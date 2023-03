Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Evoli und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO läuft heute, am 7. März, die Rampenlicht-Stunde mit Evoli. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Bonbons beschert. Wir zeigen euch hier alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten steht dabei ein ausgewähltes Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus. Die Pokémon und Boni legt Niantic in der Regel am Anfang des Monats für die kommenden Wochen fest. Der Bonus wirkt sich entweder auf EP, Sternenstaub oder Bonbons aus.

Heute trefft ihr das Pokémon Evoli aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Normal und hat einige coole Weiterentwicklungen.

Rampenlicht-Stunde am 7. März – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Das Event beginnt zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann eine Stunde lang aktiv und wird um 19:00 Uhr beendet.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr besonders viele Spawns von Evoli finden. Es erscheint vielerorts in der Wildnis. Wer will, kann einen Rauch zünden und erhält damit noch weitere Evoli-Spawns.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge Bonbons. Das zählt für alle Pokémon, die ihr während der Event-Zeit verschickt.

Heute läuft die erste Rampenlicht-Stunde im März. Drei weitere Events folgen noch in diesem Monat. In der Übersicht zeigen wir euch die kommenden Inhalte:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Evoli fangen? Ja, die schillernde Form von Evoli ist schon lange in Pokémon GO aktiviert. Durch die große Auswahl der Weiterentwicklungen sind die Shinys sehr wertvoll.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Allein für Sammler dürfte dieses Event besonders wichtig werden. Wenn euch noch Shinys fehlen oder ihr starke Entwicklungen von Evoli sucht, ist das Event heute eine gute Chance dafür. Außerdem benötigt ihr die verschiedenen Evoli-Entwicklungen für Level 42 in Pokémon GO.

Auf diese Rampenlicht-Stunde freuen sich bereits viele Trainer und hoffen darauf, neue Shinys zu erhalten. Bedenkt aber, dass die Shiny-Chancen bei den Rampenlicht-Stunden nicht erhöht sind. Ihr müsst also auf pures Glück spekulieren.

In den nächsten Wochen stehen noch viele weitere Inhalte für euch bereit. Wir zeigen euch die Termine für die Events im März 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht.