Pokémon GO: Frühlings-Event bringt euch 2 süße neue Monster und Eier-Boni

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das jährliche Frühlings-Event. In diesem Jahr erwarten euch neue Monster, kostümierte Pokémon sowie eine Reihe von Eier-Boni. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf welche Inhalte ihr euch außerdem freuen könnt.

Um welches Event geht es? Jedes Jahr, rund um Ostern, veranstaltet Pokémon GO das sogenannte Frühlings-Event “Hüpft in den Frühling”. Am Dienstag ist es wieder so weit und das Event wird euch neben einem Pokémon-Debüt auch Begegnungen mit kostümierten Monstern bescheren. Welche Spawns und Boni euch außerdem erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Frühlings-Event? Das Event startet am 04. April 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft über die Osterfeiertage hinweg, bis es am 10. April 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit schließlich endet. Versehentlich veröffentlichte Niantic erste Details zu diesem Event schon zu früh. Inzwischen sind alle Infos bekannt.

Neue Pokémon zum Frühlings-Event

Wommel finden: Eines der Event-Highlights wird das Pokémon-Debüt der beiden Hummelfliege-Pokémon sein. Erste Hinweise zu dem Release gab es bereits durch einen Tweet vor ein paar Tagen. Nun ist es offiziell: zum Frühlings-Event könnt ihr Wommel begegnen und es unter Einsatz von 50 Bonbons zu Bandelby weiterentwickeln.

Im Event-Zeitraum wird es dann in der Wildnis, in 2-km-Eiern und in den Level-1-Raids zu finden sein. Erkennen könnt ihr das Käfer- und Fee-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation an seinem kleinen honiggelben Körper, den langen schwarzen Beinchen sowie den beiden Flügeln, die eine hellbraune Musterung haben.

Wommel und Bandelby (via pokemon.com)

Kostümierte Monster: Im Mittelpunkt des diesjährigen Frühlings-Events stehen außerdem Blumenkränze und Kirschblüten, weshalb ihr eine Reihe von kostümierten Pokémon finden könnt. So erwarten euch Pikachu und Evoli sowie all ihre Entwicklungsstufen erstmals mit Kirschblüten geschmückt.

Aber auch Haspiror, Wonneira, Chaneira, Togepi und Togetic setzen in diesem Jahr wieder auf ihren altbewährten Kopfschmuck und sind, wie bereits im letzten Jahr, mit einem Blumenkranz zu finden.

Neue kostümierte Pokémon

Die neuen kostümierten Pikachu und Evoli wurden bereits vor einigen Tagen im Quellcode gefunden und sorgten für Verunsicherung bei den Trainern. Im nachfolgenden Beitrag erklären wir euch, wieso:

Pokémon GO: „Neue“ Kostüme für Evoli und Pikachu zum Oster-Event verwirren Trainer

Alle Spawns, Shinys & Boni zum Event

Welche Spawns und Shinys gibt es? Neben Wommel und den neuen kostümierten Pokémon lassen sich in der Wildnis, in Raids sowie in den 2-km-Eiern weitere thematisch passende Monster finden. Welche das sind und wo ihr sie findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Einigen von ihnen könnt ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen begegnen. Diese haben wir mit einem Stern (*) markiert.

Wilde Spawns:

Pikachu mit Kirschblüten*

Pummeluff*

Evoli mit Kirschblüten*

Marill*

Flurmel*

Haspiror mit Blumenkranz*

Scoppel*

Wommel

seltener: Chaneira mit Blumenkranz* und Togetic mit Blumenkranz*

Neue Raid-Bosse:

Level-1-Raids: Pikachu mit Kirschblüten*, Pummeluff*, Evoli mit Kirschblüten*, Wommel

Level-3-Raids: Kokowei, Alola-Kokowei*, Chaneira mit Blumenkranz*, Togetic mit Blumenkranz*

Level-5-Raids: Lugia*

Mega-Raids: Mega-Schlapor*

Inhalte der 2-km-Eier:

Evoli mit Kirschblüten*

Pichu mit Kirschblüten*

Togepi mit Blumenkranz*

Azurill*

Wonneira mit Blumenkranz*

Mampfaxo*

Riolu*

Wommel

Wird es Boni geben? Ja, neben den verschiedenen thematischen Spawns könnt ihr euch auch über ein paar Boni freuen. Dabei wird sich passend zu Ostern alles um das Thema Eier drehen. Folgendes erwartet euch:

halbierte Schlüpf-Distanz, bei Eiern, die während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden

doppelte Bonbons beim Schlüpfen von Eiern

Glücks-Eier halten 1 Stunde

Sammler-Herausforderung “Hüpft in den Frühling” Belohnung: EP, Sternenstaub und ein Glücks-Ei

Event-Forschungen an PokéStops Begegnungen mit: Pikachu mit Kirschblüten*, Chaneira mit Blumenkranz*, Evoli mit Kirschblüten*, Togetic mit Blumenkranz*

Wonneira-Hoodie für euren Avatar im Shop

Neuer Hoodie für euren Avatar im Shop

Wie gefallen euch die Inhalte des Frühlings-Events? Freut ihr euch bereits auf eine Begegnung mit Wommel? Oder habt ihr es eher auf die Eier-Boni abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im April und welche sich lohnen.