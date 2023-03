Pokémon GO testet jetzt neue Funktion, mit der ihr leichter Leute für Raids findet

In Pokémon GO ist das Kämpfen in Raids eines der wichtigsten Features für viele Trainer. Nun testen die Entwickler eine neue Funktion, die das Spiel schon seit Jahren braucht. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche das ist und wer sie jetzt schon ausprobieren kann.

Was sind Raids? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur wilden Monstern begegnen, sondern in sogenannten Raids auch gegen sie kämpfen. Besonders die legendären Pokémon der Level-5-Raids sind begehrt, allerdings benötigt man für diese kräftig Unterstützung durch andere Trainer, um sie zu besiegen.

Seit der Pandemie kann man sich außerdem zu Fern-Raids in andere Regionen der Erde einladen lassen. Doch um hierfür geeignete Mitspieler zu finden, mussten Trainer bislang häufig auf externe Apps zurückgreifen. Das möchte Niantic nun ändern und testet eine neue Funktion in der App Campfire. Wir erklären euch, was sie euch bringen soll.

Niantic testet Host-Funktion für Raids

Was ist Campfire? Bei Campfire handelt es sich um eine eigene App von Niantic, über die Trainer miteinander kommunizieren können. So kann darüber gechattet werden, man kann sich in Gruppen zusammenschließen oder Rauchzeichen setzen, um zu zeigen, dass man in Pokémon GO einen Raid machen will.

Hier erklären wir euch, wie Campfire funktioniert.

Welche Funktion wird getestet? Trainer sollen zukünftig in Campfire nicht nur anzeigen können, wenn sie in Pokémon GO vor Ort an einem Raid teilnehmen wollen, sondern es soll auch möglich sein, dass sie diesen Raid hosten. Ähnlich, wie es das bereits in anderen Apps wie Poke Genie gibt, können Trainer sich dann gezielt einladen lassen. Wie diese Funktion in Campfire aussieht, zeigt das Bild des Reddit-Users circe1:

Wer kann die Funktion testen? Die neue Funktion ist noch nicht für alle Spieler in Campfire verfügbar. Niantic hat hierzu eine Auswahl von Trainern getroffen, die eine entsprechende E-Mail von den Entwicklern bekommen haben und die Funktion vom 22. März bis 29. März ausprobieren können. Die Benachrichtigung sieht wie folgt aus:

Trainer kritisieren limitierte Funktion

Grundsätzlich sind die Trainer von der Idee zur neuen Funktion begeistert, denn diese ist aus Sicht vieler schon lange überfällig und würde das Spiel deutlich verbessern. Allerdings wird Niantic für das Vorgehen auch kritisiert.

Das liegt vor allem daran, dass Campfire auch Monate nach seinem Release immer noch eingeschränkt ist. Wer einen Zugang zu der App haben möchte, benötigt eine Einladung. Aus diesem Grund verstehen die Trainer nicht, wieso Niantic die Testversion zur neuen Funktion zusätzlich beschränkt hat. So kann man auf Reddit folgendes lesen:

TowelMage: “Ein QoL-Feature als zeitlich begrenzter Bonus in einer Zusatz-App mit Einstiegshürde. Was zum Teufel ist das für eine Sichtweise?”

BoristheWatchmaker: “Ein dringend benötigtes QoL-Update wird hinter einem anderen dringend benötigten QoL-Update versteckt, das für den Großteil der Spielerschaft noch nicht verfügbar ist.”

Individual_Breath_34: “Wenn sie ein PokeGenie-Äquivalent in ihrer App selbst veröffentlichen, wäre das eine der besten Entscheidungen, die sie je getroffen haben.”

Wann der Zugang für alle Trainer kommt und ob es diese Funktion dann dauerhaft in Campfire schafft, bleibt vorerst abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch die neue Funktion in Campfire? Gehört ihr zu den glücklichen, die es bereits jetzt ausprobieren können? Oder könnt ihr die App bislang noch gar nicht nutzen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

