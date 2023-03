Pokémon GO: Giovanni wechselt sein Pokémon – Lohnt sich Crypto-Regice?

In Pokémon GO wird Rocket-Boss Giovanni in Kürze auf Crypto-Regice setzen. Wir schauen uns das Pokémon genauer an.

Was passiert mit Giovanni? Giovanni ist der Rocket-Boss, den man mit Hilfe eines Super-Rocket-Radars herausfordern kann. Der Schuft setzte zuletzt noch auf Crypto-Registeel, doch damit ist bald Schluss.

Zur neuen Rocket-Übernahme in Pokémon GO ersetzt Giovanni Registeel nämlich durch Crypto-Regice. Das ist am Samstag, den 25. März 2023 um 10:00 Uhr der Fall. Ab diesem Zeitpunkt trefft ihr auf das neue Monster.

Doch lohnt sich der Kampf gegen Giovanni, um sich Crypto-Regice zu krallen?

Was ist Crypto-Regice für ein Pokémon?

Regice ist ein legendäres Pokémon vom Typ Eis, das in der 3. Spielgeneration veröffentlicht wurde. Es gehört zu den legendären Giganten – dazu zählen Registeel und Regirock, aber auch die neuen Top-Raid-Bosse Regieleki und Regidrago. Der Anführer dieser Golems ist Regigigas, der ebenfalls schon in Pokémon GO zu fangen war.

Was macht Cryptos aus? Die Crypto-Varianten sind Monster, die von Team GO Rocket beeinflusst wurden. Sie haben einen stärkeren Angriffswert, verlieren dafür aber an Verteidigung. Das Hauptproblem bei den Cryptos ist, dass sie die Attacke “Frustration” beherrschen, die nicht viel bringt, aber in der Regel nicht entfernt werden kann.

Das Verlernen von Frustration per TM ist allerdings während Rocket-Übernahme-Events freigeschaltet. Holt ihr euch also Crypto-Regice während der Übernahme, könnt ihr auch gleich die schlechte Attacke loswerden.

Lohnt sich Crypto-Regice?

In Raids: Bei den besten Angreifern vom Typ Eis findet Regice bislang keinen Platz. Der Crypto-Bonus wird es etwas stärker gestalten, allerdings wird es laut Gamepress-Datenbank weiterhin von den Top-Angreifern übertroffen (via gamepress.gg). Sucht ihr einen starken Raid-Angreifer, solltet ihr auf andere Pokémon setzen.

Im PvP: Auch in der Kampfliga wird Crypto-Regice nach aktuellem Stand keine große Hilfe sein. Laut der Datenbank von PvPoke ist schon das normale Regice eher eine mittelprächtige Option, Crypto-Regice wird aufgrund des Defensiv-Nachteils in der Super- und Hyperliga sogar eher als schwächer eingeschätzt. Nur in der Meisterliga kann Crypto-Regice das normale Regice übertrumpfen, ist aber im Vergleich zu anderen Monstern der Liga auch keine besonders gute Option (via PvPoke.com).

Sollte man sich Crypto-Regice holen? Wenn ihr es auf die Vervollständigung eures Pokédex abgesehen habt, lohnt sich der Fang. Als Kämpfer ist Regice eher vernachlässigbar. Dementsprechend solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch das Super-Rocket-Radar lieber für einen besseren Boss aufspart.

Wie bekomme ich Crypto-Regice?

Grundsätzlich wird es ab Start der Rocket-Übernahme verfügbar sein. Dann müsst ihr auf die Jagd nach Giovanni gehen. Wie das läuft, seht ihr im Video:

Zur Rocket-Übernahme wird eine neue Spezialforschung im Spiel starten, über die ihr das Super-Rocket-Radar bekommt. Zuvor werden ihr aber mysteriöse Teile suchen müssen, um die Rocket-Anführer Sierra, Cliff und Arlo zu finden, um von denen wiederum das Super-Radar zu kriegen.

Zum Abschluss steht dann der Kampf gegen Giovanni an. Die besten Konter gegen Giovanni in Pokémon GO findet ihr hier.