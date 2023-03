In Pokémon GO gilt das GO Plus als schwach, beschert Trainer jetzt aber irren Fang

In Pokémon GO hat ein Trainer mit Hilfe eines GO Plus einen irren Fang gemacht. Welches Monster er ergattern konnte und wieso der Fang so etwas besonderes ist, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Was ist das GO Plus? Bei dem GO Plus handelt es sich um ein besonderes Fang-Gadget. Einige Trainer nutzen es, wenn sie ihr Handy gerade nicht in der Hand haben, um unterwegs Pokémon zu fangen oder an Pokéstops zu drehen.

Dazu vibriert das Gadget, wenn eine Interaktion im Spiel möglich ist und durch einen kurzen Knopfdruck kann dieses durch den Spieler ausgelöst werden. Dabei hat es nur einen Versuch und nutzt obendrein auch keine Beeren und nur die normale Pokébälle. Es ist also vergleichsweise schwach und dient in erster Linie als Ergänzung zum normalen Spielen.

Nun hat ein solches Gerät einem Trainer aber einen ganz besonderen Fang beschert. Wir zeigen euch, um welches Monster es sich dabei handelt und was die Community darüber denkt.

Trainer ist sprachlos vom Fang seines GO Plus

Was wurde gefangen? Wie der reddit-User cpgxrcia in seinem Beitrag erklärt, war er mit seinem GO Plus unterwegs. Und genau dieses Fang-Gadget hat ihm einen ganz besonderen Fang beschert: Galar-Zapdos. So schreibt er (via reddit.com): “Ich bin absolut sprachlos, mein GO Plus hat ein Galar-Zapdos gefangen!?!!!!” und postet dazu ein Bild seiner Ausbeute.

Warum ist der Fang so besonders? Dass cpgxrcia beim Blick auf seine gefangenen Pokémon sprachlos war, als er Galar-Zapdos entdeckte, ist mehr als nachvollziehbar. Der legendäre Vogel gehört nämlich neben Galar-Lavados und Galar-Arktos zu den Spawns des täglichen Abenteuerrauchs.

Diesen besonderen Rauch gibt es seit Juli 2022 und er bringt euch für 15 Minuten spezielle Spawns, sofern ihr euch bewegt. Eines der Highlights sind dabei die möglichen Begegnungen mit den legendären Galar-Vögeln, die verhältnismäßig selten sind. Doch auch wenn ihr sie endlich gefunden habt, sind sie euch keineswegs sicher.

In den meisten Fällen habt ihr nämlich nur gerade einmal einen Versuch, um euch die Monster zu schnappen, sonst fliehen sie. Aus diesem Grund ist für die meisten Trainer klar, dass hier eine goldenen Himmihbeeren, ein Hyperball und ein fabelhafter Curveball-Wurf notwendig wird, sowie eine große Portion Glück. Denn auch unter den besten Bedingungen können sie noch flüchten.

Umso besonderer ist es, dass es das GO Plus geschafft hat, einen solchen Vogel mit nur einem einfachen Pokéball und ohne Einsatz einer Beere zu fangen.

“Du hast dein Glück für die nächsten 5 Jahre aufgebraucht”

In der Community sind die Trainer von dem Fang überrascht und zeigen sich teilweise auch ein bisschen neidisch, gönnen cpgxrcia aber seine Ausbeute. So hoffen auch einige von ihnen, sich den begehrten Galar-Vogel endlich selbst zu sichern, hatten dabei bislang aber eher weniger Erfolg.

Sie können es daher kaum glauben, dass das GO Plus es mit einem normalen Pokéball gefangen hat und sind sich sicher, dass cpgxrcia sein Glück erstmal für eine ganze Weile ausgeschöpft haben muss. Man kann folgendes in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

JesusGodNathan: “Mit einem Pokeball? Das ist mein Traum. Herzlichen Glückwunsch.”

vishalb777: “Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist wahnsinnig gering. Glückwunsch, du hast dein Glück für die nächsten 5 Jahre aufgebraucht.”

thatswhatmyfoodeats: “Gratulation an die KI, die das gefangen hat.”

GawdDamSuperman: “Schau, ich sage das mit allem gebührenden Respekt, und ich meine, ALLEN gebührenden Respekt, aber ich hasse dich. Ich hatte 11 Versuche, und alle sind geflüchtet.”

Sind die legendären Galar-Vögel wirklich so selten?

Wie selten die legendären Vögel tatsächlich sind, zeigte sich auch in unserer Community-Umfrage aus dem Dezember 2022. In dieser wollten wir von euch wissen, wie viele Galar-Vögel ihr bislang schon gesammelt habt. Mehr als 7.800 Leserinnen und Leser haben an dieser Umfrage teilgenommen (Stand: 16.03.2023 um 12:00 Uhr Ortszeit).

61 % (4.772 Stimmen), also die Mehrheit der Teilnehmer gab an, dass sie noch keinen der Vögel fangen konnten. Weitere 1.622 Trainer (21 %) haben zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht einmal eines dieser legendären Monster zu Gesicht bekommen. Dennoch hatten auch einige Spieler Glück, denn 3 % (228 Stimmen) konnten sich schon zwei der Vögel holen, 98 Spieler (1 %) sogar schon alle drei. Die übrigen 15 % (1.158 stimmen) haben zumindest eines der Monster fangen können.

Gehört ihr zu den glücklichen, die sich schon einen der Galar-Vögel sichern konnten? Und wurde dieser vielleicht sogar ebenfalls mit Hilfe eures GO Plus gefangen? Oder habt ihr es eher auf andere Monster im Spiel abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

