Spieler entdeckte versehentlich einen Build in Diablo 4, lässt sich jetzt verprügeln, um Monster zu besiegen

In Diablo 4 gibt es unzählige Möglichkeiten, Monster zu schnetzeln. Ein Spieler ist nun zufällig über eine Spielweise gestolpert, bei der er sich einfach verhauen lässt und auch noch richtig Spaß hat.

Was ist das für ein Build? Der Spieler schlitterte quasi versehentlich in einen Build, der auf Dornen-Schaden setzt. Für ihn ist das laut eigener Aussage eine „endlose Quelle für gute Laune“. Laut seines Reddit-Posts nutzt er dafür den Unique-Brustschutz „Klingenplatte“, der gleich viermal den Wert „Dornen“ besitzt. Zusätzlich bietet der einzigartige Effekt die Chance, dass die Dornen bis zu 200 % (multiplikativ) mehr Schaden verursachen.

Damit der Dornen-Schaden ausgelöst wird, müssen ihm die Monster regelrecht auf die Pelle rücken. Wird der Spieler getroffen, verursachen die Dornen Schaden an den Gegnern. Solche Builds kennt man vor allem von Barbaren oder Totenbeschwörern.

In diesem Fall spielt er jedoch den Paladin. Die Klasse kam mit Lord of Hatred zu Diablo 4, ist aber bereits seit Dezember 2025 spielbar, wenn man eine Edition der zweiten Erweiterung vorbestellt hat.

Video starten Diablo 4 zeigt den Paladin und seine Eide im Gameplay-Trailer Autoplay

Das sagen andere Spieler dazu: Unter dem Post sammeln sich bereits etliche Tipps der Community. Viele raten dazu, die Dornen-Werte gezielt über die Härtung und Vollendung zu pushen. Manche schlagen sogar vor, auf das Unique zu verzichten und stattdessen ein anderes Item zu nutzen.

Generell scheint die Spielweise nicht extrem von perfekter Ausrüstung abhängig zu sein: „Gutes Gear hilft natürlich, aber das Ding haut auch von alleine ordentlich rein“, erklärt Nutzer TheWinteredWolf.

Und MajorV7 gibt zu, dass er in jeder Season eine Klingenplatte für alle Fälle einlagert, sie aber nie benutzt. Darauf antwortet der Thread-Ersteller nur trocken: „Das ist dein Zeichen.“

Andere erinnern sich an PvP-Momente aus älteren Seasons, in denen Jäger einfach an ihrem Dornen-Schaden zerschellt sind, während sie selbst entspannt umherliefen.

Insgesamt finden sich im Thread viele Dornen-Fans. Schon kurz nach dem Release des Paladins stürmten Spieler durch die höchsten Schwierigkeitsgrade und löschten Bosse quasi im Vorbeigehen aus. Das lag an einem Build, der so viel Rüstung und Dornen stapelte, wie möglich: OP-Build in Diablo 4 sorgt beim Paladin für 5 Milliarden Schaden pro Tick, ist fast nicht zu töten, kann Bosse auf Qual 4 nahezu oneshotten