Pokémon GO: Starke Pokémon für den GO-Kampftag – Alle 3 Ligen in der Übersicht

In Pokémon GO steigt ab heute der Kampftag. Ihr braucht ein gutes Team? Hier findet ihr einige Vorschläge, welche Monster sich im PvP bewährt haben.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO findet am 14. und 15. Januar 2023 der “GO Kampftag” statt. Er beginnt am 14.01. um 00:00 Uhr und endet am 15.01. um 23:59 Uhr.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt ihr jeweils bis zu 100 Matches absolvieren, um euch Belohnungen wie vierfachen Sternenstaub sowie weitere Boni über eine Spezialforschung zu sichern.

Genaue Infos zum Kampftag und den Belohnungen findet ihr hier.

Am Kampftag sind drei Ligen verfügbar:

Die Superliga (Monster bis 1.500 WP)

Die Hyperliga (Monster bis 2.500 WP)

Die Meisterliga (Unbegrenzte WP)

Ihr habt Lust, in der Kampfliga vorbeizuschauen, wisst aber nicht, welche Monster ihr nutzen sollt? Dann zeigen wir euch einige starke Optionen, mit denen ihr euer Team für die Kampfliga aufbauen könnt.

Denn im PvP sind die besten Raid-Angreifer nicht unbedingt die stärksten Optionen, sondern ganz andere Monster.

Was ist das für eine Liste? Das Portal PvPoke hat durch Simulationen ein Ranking der besten Monster in den verschiedenen Kampfligen erstellt. Diese Rankings bieten eine gute Grundlage für eigene Teams. Schaut, welche der Monster ihr habt – und baut damit eure Kampfliga-Teams.

Was solltet ihr beachten? Die Listen zeigen Monster, die in der aktuellen Kampfliga-Meta gut abschneiden und starke Chancen auf Siege in der PvP-Liga haben. Aber: Jedes Monster kann ausgekontert werden, wenn es gegen den falschen Typus eingesetzt wird. Auch die richtigen Movesets können entscheidend sein.

Zudem gehen die Rankings von starken Varianten der Monster aus, mit WP möglichst nah an der Liga-Grenze. Auch das solltet ihr beachten. Ein Galar-Flunschlik beispielsweise hält gut was aus, aber ist ein schnelles Opfer, wenn es 500 WP weniger als der Gegner hat.

Wir zeigen euch hier jeweils die Top 10 mit Attacken und führen ein paar Alternativen auf.

Superliga: 10 starke Monster für Kämpfe bis 1.500 WP

Registeel: Zielschuss + Fokusstoß, Blitzkanone (Event-Attacke)

Galar-Flunschlik: Lehmschuss + Steinhagel, Erdbeben

Meditalis: Konter + Eishieb, Psychokinese

Sumpex (Crypto): Lehmschuss + Aquahaubitze (Event-Attacke), Erdbeben

Irokex: Konter + Schmarotzer, Steigerungshieb

Bollterus: Katapult + Steinkante, Flammenwurf

Trombork: Dunkelklaue + Samenbomben, Spukball

Pelipper: Flügelschlag + Meteorologe (Wasser), Orkan

Noctuh: Flügelschlag + Himmelsfeger, Spukball

Altaria: Feuerordem + Himmelsfeger, Mondgewalt (Event-Attacke)

Starke Alternativen für die Superliga: Neben den Top 10 haben sich in der Superliga auch Monster wie Azumarill, Tropius, Panzaeron oder Zobiris etabliert. Sie können nochmal etwas Varianz in die Typen bringen.

Ein Team aus Meditalis, Azumarill und Bollterus beispielsweise hält viel aus, kann aber gleichzeitig viel Schaden gegen einige der beliebtesten Monster austeilen.

Hyperliga: 10 starke Monster für Kämpfe bis 2.500 WP

Registeel: Zielschuss + Fokusstoß, Blitzkanone (Event-Attacke)

Tauboss: Flügelschlag (Event-Attacke) + Daunenreigen, Sturzflug

Kobalium: Doppelkick + Sanctoklinge (Event-Attacke), Steinkante

Giratina (Wandelform): Dunkelklaue + Spukball, Schattenstoß

Skorgro (Crypto): Flügelschlag + Nachthieb, Erdbeben

Trombork: Dunkelklaue + Spukball, Samenbomben

Regirock: Zielschuss + Steinkante, Fokusstoß

Sumpex: Lehmschuss + Aquahaubitze (Event-Attacke), Erdbeben

Cresselia: Psychoklinge + Strauchler, Mondgewalt

Stahlos: Drachenrute + Psychobeißer, Knirscher

Starke Alternativen für die Hyperliga: Auch hier bieten sich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ein Team aus Tauboss, Registeel und Sumpex kann den meisten beliebten Monstern in der Liga schaden.

Doch in der Hyperliga gibt es ebenfalls spannende Alternativen, auch zu den Top 10. Die Ultrabestie Schlingking beispielsweise hat hier einen Platz, Walraisa mit seiner Attacke Eisspeer, Glurak, Panzaeron oder das Rüstungs-Mewtu sind bei manchen Spielern ebenfalls beliebt.

Übrigens: Zuletzt waren einige Trainer in der Kampfliga unterwegs und bekamen viel mehr Siege, als sie gespielt haben.

Meisterliga: 10 starke Monster für Kämpfe ohne WP-Begrenzung

Dragoran (Crypto): Feuerodem + Drachenklaue, Kraftkoloss

Lugia (Crypto): Drachenrute + Himmelsfeger, Luftstoß (Event-Attacke)

Giratina (Wandelform): Dunkelklaue + Drachenklaue, Antik-Kraft

Kyurem: Feuerodem + Eiszeit (Event-Attacke), Drachenklaue

Zacian: Ruckzuckhieb + Nahkampf, Knuddler

Mewtu (Crypto): Psychoklinge + Psychostoß, Spukball

Groudon: Lehmschuss + Erdbeben, Feuerschlag

Giratina (Ur-Form): Dunkelklaue + Spukball, Unheilböen

Yveltal: Standpauke + Finsteraura, Fokusstoß

Zekrom: Feuerodem + Knirscher, Stromstoß

Hinweis: In der Meisterliga sind auch Monster stark, die man bisher nur sehr schwierig bekommen konnte, geschweige denn ihre Bonbons. Dazu gehören etwa Solgaleo oder Meloetta. Diese haben wir aus der Übersicht erstmal entfernt, doch auch diese Monster sind eine starke Option, wenn ihr genug Bonbons für sie gesammelt habt.

Starke Alternativen: Die Meisterliga wird von Legendären Monstern, gerne auch Drachen-Typen dominiert. Starke Alternativen können hier Monster wie Garados, Florges, Mamutel, Knakrack oder ebenfalls Sumpex sein.

Mit welchen Monstern kämpft ihr in der Kampfliga? Erzählt es uns in den Kommentaren und teilt eure Teams mit anderen Trainern!

Ansonsten steht demnächst das “Mondneujahr”-Event in Pokémon GO an.