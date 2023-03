Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Flamiau und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 21. März, die Rampenlicht-Stunde mit Flamiau. Dazu erhaltet ihr einen Bonus, der euch mehr Sternenstaub bringt. Wir zeigen euch hier alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? An jedem Dienstagabend läuft in Pokémon GO für eine Stunde die Rampenlicht-Stunde. Während des Events findet ihr ein von Niantic ausgesuchtes Pokémon deutlich häufiger und könnt einen Bonus nutzen. Von Event zu Event unterscheidet sich die Kombination aus Pokémon und Bonus.

Heute trefft ihr auf Flamiau aus der siebten Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 21. März – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Der Start der Rampenlicht-Stunde ist zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr. Das Event läuft dann bis 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr fast überall in der Wildnis auf Flamiau. Wenn ihr noch mehr Begegnungen mit dieser Spezies wünscht, könnt ihr zusätzlich einen Rauch zünden und damit weitere Pokémon dieser Art anlocken.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Sternenstaub.

Das ist schon die dritte Rampenlicht-Stunde im März. Doch ein weiteres Event erwartet euch in diesem Monat noch:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Flamiau fangen? Nein, die schillernde Version von Flamiau ist bisher nicht in Pokémon GO aktiv und kann auch nicht bei der Rampenlicht-Stunde heute gefangen werden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Flamiau kann sich zu Miezunder und Fuegro entwickeln. Die letzte Entwicklung kann im PvP ein paar Punkte sammeln, denn sie spielt in der Superliga im unteren Mittelfeld und in der Hyperliga im oberen Mittelfeld mit.

Besonders lohnt sich das Event allerdings, um eure Sternenstaub-Vorräte zu füllen. Der Bonus ist bei vielen Trainern sehr beliebt.

Macht ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde mit oder findet ihr das Event ohne Shiny nicht so interessant? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.