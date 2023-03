Pokémon GO: Neues Ticket für Willow-Forschung bringt euch Kleidung und besonderes Melmetal

In Pokémon GO könnt ihr für 5 $ ein Ticket kaufen, das euch ein Outfit im Stil von Professor Willow bringt. Außerdem erhaltet ihr eine Begegnung mit Melmetal, welches die Attacke Panzerfäuste beherrscht. Lohnt sich das überhaupt?

Was ist das für eine Forschung? Ab dem 1. März um 10:00 Uhr Ortszeit steht im Shop ein neues Ticket zum Kauf bereit. Es kostet 4,99 $ und schaltet euch eine Befristete Forschung frei. Das Ticket bleibt bis zum 1. Juni um 10:00 Uhr im Shop. Es ist also während der neuen Jahreszeit “Rising Heroes” zu erhalten.

Das Besondere an der Forschung ist, dass sie nur ein Kapitel mit 6 Aufgaben hat und diese schnell erledigt werden können. Zur Belohnung könnt ihr das Aussehen eures Avatars mit neuer Kleidung bearbeiten und erhaltet ein Melmetal, das die neue Attacke Panzerfäuste beherrscht. Wir zeigen euch hier die Forschung und was die Trainer dazu raten.

Willow’s Garderobe 1/1

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Brille von Professor Willow Fange 20 Pokémon Handschuhe von Professor Willow Fange 30 Pokémon Hosen von Professor Willow Fange 40 Pokémon Jacke von Professor Willow Fange 50 Pokémon Stiefel von Professor Willow Verschicke 30 Pokémon 25 Meltan-Bonbons

Belohnung: Wenn ihr alle 6 Aufgaben erfolgreich abschließt und euch die jeweiligen Belohnungen abholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 809 Erfahrungspunkte, 809 Sternenstaub und eine Begegnung mit Melmetal, das die Lade-Attacke Panzerfäuste beherrscht.

Bevor ihr kauft: Lohnt sich das?

Das sagen die Trainer: Das Ticket wird in der Community fleißig diskutiert (via reddit). Im Kern läuft es auf die Aussage hinaus: Wartet mit dem Kauf. In Zukunft werden Melmetal die besondere Attacke Panzerfäuste auch außerhalb dieser Forschung mit einer Top-TM erlernen können.

Wann dieser Punkt in der Zukunft erreicht wird, ist unklar. Allerdings gibt es bereits Event-Leaks für die kommenden Wochen. Einer davon spricht darüber, dass das Event, welches am 21. März startet, Melmetal mit der Panzerfäuste-Attacke bringt. Bedenkt, dass dieser Leak nicht bestätigt ist. Ihr könnt dennoch so lange mit dem Kauf des Tickets warten. Sollte es das Melmetal dann nicht beim Event geben, können interessierte Spieler das Ticket dann immer noch kaufen.

Macht eure Kauf-Entscheidung also eher davon abhängig, ob ihr an der Kleidung im Stil von Professor Willow interessiert seid.

