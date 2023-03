Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Bauz und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 14. März, die Rampenlicht-Stunde mit Bauz. Dazu erhaltet ihr einen Bonus, der euch mehr Erfahrungspunkte bringt. Wir zeigen euch hier alles zu Shinys, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde für alle Trainer. Das ist ein kostenloses Event, das eine Stunde lang aktiv ist. Dabei steht ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus und bringt einen Bonus mit, der euch mehr EP, Sternenstaub oder Bonbons beschert.

Heute trefft ihr auf das Pokémon Bauz aus der siebten Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 14. März – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Der Start der Rampenlicht-Stunde ist zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr. Das Event läuft dann bis 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr nahezu an jedem Fleck in der Wildnis ein Bauz finden. Die meisten Spawns werden von dieser Spezies übernommen. Wenn ihr noch mehr Bauz finden wollt, könnt ihr einen Rauch dazu zünden.

Dazu erhaltet ihr für das Entwickeln von Pokémon die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Wenn ihr noch auf dem Weg von Level 41 auf 50 seid, ist das eine gute Möglichkeit, Fortschritte zu machen.

Das ist schon die zweite Rampenlicht-Stunde im März. Doch zwei weitere Events erwarten euch in diesem Monat noch:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Bauz fangen? Nein, die schillernde Version von Bauz ist bisher nicht in Pokémon GO aktiv und kann auch nicht bei der Rampenlicht-Stunde heute gefangen werden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Bauz kann sich zu Arboretoss und schließlich zu Silvarro entwickeln. Am besten von ihnen performt Silvarro, das in der Super- und Hyperliga im unteren Mittelfeld spielt. Vor allem lohnt sich das Event aber, wenn ihr einige Pokémon zur Entwicklung bereit habt und euch Extra-EP verdienen wollt.

Macht ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde mit oder findet ihr das Event ohne Shiny und ohne starke Angreifer nicht so interessant? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.