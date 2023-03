Pokémon GO hat für kurze Zeit ein cooles Rocket-Feature, dass sich Trainer jetzt für immer wünschen

In Pokémon GO läuft gerade die große Rocket-Übernahme, die euch für kurze Zeit ein neues cooles Feature bereitstellt. Doch die Trainer wollen dieses am liebsten gar nicht mehr hergeben. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welche Funktion es geht.

Was ist die Rocket-Übernahme? In Pokémon GO ist am Wochenende die große Rocket-Übernahme gestartet. Dabei treiben die Mitglieder von Team GO Rocket im Spiel ihr Unwesen und können häufiger gefunden werden. Neben ein paar Boni hat Niantic für kurze Zeit auch eine neue Funktion eingeführt, durch die ihr schneller auf die Rocket-Bosse treffen könnt.

Mysteriöse Teile trotz Rocket-Radar sammeln

Um welche Funktion geht es? Mit dem Start der Rocket-Übernahme wurden auch die neue Spezialforschung “Aus den Schatten” sowie diverse Event-Feldforschungen freigeschaltet, durch die ihr euch mysteriöse Teile sichern könnt. Diese erhaltet ihr nämlich für gewöhnlich nur durch das Bekämpfen von Rocket-Rüpeln und auch nur dann, wenn ihr gerade kein Rocket-Radar in eurem Item-Beutel habt.

Für die neuen Quests hat Niantic nun kurzfristig eine Ausnahme gemacht. Wer also bereits ein Rocket-Radar besitzt, kann sich dennoch die mysteriösen Teile sichern – aber nur, wenn sie aus einer der Quests stammen. Rüpel verlieren die Teile nach wie vor nur dann, wenn ihr kein vollständiges Radar habt.

Ihr könnt jetzt kurzzeitig mysteriöse Teile und Rocket-Radare sammeln

Wozu sind die Teile wichtig? Ihr benötigt 6 dieser mysteriösen Teile, um euch ein neues Rocket-Radar zusammenzubauen und somit die Rocket-Bosse aufzuspüren. Wie ihr die Bosse damit genau finden könnt, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Trainer fordern die neue Funktion dauerhaft

Die neue Funktion ist eine echte Erleichterung des Spiels, findet zumindest der reddit-User caveman_tan. So kann er trotz eines vollständigen Radars bereits neue Teile sammeln und so schneller auf einen der Bosse treffen, weshalb er sich diese Funktion gern dauerhaft im Spiel wünscht.

So schreibt er (via reddit.com): “Die Möglichkeit, die mysteriösen Teile zu sammeln, wenn man bereits ein Rocket-Radar in seinem Inventar hat, ist eine wichtige Verbesserung der Lebensqualität und ich wünschte, sie würde über dieses Event hinaus bestehen bleiben.”

Für ihn wäre es außerdem eine gute Ergänzung, wenn man die zusätzlichen Teile nicht nur durch das Lösen der Quests erhalten kann, sondern sie, unabhängig vom Besitz eines Radars, auch im Anschluss an einen Rüpel-Kampf ausgeschüttet werden. Dennoch wäre auch eine generelle Einführung von mysteriösen Teilen in den monatlichen Feldforschungen für ihn denkbar.

Was sagen andere Trainer? Mit dieser Meinung ist caveman_tan keineswegs allein. Auch zahlreiche andere Trainer würden sich dauerhaft über die neue Funktion freuen, befürworten aber ebenfalls die Variante über die Rüpel. Allerdings vermuten auch einige, dass Niantic es nicht umsetzen wird, da man die Radare für 200 Münzen pro Stück auch im Ingame-Shop kaufen kann. So schreiben sie in den Kommentaren (via reddit.com):

Justdoinanabide: “Ich würde das sehr gerne sehen. Vor allem als jemand, der Rocket-Bosse anvisiert, ohne Radare zu kaufen. Ich habe wahrscheinlich gut 40 Rüpel nur wegen des Fangens gemacht, während ich auf Sierras Tanhel gewartet habe. Ich bin voll dafür.”

NYCScribbler: “Ich würde so viel mehr Rockets angreifen, wenn ich Teile ansparen und mehrere Radare bauen könnte. So wie es ist, ignoriere ich sie normalerweise, wenn ich ein Radar zur Hand habe.”

POGOFan808: “Auf jeden Fall. Es ist lächerlich, dass man 50 Rocket-Radare kaufen kann, um sie zu stapeln, aber für mich als Free-to-Play-Spieler ist es anscheinend zu übertrieben, mysteriöse Teile zu sammeln, wenn man bereits ein Rocket-Radar hat. […] Der einzige Grund, warum sie diese Funktion nicht aktivieren wollen, ist, dass sie wollen, dass man Rocket-Radare kauft.”

alucardoceanic: “Der einzige Grund, warum ich das will, ist, dass es sich schrecklich anfühlt, stundenlang ein Radar zu halten, um den richtigen Boss zu finden. Rocket-Radare sind (wie die meisten Gegenstände) im Shop erhältlich und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich einige Spieler gibt, die immer noch einige kaufen, um ihr schillerndes Crypto-Hunderter-Pokemon zu bekommen oder so nah wie möglich am perfekten für die GO-Kampfliga zu sein.”

Ob Niantic zukünftig die neue Funktion also dauerhaft ins Spiel bringen könnte, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu weitere Informationen geben, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Idee von caveman_tan, dass man sich die mysteriösen Teile dauerhaft zusätzlich zum Rocket-Radar sichern können sollte? Würde ihr dann häufiger gegen die Mitglieder von Team Rocket kämpfen? Oder umgeht ihr die Rüpel eh, weil ihr euch die Radare kauft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Giovanni hat nun ein neues legendäres Pokémon in seinem Team. Wir zeigen euch, ob sich Crypto-Regice lohnt.