Pokémon GO: Morgen startet der GO-Kampftag „Viktor“ – Alle Boni in der Übersicht

In Pokémon GO findet am 25. März der große Kampftag unter dem Namen “Viktor” statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Boni euch erwarten und in welcher Zeit ihr teilnehmen könnt.

Um welches Event geht es? Am Samstag läuft in Pokémon GO der erste Kampftag der neuen Season “Rising Heroes”. Unter dem Event-Namen “GO-Kampftag: Viktor” können PvP-begeisterte Trainer in der GO-Kampfliga gegeneinander antreten und darüber besondere Boni erspielen. Welche das sein werden, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

GO Kampftag “Viktor” – Start, Ablauf & Boni

Wann läuft das Event? Der Kampftag startet am Samstag, den 25. März 2023, um 00:00 Uhr Ortszeit und wird bis 23:59 Uhr des gleichen Tages aktiv sein. Ihr habt also einen ganzen Tag Zeit, um die Vorteile des Events zu nutzen.

Wie läuft der Kampftag ab? Normalerweise stehen euch pro Tag 5 Kampfsets mit je 5 Kämpfen zur Verfügung. Das wird zum GO-Kampftag anders sein. An diesem Tag könnt ihr nämlich bis zu 20 Kampfsets abschließen und somit 100 Kämpfe bestreiten.

Aktiv ist in dieser Zeit nur die Hypererliga sowie die Mountain Cup-Edition der Superliga. Bei dieser dürft ihr nur Eis-, Boden-, Gesteins- und Stahl-Pokémon bis 1.500 WP verwenden, mit der Ausnahme von Sumpex. Bei der Hyperliga könnt ihr wie gewohnt Pokémon bis zu einer Grenze von 2.500 WP einsetzen.

Welche Monster sich im Kampf besonders eigenen, haben wir euch hier zusammengefasst.

Welche Boni gibt es? Zum Kampftag könnt ihr euch außerdem wieder über den einen oder anderen Bonus freuen. Da sich das Event um Viktor dreht, einen Arenaleiter aus den Hauptspielen Pokémon Diamant, Perl, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, könnt ihr euch einen entsprechenden Avatar-Artikel sichern. Laut dem Blog von Pokémon GO erwarten euch aber noch weitere Boni:

Handschuhe von Viktor als Avatar-Artikel (wer sich diese Belohnung bei Rang 20 bereits gesichert hat, bekommt sie nicht erneut)

befristete Forschung zu Thema “Kämpfen”

4-facher Sternenstaub bei einem Sieg (nicht am am Ende des Kampfsets)

20 Kampfsets pro Tag, also bis zu 100 Kämpfe

Lohnt sich der Kampftag? Das Event lohnt sich vor allem, um seinen Sternenstaub-Bonus ein bisschen auszubessern. Diesen benötigt ihr, um eure Monster hochzuleveln oder um sie mit Freunden zu tauschen. Aufgrund der vielen Kampfsets bietet es zudem neueren Spielern die Möglichkeit, sich in der GO-Kampfliga ein wenig auszuprobieren.

Wie gefallen euch die Inhalte zum GO-Kampftag “Viktor”? Welche Monster gehören in euer Team? Oder seif ihr kein Fan von PvP? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Am Samstag startet noch ein weiteres großes Event in Pokémon GO, denn Team Rocket wird sein Unwesen treiben. Was euch zur Rocket-Übernahme erwartet, haben wir hier für euch zusammengefasst.