Hupps! Pokémon GO enthüllt versehentlich das Frühlings-Event mit neuen Pokémon

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Frühlings-Event und die Enthüllung wurde offenbar zu früh veröffentlicht. Wir zeigen euch, was das Event bringt.

Was passierte aus Versehen? Wie ein Nutzer auf Reddit berichtet, sah er im Spiel plötzlich die Ankündigung für das Frühlings-Event in Pokémon GO. Er machte Screenshots davon und teilte sie mit der Community. Wenig später wurde die Ankündigung dann wieder aus dem Spiel entfernt. Den offiziellen Blogpost gibt es bisher auch noch nicht.

Wir zeigen euch hier die Details zum Event.

Hüpft in den Frühling 2023: Start, Inhalte, Boni

Wann ist Start? Das Event beginnt am 4. April um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis zum 10. April um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv. Diese Daten bestätigte Niantic bereits in der Event-Übersicht für April 2023.

Was steckt im Event?

Raids: In den Raids sollt ihr während des Events auf Lugia* und die Inkarnationsform von Demeteros treffen. Beide haben die Chance, als Shiny gefangen zu werden

In den Mega-Raids trefft ihr auf Mega-Schlapor

Neue Pokémon: Als neues Pokémon könnt ihr erstmals auf Wommel treffen. Das Pokémon gehört zu den Typen Käfer und Fee und stammt aus der 7. Spielgeneration. Auch seine Weiterentwicklung Bandelby werdet ihr in der Wildnis treffen können. Den Release des Pokémon teaserte Niantic bereits.

Eier: In den 2-km-Eiern verstecken sich Riolu.

Boni: Das Event zur Osterzeit dreht sich natürlich inhaltlich um Eier. So erhaltet ihr für das Ausbrüten von Eiern die doppelte Menge an Bonbons. Dazu benötigen Eier nur noch die halbe Distanz, um zu schlüpfen. Glücks-Eier, die ihr während des Events zündet, sind eine ganze Stunde lang aktiv.

Weitere Inhalte soll es dann in dem Blogpost geben, der zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verfügbar ist (Stand vom 29. März um 10:14 Uhr). Wir werden diesen Artikel mit den neuen Informationen überarbeiten, nachdem sie bekannt sind.

Dass in diesem Zeitraum das Frühlings-Event von Pokémon GO stattfindet, hatten die Entwickler bereits in der Übersicht aller Events für den April 2023 bekannt gegeben. Allerdings zunächst ohne Details. Offenbar wurde die News im Spiel zu früh veröffentlicht und sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt lesbar werden.

