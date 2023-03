In Pokémon GO könnte ihr euch zum Start der Rocket-Übernahme die neue Spezialforschung “From The Shadows” sichern, die euch ein Super-Rocket-Radar bringen wird. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten.

Um welche Forschung geht es? In Pokémon GO startet heute, am 25. März 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit die Rocket-Übernahme. Team GO Rocket wird in den kommenden Tagen also vermehrt im Spiel zu finden sein und setzt dabei auf neue Crypto-Pokémon.

Da darf natürlich die passende Spezialforschung nicht fehlen, die euch ein Super-Rocket-Radar und somit eine Begegnung mit dem Rocket-Anführer Giovanni bringt. Welche Aufgaben und Belohnungen sich hinter der Forschung “From The Shadows” verbirgt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Ab wann ist die Forschung verfügbar? Die Forschung erhaltet ihr ab dem 25. März 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit automatisch, wenn ihr euch im Spiel einloggt. Sie ist dann kostenfrei unter der Kategorie “Spezial” zu finden. Ihr habt bis zum Ende der Season “Rising Heroes”, am 01. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit, die Chance sie abzurufen.

Solltet ihr die neue Spezialforschung zu Team GO Rocket nicht finden, dann habt ihr möglicherweise noch eine alte Rocket-Forschung offen, die ihr zunächst abschließen müsst.

Rocket-Forschung “From The Shadow” – Aufgaben & Belohnungen

Woher stammen die Informationen? Auch wenn die Rocket-Übernahme in Deutschland erst um 10:00 Uhr Ortszeit startet, hat sie in anderen Ländern bereits begonnen. In den sozialen Netzwerken werden die Inhalte der Forschung deshalb fleißig geteilt. Wir haben euch mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck alle Aufgaben und Belohnungen nachfolgend zusammengefasst.

Forschung zur Rocket-Übernahme 1/5

Aufgabe Belohnung Besiege 3 Mitglieder von Team GO Rocket 2 Supertränke Fange 2 Crypto-Pokémon 20 Pokébälle Erlöse 1 Crypto-Pokémon 3 Beleber

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, sichert ihr euch außerdem 1.000 EP, 500 Sternenstaub sowie 3 mysteriöse Teile.

Forschung zur Rocket-Übernahme 2/5

Aufgabe Belohnung Besiege 6 Mitglieder von Team GO Rocket 1x mysteriöses Teil Fange 4 Crypto-Pokémon 15 Superbälle Erlöse 2 Crypto-Pokémon 1x mysteriöses Teil

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, sichert ihr euch außerdem 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub sowie ein Rocket-Radar.

Forschung zur Rocket-Übernahme 3/5

Aufgabe Belohnung Besiege den Team GO Rocket-Boss Arlo 1.500 EP Besiege den Team GO Rocket-Boss Cliff 1.500 EP Besiege den Team GO Rocket-Boss Sierra 1.500 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, sichert ihr euch außerdem 2.500 EP, 1.500 Sternenstaub sowie ein Super-Rocket-Radar.

Forschung zur Rocket-Übernahme 4/5

Aufgabe Belohnung Finde den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 10 Hypertränke Kämpfe gegen den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 10 Hyperbälle Besiege den Team GO Rocket-Anführer Giovanni 6 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, sichert ihr euch außerdem 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub sowie 2 goldene Himmihbeeren.

Forschung zur Rocket-Übernahme 5/5

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 2.500 EP Bereits erledigt! 2.500 EP Bereits erledigt! 2.500 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, sichert ihr euch außerdem 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub sowie eine silberne Sananabeere.

Wie gefällt euch die neue Forschung zu Team GO Rocket? Freut ihr euch schon auf eine Begegnung mit dem Rocket-Anführer Giovanni? Oder findet ihr Rocket-Kämpfe total langweilig? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Giovanni hat jetzt Crypto-Regice in seinem Team. Wir zeigen euch, ob sich das Monster lohnt.