Pokémon GO: Event „Mondneujahr“ bringt starke Boni und viele Shinys – Spieler loben es

In Pokémon GO erwartet euch in den kommenden Tagen das Event “Mondneujahr”, was euch jede Menge Spawns, Shinys und vor allem starke Boni bringt. Welche das sein werden, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO steht in den nächsten Tagen das jährliche Mondneujahrs-Event an. Dieses greift passend zum asiatischem Vorbild die Farbe rot auf, weshalb ihr zu diesem Event vor allem Monster mit dieser Farbe finden könnt.

Somit spielen insbesondere auch Feuer-Pokémon eine große Rolle, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass Flampion das Symbol des diesjährigen Events im Spiel ist. Neben jeder Menge Spawns erwarten euch dabei auch wieder viele Shinys und starke Boni. Welche das sind und wie die Trainer darüber denken, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Mondneujahr? Das Event “Mondneujahr” startet am 19. Januar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 23. Januar um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Spawns & Shinys zum Mondneujahrs-Event im Überblick

Welche Spawns erwarten euch? Neben Flampion als Maskottchen des Mondneujahr-Events, könnt ihr vor allem auf Monster treffen, die es bereits seit längerem im Spiel gibt. Viele von ihnen wird es daher auch in ihren jeweiligen schillernden Formen geben. Passend zum Jahr des (Wasser-)-Hasen werdet ihr außerdem auch einer Reihe verschiedener Hasen-Pokémon, wie Haspiror oder Scoppel, begegnen.

Haltet aus diesem Grund in der Wildnis und in Raids nach ihnen Ausschau. Außerdem können Event-Pokémon auch aus 7-km-Eier schlüpfen.

Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück als Shiny begegnen könnt, haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert.

Wilde Pokémon:

Ponita*

Magmar*

Karpador*

Schneckmag*

Camaub*

Wadribie*

Haspiror*

Fynx

Scoppel*

seltener: Flamara und Flampion*

Pokémon aus 7-km-Eiern:

Klingplim

Riolu*

Flampion*

Galar-Flampion*

Zurrokex

Raid-Bosse zum Mondneujahr:

Level-1-Raids: Hisui-Voltobal, Sheinux*, Flampion*, Galar-Flampion*

Level-3-Raids: Flamara, Pottrott*, Lohgock*, Shardrago*, Grebbit

Level-5-Raids: Regice*

Mega-Raids: Mega-Schlapor*

Alle Boni, die euch zum Mondneujahr erwarten

Neben jeder Menge Spawns und Shinys könnt ihr euch auch über einige starke Boni freuen. Diese drehen sich besonders um das Thema “Glück” und somit um das Zusammenspiel mit euren Trainer-Freunden. Folgendes erwartet euch:

Shiny-Rate ist bei Flampion erhöht

höhere Chance auf einen Glückstausch

höhere Chance mit einem anderen Trainer Glücks-Freund zu werden

doppelter Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken

ein weiterer Spezialtausch pro Tag (täglich maximal 2)

Befriste Forschung “Glückliche Wünsche” zusätzliche wählbare Boni rund um das Ausbrüten von Eiern, Sammeln von Sternenstaub oder den Abenteuerrauch Belohnung: Glücks-Ei, Items sowie die Chance auf eine Begegnung mit Karpador*, Azumarill, Jungglut, Flampion*, Galar-Flampion* oder Scoppel*

Event-Quests Belohnung: Begegnung mit Glumanda*, Paras*, Feurigel*, Flemmli*, Panflam*, Wadribie*, Haspiror*, Floink*, Flampion*, Galar-Flampion*, Fynx, Scoppel*, Flamiau

Neuer Avatar-Artikel: roter Laternen-Rucksack

Event-Sticker

Neue Avatar-Artikel

Meinungen der Trainer zum Mondneujahr

In der reddit-Community sind die ersten Reaktionen zum Event und der frühzeitigen Bekanntgabe der Inhalte recht positiv. Auch wenn sich der eine oder andere Trainer noch weitere Boni oder ein paar andere Shinys gewünscht hätte, sind viele Spieler mit den Aussichten auf die Event-Inhalte zufrieden. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

Krispyboiz: “Verdammt, es scheint ein anständiges Event zu sein, aber ich hatte gehofft, dass ein Event, das sich auf Flampion konzentriert, uns Zen-Mode-Flampivian bringen würde, selbst wenn es nur der von Einall ist.”

roherlihy: “Sie haben die Einzelheiten der letzten Events lange im Voraus bekannt gegeben, was sehr zu begrüßen ist, und ich hoffe, dass dies so bleibt.”

Orlykid2: “Paras und Wadribie in Quests! 750 Staub mit dreifachem Staub zum Community Day ist riesig.”

GhostHarvester: “Nun, das ist wirklich ein Event. Völlig überwältigt. Aber was hat Regice mit all dem zu tun?”

Und mit einer solchen Reaktion ist das Mondneujahr nicht das erste Event in diesem Jahr. Auch die Inhalte des aktuellem “Funkelnde Fantasie”-Events sowie der Community Day im Februar mit eF-eM kamen bei den Trainern bislang überwiegend gut an.

Wie gefallen euch die Inhalte des Mondneujahr-Events? Auf welche Monster hattet ihr in diesem Zusammenhang gehofft? Und welchen Boni wollt ihr in jedem Fall nutzen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

