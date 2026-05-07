Ein Trick rettet eure Items beim Crafting in Diablo 4, aber Spieler fürchten: Wird bald gepatcht

Der neue Horadrim-Würfel bringt etliche neue Optionen zu Diablo 4, um starke Items zu craften. Spieler testen gerade verschiedene Rezepte, und eines davon kann wichtige Werte auf euren Items schützen.

Was ist das für ein Trick? In einem YouTube-Video zeigt der Diablo-Experte wudijo, wie man verhindert, dass gewünschte Affixe beim Craften im Horadrim-Würfel verloren gehen. Normalerweise entfernt der Würfel beim Modifizieren zufällige Werte, was oft dazu führt, dass ausgerechnet der beste Stat verschwindet.

Um ein bestimmtes Affix zu behalten, verzaubert ihr genau diesen Wert auf dem Item beim Okkultisten, aber ohne ihn wirklich zu ändern. Wählt dafür das Affix aus, das bleiben soll, klickt auf „Verzaubern“ und danach unbedingt auf „Keine Änderung“. Laut wudijo sperre das Spiel diesen Wert dadurch, und diese Sperre greift dann auch im Horadrim-Würfel. Besonders für wertvolle Große Affixe ist das eine ideale Methode, um beim Crafting auf Nummer sicher zu gehen.

Der Horadrim-Würfel ist Teil von Lord of Hatred, der zweiten Erweiterung für Diablo 4:

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Fans glauben: Der Trick ist zu stark – vielleicht sogar nur ein Bug

Warum glauben Spieler, dass es gepatcht wird? In den Kommentaren unter dem Video raten viele dazu, den Trick auszunutzen, solange es noch geht. Nutzer wie itubogdan vermuten, dass Blizzard hier bald nachbessert, da die Methode fast schon zu mächtig wirkt. Einige halten das Ganze sogar für einen Bug.

Andere halten dagegen und verweisen auf Blizzards eigene Aussagen. Die Entwickler ermutigen die Spieler in einem Blogpost explizit dazu, mit dem Würfel zu experimentieren. So schreiben die Entwickler etwa: „Wenn ihr sämtliche Funktionen des Horadrimwürfels ausprobiert habt, hält er immer noch weitere Überraschungen bereit. […] womöglich finden sich unbekannte Zutaten an den unscheinbarsten Orten.“ Der Würfel könne „Wunder wirken“ und für interessante Ergebnisse sorgen.

Unabhängig von diesem speziellen Trick ist sich die Community darüber einig, dass der Horadrim-Würfel ein mächtiges Werkzeug für das Crafting im Endgame ist. Das Feature wertet sogar die schwächsten Gegenstände massiv auf, da sie nun als wertvolle Rohmaterialien dienen. Das sorgt aktuell dafür, dass in Diablo 4 sogar blaue Items für Milliardenbeträge den Besitzer wechseln.