Pokémon GO: So fangt ihr Shiny Meltan mit der Wunderbox – Nutzt 5 Chancen im Event

In Pokémon GO könnt ihr gerade auf Shiny Meltan treffen, doch dafür braucht ihr die Wunderbox. Diese könnt ihr aktuell öfter nutzen, als gewohnt.

Was ist gerade in Pokémon GO los? In Pokémon GO läuft gerade das neue “Let’s GO”-Event, das verschiedene Inhalte und Boni bringt. Dazu gehört auch, dass ihr Shiny Meltan wieder begegnen könnt. Dieses schillernde Pokémon ist immer nur zu bestimmten Events verfügbar – so auch aktuell.

Um Meltan anzutreffen, müsst ihr die Wunderbox verwenden. Das Spezielle am Event: Aktuell könnt ihr die Box alle zwei Tage verwenden, anstatt nur alle drei Tage, wie sonst.

Zudem läuft die Box eine ganze Stunde lang, wenn ihr sie aktiviert und bringt euch zahlreiche Meltan-Begegnungen. Hier müsst ihr dann auf euer Glück hoffen, dass das Shiny dabei ist.

Von einer erhöhten Shiny-Chance ist in der Ankündigung von Niantic (via pokemongolive.com) keine Rede, abgesehen davon, dass es nun überhaupt wieder verfügbar ist. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt es aber für XXS- und XXL-Meltan.

Meltan und Shiny Meltan

Wunderbox im Let’s-GO-Event 2023 nutzen – So trefft ihr auf Meltan

Wie viele Chancen hab ich? Das Event läuft vom 21. März bis zum 29. März. Wenn ihr also ab Event-Start mit der ersten Box loslegt, ergeben sich insgesamt 5 Chancen, die Box zu aktivieren und so Meltan zu begegnen.

Um die 5 Chancen zu bekommen, aktiviert die Box:

Am 21.03. nach 10:00 Uhr.

Am 23.03.

Am 25.03.

Am 27.03.

Am 29.03. vor 20:00 Uhr.

Nach dem Event wird voraussichtlich nur das “normale” Meltan wieder zu finden sein. Wie genau die Wunderbox funktioniert, fassen wir hier nochmal zusammen.

So nutzt ihr die Wunderbox: Um die Wunderbox zu bekommen, müsst ihr euer Pokémon GO entweder mit den Pokémon-Spielen “Let’s GO” für die Switch oder mit der App “Pokémon Home” verbinden. Für letztes könnt ihr auch euer Smartphone nutzen.

Habt ihr beide Apps, könnt ihr Pokémon GO in den Einstellungen mit Home verbinden. Die Einstellung findet ihr unter “verbundene Geräte und Dienste”.

Nach der Verbindung bekommt ihr die Wunderbox so:

“Pokémon übertragen” im Home-Bereich von Pokémon GO auswählen

Den Transporter-Bildschirm “fortsetzen”. Achtung: Das Monster bekommt ihr in Pokémon GO nicht wieder. Und ist die Energie des Transporters leer, könnt ihr kein Monster mehr übertragen. Die lädt sich langsam wieder auf.

Holt das Monster in Pokémon Home ab.

In Pokémon GO erhaltet ihr im Austausch die Wunderbox oder eine neue Aktivierung der Box.

Bedenkt: Ihr könnt die Box nur alle zwei Tage im Event freischalten. Die Chancen auf Shiny Meltan sind also begrenzt. Den Countdown könnt ihr auch einsehen, wenn ihr die Wunderbox anklickt und sie nicht aktivieren könnt.

Meltan fangen: Aktiviert ihr die Wunderbox, funktioniert sie wie ein Rauch. Im Minutentakt bekommt ihr eine Stunde lang Meltan-Spawns, während das Event läuft.

Hier könnt ihr nun jedes einzelne Meltan anklicken und fangen – und müsst hoffen, dass das Shiny dabei ist. Doch auch ein starkes, normal aussehendes Meltan lohnt sich schon, denn seine Entwicklung Melmetal ist im PvP sehr nützlich.

Neben Meltan steht das Pokémon Ditto im Fokus des Events. Alle Infos zu Ditto im Let’s-GO-Event von Pokémon GO findet ihr hier.