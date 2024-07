Pokémon GO: Trainer sieht eine Nachricht, auf die er 6 Jahre lang hingearbeitet hat

In Pokémon GO gibt es einige Spezialforschungen, an denen ihr lange sitzen könnt. Ein Trainer zeigt nun eine Nachricht, die wohl die wenigsten von euch überhaupt kennen.

Was sind Spezialforschungen? Bei Spezialforschungen handelt es sich um Quests in Pokémon GO, die ihr zu bestimmten Events oder Zeitpunkten erhalten könnt. Ihr habt unbegrenzt Zeit, um diese zu erledigen.

Es gibt Spezialforschungen, die für alle Trainer kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und andere, die käuflich erworben werden müssen.

Absolviert ihr sie, erhaltet ihr besondere Belohnungen wie seltene Items oder Pokémon. Vor wenigen Monaten konntet ihr auf diese Weise beispielsweise einen weiteren Meisterball erhalten.

Ein Trainer auf Reddit zeigt in diesem Zusammenhang einen Screenshot mit einer Nachricht, die nur wenige Trainer kennen dürften und auf die er nach eigenen Angaben 6 Jahre lang drauf hingearbeitet hat.

Forschungen teils erst nach Monaten lösbar

Was für eine Nachricht ist das? Der Trainer zeigt auf Reddit, dass er alle Spezialforschungen, die er bisher erhalten hat, gelöst hat. Dies ist insofern besonders, als dass es viele Spezialforschungen gibt, bei denen ihr bestimmte Pokémon fangen oder fotografieren müsst.

Sind diese aktuell nicht im Spiel verfügbar, kann es Monate oder Jahre dauern, bis ihr die entsprechenden Forschungen erfüllen könnt.

Außerdem kommen immer wieder neue Spezialforschungen ins Spiel, die ihr lösen könnt. Seid ihr also gerade auf einem guten Weg, um alle Spezialforschungen zu lösen, können bereits neue erscheinen und eure Liste wieder verlängern.

Den Beitrag und die entsprechende Nachricht, die ihm angezeigt wird, könnt ihr hier sehen:

Was sagt die Community dazu? Unter seinem Beitrag tummeln sich viele Kommentare, in denen erklärt wird, an welchen Spezialforschungen die jeweiligen Trainer hängen. Hierzu gehören die folgenden:

Ich hänge immer noch am Dezember Community Day mit Porygon , schreibt Trainer rockblazer23

, schreibt Trainer rockblazer23 Ich brauche immer noch Liliep oder Anorith , lautet der Kommentar von Trainer kaedemi011

, lautet der Kommentar von Trainer kaedemi011 Ich hänge am Schnappschuss von Demeteros , ergänzt Trainer LemonadeLion2001

, ergänzt Trainer LemonadeLion2001 Wo hast du Ditto gefunden? , fragt Princess_Ichigo

Diese Kommentare zeigen, wie lange sich Spezialforschungen ziehen können. Hier benötigen Trainer Pokémon, die es aktuell nicht im Spiel zu finden gibt, was sie daran hindert, die entsprechenden Forschungen abzuschließen.

Es gab in der Vergangenheit auch Spezialforschungen, die von Niantic im Nachhinein angepasst wurden, damit sie von den Trainern leichter oder überhaupt absolviert werden können. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Spezialforschungen, an denen ihr schon seit Monaten oder sogar Jahren sitzt? Oder habt ihr auch alle Spezialforschungen gelöst? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO noch auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch.