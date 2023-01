Pokémon GO startet Kampftag mit starken Boni am Wochenende – Darum lohnt sich das mitmachen

In Pokémon GO können Spieler sich am Wochenende ordentlich Boni verdienen. Der GO-Kampftag lädt zum Duell ein. Was bringt das Event?

Das kommende Wochenende steht bei Pokémon GO ganz im Zeichen der GO-Kampfliga. In dem PvP-Modus wird der “GO-Kampftag” abgehalten – dabei sind es eigentlich zwei Tage, an denen ihr euch mit anderen Trainern und ihren Monstern messen sollt.

Wann läuft der GO-Kampftag? Der Kampftag beginnt am Samstag, den 14. Januar 2023 um 00:00 Uhr Ortszeit. Er läuft dann bis Sonntag, den 15. Januar um 23:59 Uhr Ortszeit. Damit stehen euch das ganze Wochenende für das Event zur Verfügung.

Wie funktioniert der Kampftag? Am Wochenende könnt ihr pro Tag 20 Kampfsets abschließen, statt der gewohnten 5 pro Tag. Jedes Kampfset wiederum besteht aus 5 Kämpfen.

Somit gibt es die Möglichkeit, pro Tag 100 Kämpfe zu bestreiten – pro Tag. Verfügbar werden die Superliga, Hyperliga und Meisterliga sein.

Das sind natürlich jede Menge Matches, und gerade für Spieler, die sich bislang nicht im PvP von Pokémon GO herumtreiben, könnte das uninteressant wirken. Doch gerade jetzt am Wochenende ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, zumindest mal reinzuschauen. Denn es gibt gute Boni.

Warum sich der Kampftag lohnt – auch, wenn man bisher kein PvP spielt

Ein gutes Argument für den Kampftag an diesem Wochenende ist, dass alle drei Ligen verfügbar sein werden. Die Superliga lässt nur Monster bis 1.500 WP zu, die Hyperliga bis 2.500 und die Meisterliga kommt ohne Begrenzung. Zum Vergleich: Bis zum Kampftag laufen gerade nur die Meisterliga und die ML-Premier-Classic.

Ihr könnt also frei entscheiden, in welcher Klasse ihr euch ausprobieren wollt und könnt Teams aus den Monstern zusammenstellen, die ihr habt – egal, ob schwach oder stark. Zudem gibt es Boni abzugreifen.

Das sind die Boni: Für jeden Sieg bekommt ihr während des Events die vierfache Menge an Sternenstaub. Den kann man immer gut gebrauchen, um seine Monster hochzuleveln oder ihnen neue Attacken beizubringen. Eine gute Gelegenheit, um Staub anzusammeln.

Zudem wird es eine Befristete Forschung während des Wochenendes geben, die Boni bringt.

Dazu zählen:

EP

Sonderbonbons

Eine Top-Lade-TM

Ringe im Stil von Troy Trumm für euren Avatar. Troy Trumm ist der Champ aus den Spielen Rubin & Saphir.

Die Forschung könnte durch die EP also beim upgraden des eigenen Trainer-Levels helfen und bringt auch noch Sonderbonbons und zumindest einmal die Möglichkeit, sich eine starke Attacke durch die Top-Lade-TM zu sichern.

Darüber hinaus gibt es noch die Befristete GO-Kampfliga-Forschung abseits des Kampftages, für die man sich sowieso ein kostenloses Ticket im Shop abholen kann. Die belohnt einen nochmal mit Extra-Sternenstaub pro 10 gewonnene Kämpfe.

Wer generell kein Fan des PvP ist, wird sich möglicherweise auch von den Boni nicht überzeugen lassen. Doch wenn ihr immer mal überlegt habt, den Modus genauer anzuschauen, dann ist dieses Wochenende ein guter Zeitpunkt.

Zuletzt machte übrigens ein interessanter Fehler die Runde: Spieler kämpften in der PvP-Liga und holten einzelne Siege, bekamen aber plötzlich Siege im dreistelligen Bereich gutgeschrieben.