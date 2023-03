Würdet ihr in Pokémon GO cheaten, wenn ihr sicher nicht erwischt werdet?

In Pokémon GO setzen die Entwickler auf eine ehrliche Spielweise und auch in der Community sind Spoofer nicht immer gern gesehen. Wir von MeinMMO wollen von euch wissen, wir ihr zu diesem Thema steht und ob ihr cheaten würdet, wenn ihr sicher sein könntet, dass ihr nicht erwischt werdet.

Was sind Spoofer? Neben den Trainern, die Pokémon GO auf ganz ehrliche Weise spielen, gibt es auch eine Reihe von Spielern, die sich durch schummeln einen Vorteil sichern wollen, sogenannte Spoofer. Sie verändern mit Hilfe von spezieller Software ihren GPS-Standort und können so ganz bequem vom Sofa aus, durch die ganze Welt reisen.

Das ist von den Spiel-Entwicklern und der Community aber nicht unbedingt gern gesehen, weshalb Niantic immer wieder hart gegen die Spoofer vorgeht und somit auch den einen oder anderen Trainer davon abhält, das selbst zu tun. Doch wie wäre es, wenn man wüsste, dass man nicht erwischt wird? Das wollen wir in diesem Beitrag von euch wissen.

Kommt Spoofen für euch in Frage?

Das Schummeln in Pokémon GO ist nicht erlaubt und deshalb gehen die Entwickler auch immer wieder gegen diese Trainer vor. Um diese Regelung durchzusetzen, macht Niantic die entsprechenden Spoofer in unregelmäßigen Abständen ausfindig und belegt sie mit einem Bann. Zunächst erst für wenige Stunden, dann Tage und schließlich auch für immer. Es ist also mit einem gewissen Risiko verbunden.

Doch was wäre, wenn die Entwickler euch dabei nicht erwischen können? Würdet ihr dann cheaten? Nehmt gern anonym an der nachfolgenden Umfrage teil oder erzählt uns offen in den Kommentaren, wieso ihr euch so entschieden habt:

Vorteile beim Spoofing und ihre Auswirkungen auf andere

Wer in Pokémon GO schummelt und mit seinem Account durch die Gegend spooft, kann sich so den ein oder anderen Vorteil sichern. Welche das sein können und welche Konsequenzen das unter Umständen auch für andere Trainer hat, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Regionale Pokémon: Durch das Manipulieren des GPS-Standorts kann ein Spoofer verhältnismäßig schnell seinen Ort im Spiel wechseln. So kann er auf Monster treffen, die man sonst im Spiel nicht unbedingt so einfach finden kann. Allen voran auf Pokémon, die es nur in bestimmten Regionen zu fangen gibt, die einem aber zum Vervollständigen des PokéDex noch fehlen.

Wer diese auf ehrliche Weise fangen möchte, muss sich nämlich erst auf weite Reise in andere Länder begeben oder sich alternativ gedulden, dass es sie zu irgendeinem Event auch in Deutschland zu fangen gibt. Das kann also entsprechend mühselig und langwierig sein.

Hier zeigen wir euch, welche regionalen Pokémon es gibt und wo ihr sie findet.

Monster mit hoher IV: Darüber hinaus bieten die schnellen Ortswechsel auch die Chance, sich Monster mit einer hohen IV zu sichern. So existieren besonders in größeren Städten durch die Community geführte Maps, in denen Begegnungen mit Monstern eingetragen werden können, die eine perfekte IV von 100 % haben. Normalerweise hat man nur ein kurzes Zeitfenster, sich dieses Pokémon dann auch zu sichern, aber für Spoofer ist das ein Klacks.

Mit wenigen Klicks sind sie am genannten Ort. Das kann zur Folge haben, dass sie sich deutlich mehr starke Monster sichern können als ehrliche Spieler. Was im Raid durchaus eine gute Unterstützung für alle Teilnehmer sein kann, kann wiederum in der GO-Kampfliga auch schnell Nachteile mit sich bringen. So sind diese Trainer anderen dadurch auch schnell überlegen, was schließlich die Spielfreude nimmt.

Münzen sammeln: Eine weitere Möglichkeit, die man als Spoofer viel einfacher nutzen kann, ist das Sammeln von Münzen. Diese erhält man bekanntlich nur durch das Besetzen von Arenen. Doch oftmals herrscht um diese ein harter Kampf und man wird schnell wieder herausgeworfen. Durch die Veränderung des GPS-Standorts können die Cheater immer wieder die Arenen bekämpfen und diese besetzen.

Immer wieder allerdings auch zum Leidwesen anderer Trainer. Denn es gibt auch Spoofer, die die Arenen auch über die Anzahl der maximalen Tagesmünzen für sich beanspruchen und die Arenen somit immer wieder leeren. Dann können andere Spieler sich keine Münzen sichern, was für Frust sorgt. Wie genau ihr Münzen in Pokémon GO verdienen könnt, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Münzen verdienen in Pokémon GO – So funktioniert das Münzsystem 2023

Glückstausch: In den letzten Jahren haben außerdem die Anzahl der Trainer-Freunde aus dem Ausland zugenommen, spätestens, seitdem man Postkarten aus verschiedenen Regionen sammeln muss, um die unterschiedlichen Formen von Vivillon zu sammeln.

Wer fleißig im Freundschaftslevel gestiegen ist und nun einen Glückfreund aus dem Ausland hat, kann den begehrten Tausch häufig nicht durchführen. Durch das Cheaten, ist es den Spielern möglich, sich virtuell mit diesen Trainern zu treffen, den Glückstausch durchzuführen und sich so ein garantiertes Glücks-Pokémon zu sichern.

Das Spoofen bietet im Gegensatz zum normalen Spiel also eine Menge Anreize, dennoch gibt es dadurch auch gewissen Auswirkungen auf das Spielerlebnis anderer Trainer. Oftmals kann es auch hierbei zu Vorteilen kommen, wie bei der Unterstützung im Raid oder einem gemeinsamen Glückstausch, von dem andere ebenfalls profitieren.

An anderen Stellen werden die ehrlichen Trainer dabei aber auch negativ beeinflusst, nämlich dann, wenn sie dadurch beispielsweise keine Münzen bekommen.

Wie ist eure Meinung zum Thema spoofen? Habt ihr es schon einmal ausprobiert? Oder würdet ihr es machen, wenn ihr keine Konsequenzen zu befürchten hättet? Wenn ja, was wären eure Gründe dafür? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Auch ich habe mich mit dem Thema “Cheaten” auseinandergesetzt und finde: “Spoofen ist gar nicht so schlimm, wie viele sagen”. Wieso ich dieser Meinung bin, lest ihr in meinem Beitrag.