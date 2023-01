Pokémon GO packt starke Box für wenig Münzen in den Shop – Aber nicht für jeden

In Pokémon GO kann man aktuell die neue, günstige „Boostbox” bekommen – zumindest theoretisch. Denn nicht bei jedem taucht die Box im Shop auf.

Was ist das für eine Box? Momentan gibt es verschiedene Boxen im Shop von Pokémon GO, die als “nur für kurze Zeit” bezeichnet werden. Dazu gehören die “Lehrlingsbox” (400 Münzen), “Expertenbox” (900 Münzen) und “Erkundungsbox” (1850 Münzen).

Doch bei manchen Spieler taucht noch eine weitere Box auf: Die “Boostbox” für günstigere 99 Münzen.

Was steckt in der Boostbox? Nach aktuellem Stand gibt es offenbar zwei unterschiedliche Boostboxen. Die erste Boostbox enthält einen Raidpass und zwei Glückseier. Ein Raidpass kostet normalerweise 100 Münzen, ein Glücksei kostet 80 Münzen. Somit kriegt man Items im Wert von 260 Münzen für 99 Münzen.

Die zweite Boostbox kann eine normale Brutmaschine und eine Super-Brutmaschine enthalten, ebenfalls für 99 Münzen. Damit könnte man sich Items im Wert von 350 Münzen günstiger sichern.

Aber eben nur, wenn man die Box auch im Shop hat. Und das ist nicht bei allen der Fall.

Spieler wundern sich über fehlende Box

Nicht jeder hat die Box: Im Pokémon-GO-Subreddit und im Subreddit “TheSilphRoad” gibt es vereinzelte Posts zu dem Thema, in denen Spieler die neuen Boxen thematisieren (via reddit).

So haben manche Spieler gleich beide Versionen der Boostbox im Shop, während andere lediglich eine Boostbox auswählen können. Allerdings berichten viele Spieler, schlicht gar keine der Boxen zur Auswahl zu haben.

Sie können nur die anderen drei, teureren Boxen auswählen und wurden nur durch die Posts auf die Box aufmerksam.

Auch beim Test in der MeinMMO-Redaktion ergaben sich Unterschiede. So stand bei zwei Accounts keine der Boostboxen zur Verfügung, während ein Account zumindest die Boostbox mit einem Raidpass und zwei Glückseiern auswählen könnte.

So kann der Shop aussehen, wenn man eine der Boostboxen hat

Woran liegt das? Derzeit gibt es noch keine offiziellen Informationen, nach welchem System die Boxen verteilt werden oder warum sie nur bedingt auftauchen.

Allerdings gab es schon in der Vergangenheit Situationen in Pokémon GO, bei denen Spieler sich unterschiedliche Items abholen konnten – etwa im Fall der täglichen, kostenlosen Boxen, die sich verändern konnten.

Denkbar wäre auch, dass es sich um eine Testphase handelt. Sobald es weitere Informationen zur Boostbox gibt, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Schaut aber mal in eurem Shop vorbei. Sind die Boxen bei euch verfügbar? Vielleicht eine, oder schlicht keine? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten steht in Pokémon GO am Wochenende ein Event rund um die Kampfliga mit guten Boni an.