Pokémon GO bringt wohl bald neues Monster aus Gen 7 – Kleiner Hinweis auf einem Bild zeigt es

In Pokémon GO rätseln die Trainer gerade über einen Tweet der Entwickler, der auf ein neues Monster hinweist. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welches Bild es dabei geht und welches Pokémon die Community dahinter vermutet.

Über was wird gerätselt? In Pokémon GO könnte in den kommenden Wochen ein neues Pokémon-Debüt anstehen. Zumindest deutet ein aktueller Tweet der Entwickler genau das an. Um welches Monster es sich dabei handelt, verrät Pokémon GO allerdings noch nicht und gibt stattdessen dezente Hinweise. Welche das sind und auf welches Monster die Trainer tippen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Welches Monster könnte bald ins Spiel kommen?

Um welchen Tweet geht es? Über den offiziellen Twitter-Account von Pokémon GO Korea wurde heute, am 27. März, in den frühen Morgenstunden ein neues Bild zur aktuellen Season “Rising Heroes” geteilt. Darauf zu sehen ist eine Blumenlandschaft sowie ein Smartphone, dass eine der weißen Blüten näher betrachtet.

Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt man am linken Bildschirmrand des Smartphones das Hinterteil eines kleinen Pokémon. Dazu gibt Pokémon GO noch einen weiteren Hinweis. Sie schreiben (via twitter.com): “Ein kleiner Körper, aber eine große Präsenz!”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Welches Monster könnte das sein? Das Flügelpaar sowie das Hinterteil des gezeigten Monsters deutet ganz klar auf ein Käfer-Pokémon hin. In Kombination mit dem Hinweis im Tweet kann daher für die Trainer nur ein Pokémon in Frage kommen: Wommel.

Was ist das für ein Monster? Das Käfer- und Fee-Pokémon Wommel stammt aus der 7. Spiele-Generation und wird auch als Hummelfliegen-Pokémon bezeichnet. Es hat einen kleinen, ovalen, honiggelben Körper, lange, dünne, schwarze Beinchen sowie ein Flügelpaar, das mit einem hellbraunen Muster verziert ist.

Es lässt sich zu Bandelby weiterentwickeln. Dieses hat im Gegensatz zu Wommel einen etwas zierlicheren Körper mit einem großen Kopf, der nun zwei schwarze Fühler besitzt. Um seinen Hals trägt es eine Art bräunlichen Schal. Die honiggelbe Farbe, die hellbraunen Verzierungen sowie die langen schwarzen Beinchen hat es aber beibehalten.

Wommel und Bandelby (via pokemon.com)

Wann ist ein Release denkbar?

Was spricht für einen Release? Zunächst einmal lassen sich die beiden kleinen Pokémon vor allem auf Blumenwiesen finden, weshalb es hervorragend zu den Hinweisen des Tweets passt. Aber auch die gezeigten Umrisse im Bild könnten perfekt zu Wommel passen.

Hinzu kommt, dass die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, vor einigen Wochen die Grafiken zu Wommel und Bandelby im Spielcode gefunden haben. Das untermauert die Theorie der Trainer, dass es sich bei dem Release um das Hummelfliegen-Pokémon handeln könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wann wäre ein Release möglich? Wann ein Release der beiden Pokémon tatsächlich erfolgt, steht aktuell noch nicht fest. Da im Tweet das Logo der aktuellen Season zu sehen ist, kann man jedoch davon ausgehen, dass dieser im Laufe der aktuellen Jahreszeit noch erfolgen wird. Das wäre also bis zum 01. Juni 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit.

Einige Trainer vermuten bereits ein besonderes Event, dass aus ihrer Sicht auch noch das eine oder andere weitere Monster bringen könnte (via reddit.com):

Mettbr0etchen: “Vielleicht während eines käferbezogenen Events, zusammen mit Mega-Skaraborn? (Kommt schon, sieht das nicht aus wie ein Superheld?!)”

Bacteriophag: “Das jährliche Käferkrabbelei-Event würde zum aktuellen Trend von Niantic passen.”

MarkusEF: “Wommel & Bandelby feiern dieses Frühjahr ihr Debüt. Vielleicht mit Passimian zum diesjährigen Umwelt-Event, wie Kommandutan im letzten Jahr?”

Für einige wäre das jährliche Käfer-Event ein hervorragender Anlass, da die beiden Monster hier aufgrund ihres Typs thematisch bestens passen würden.

Eine weitere Möglichkeit wäre aber auch die Umweltwoche, die Niantic jedes Jahr im April veranstaltet. Ähnlich wie Bienen sammeln nämlich auch Wommel und Bandelby Nektar und Blütenstaub. Als Nebeneffekt sorgen sie dadurch automatisch für das Bestäuben von Pflanzen, was somit perfekt zum Thema Umweltschutz passen würde.

Ob und wann es schließlich soweit sein wird, bleibt für den Moment aber noch abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten.

Welches Monster vermutet ihr hinter den Hinweisen von Pokémon GO? Hofft ihr auch, dass Wommel und Bandelby bald ihren Release im Spiel feiern? Oder hofft ihr lieber auf ein anderes Monster? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO gibt es derzeit aber noch weitere Spekulationen. So vermuten Trainer zum GO Fest mächtige Pokémon, die bereits vor 2 Jahren gezeigt wurden.