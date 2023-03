Pokémon GO äußert sich jetzt zum doppelt kaputten Raid-Event, will euch entschädigen

In Pokémon GO fand am vergangenen Wochenende ein Top-Raid-Event statt und das ging ziemlich in die Hose. Nun haben sich die Entwickler selbst zu Wort gemeldet. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie Niantic nun mit dem fehlerhaften Event umgehen will.

Um welches Event geht es? Am 11. März 2023 fanden in Pokémon GO wieder die beliebten Top-Raids statt. Das sind besondere Raids, die allerdings ausschließlich vor Ort gespielt werden können und etwas anspruchsvoller sein sollen, als der Großteil der normalen Raids. Zu fangen gab es erstmals das legendäre Drachen-Pokémon Regidrago.

Doch statt eines coolen Events wurden die Trainer, besonders in den ersten Zeitzonen, von zahlreichen Bugs geplagt. So konnten sie unter anderem den Raids nicht beitreten, erhielten die versprochene befristete Forschung nicht oder hatten einen viel zu kleinen Fangkreis bei Regidrago.

Ein Ersatz-Event in Neuseeland sollte daher am 12. März für eine Entschädigung sorgen, doch auch diese ging gehörig schief. Die gleichen Fehler vom Vortag traten erneut auf. Nun hat sich Niantic endlich selbst zu der Misere geäußert. Wir zeigen euch, was sie dazu sagen und was nun geplant ist.

Niantic plant Entschädigung

Was hat Niantic gesagt? Wie die Entwickler von Pokémon GO am Abend des 16. März 2023 über ihren Twitter-Account bekanntgeben, wollen sie sich bei den Trainern für das fehlerhafte Event-Wochenende entschuldigen und planen dazu eine Entschädigung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So schreiben sie (via twitter.com): “Trainer, wir entschuldigen uns für die Probleme bei den Top-Raids am Wochenende und die Auswirkungen, die sie auf euer Spielerlebnis hatten. Wir planen einen Weg, um es für Trainer auf der ganzen Welt wieder gut zu machen, insbesondere für diejenigen in der Zeitzone GMT +13. Bitte haltet euch für Details bereit.”

Welche Entschädigung wird es geben? Eine genaue Angabe, wie die geplante Entschädigung aussehen wird und wann sie kommt, hat Niantic bislang noch nicht mitgeteilt. Hier müsst ihr euch also noch etwas gedulden. Allerdings geht aus der Ankündigung hervor, dass eine Entschädigung für alle Trainer geplant ist. Somit würden auch Spieler hier in Deutschland davon profitieren.

Trainer befürchten “ein kostenloses Geschenk mit Tränken, Beeren und Belebern”

Was sagen Spieler? Zwar finden es manche Spieler gut, dass sich Niantic für die Fehler öffentlich entschuldigt, aber einige sind auch enttäuscht, dass eine Reaktion so lange auf sich warten ließ. Besonders, dass eine konkrete Idee, wie und wann eine Erstattung erfolgt, noch nicht kommuniziert wird, verärgert die Trainer.

Einige haben darüber hinaus Bedenken, dass die Entschädigung nur in Form von einfachen Items oder durch das schlichte Wiederholen des Events stattfindet. So kann man auf reddit folgende Kommentare finden (via reddit.com):

Kedem2: “Wie kann es sein, dass es fast 4 Arbeitstage dauert, diese Antwort zu formulieren?”

AstrakanX: “Und doch können sie uns weder sagen, was sie tun werden, noch wann sie es tun werden…”

Qoppa_Guy: “Was ist euer Angebot? Ein kostenloses Geschenk mit 3 Tränken, 3 Himmihbeeren und 3 Belebern?”

A_Lone_Macaron: “Und alles, was sie tun werden, ist ein weiteres Wochenende für diese Raids festzulegen.”

Shipshaefter: “Dies ist das erste Mal seit langem, dass sie für eine Problematik auch nur ansatzweise Verantwortung übernehmen.”

Ob Niantic euch wirklich nur mit ein paar Items entschädigen wird oder die Fehler behebt und dann einen erneuten Versuch wagt, bleibt aber abzuwarten. Sobald es offizielle Informationen zur Entschädigung gibt, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten.

Wie lief euer Top-Raid-Wochenende? Konntet ihr die Raids ohne Probleme spielen oder musstet ihr euch auch mit Bugs herumplagen? Und welche Entschädigung würdet ihr euch für das misslungene Event wünschen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Am Wochenende findet bereits das nächste große Event statt. Wir zeigen euch alle Inhalte des Community Days mit Flegmon sowie Galar-Flegmon und verraten euch, wie ihr den Tag nutzen könnt.