue Art Raid-Pass für die Crypto-Raids sein könnte.

Weitere Informationen gibt es zu den Crypto-Raids derzeit noch nicht – dafür aber zu weiteren Raid-Features, die kommen könnten.

3 weitere Features für Raids gefunden

Neben den Crypto-Raids stecken laut den Pokeminers Hinweise auf weitere Mechaniken im Code, die Raids interessanter gestalten könnten.

„Move-Modifier”: Dabei soll es sich um einen Modifier handeln, der verändert, wie sich Attacken im Kampf verhalten oder auswirken. Ein Modifier könnte etwa bedeutet, dass eine Attacke stärker wird, oder Ähnliches. Auch im PvP soll das Feature vertreten sein.

Die Miners erklären, das könnte auch Vorarbeit für Features wie “Z-Moves” oder “Dynamax” aus den Hauptspielen sein. Es soll außerdem mit dem nächsten Feature zusammenhängen.

„Form-Change”: Hier könnte es sich um Formwechseln eines Pokémon handeln, die im Laufe eines Raids in bestimmten Situationen durchgeführt werden können. Diese würden dann auch die Attacken verändern, wie oben beschrieben.

„Battle Items”: Auch hier gibt es noch keine genaueren Infos, aber die Dataminer fanden Hinweise, das in Zukunft bestimmte Items in Kämpfen genutzt werden könnten. Denkbar wäre, so die Pokeminers, dass dies mit den Formwechseln zusammenhängt, alternativ könnte es aber auch um etwas wie Heilungsitems gehen.

Änderungen und neue Features für Raids noch nicht sicher

Das solltet ihr beachten: Man muss dabei bedenken, dass es sich um Leaks handelt, nicht um offizielle Ankündigungen von Niantic. Ob und wann die Features ins Spiel kommen, ist also völlig offen.

Insgesamt bleibt also abzuwarten, in welcher Form die Features ihren Weg ins Spiel finden. Klar ist: Sollten sie kommen, könnte das Raids spannender gestalten.

Was haltet ihr von den möglichen Neuerungen? Wäre was für euch dabei? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Demnächst steht in Pokémon GO aber erstmal das nächste Event an. Hier erfahrt ihr alles zum Community Day im März mit Flegmon in Pokémon GO.