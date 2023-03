Pokémon GO: Trainer spekulieren zum GO Fest auf mächtige Pokémon, die vor 2 Jahren gezeigt wurden

In Pokémon GO wird jährlich das GO Fest gefeiert, das spannende Highlight-Pokémon bringen kann. Was könnte uns dieses Jahr erwarten? Trainer haben schon Ideen.

Das GO Fest ist bei Pokémon GO das wohl größte Event des Jahres. Ursprünglich fand es als lokale Veranstaltung in verschiedenen Städten statt, mittlerweile gibt es aber auch globale Versionen des Events.

Geradezu traditionsgemäß bringt das GO Fest immer ein paar Highlights mit. Dazu gehörte 2020 etwa der Release von Crypto-Mewtu zum GO Fest, 2021 brachte einfach mal alle bis dahin verfügbaren Legendären in die Raids sowie Meloetta, 2022 drehte sich beim GO Fest alles um die Ultrabestien.

Dementsprechend gespannt schauen Trainer schon jetzt in Richtung Sommer 2023. Und auch, wenn noch nichts offiziell bekannt ist, haben Spieler doch schon Ideen, welche Monster vielleicht das Highlight bilden könnten.

Wo bleibt eigentlich Mega-Mewtu in Pokémon GO?

Was für Ideen haben Trainer? Im Pokémon-GO-Subreddit grub ein User namens “Pigroee3DS” eine alte Grafik von Pokémon GO aus. Die wurde damals zum 5. Geburtstag des Spiels veröffentlicht und zeigte neben Monstern wie den Gen-7-Startern und anderen Pokémon, die nun alle schon im Spiel sind, auch Mega-Mewtu X.

Damit nicht genug: Noch ein Jahr davor wurde bereits eine Grafik zum 04. Geburtstag veröffentlicht, die Mega-Mewtu Y zwischen anderen Pokémon versteckte. Auch hier sind zahlreiche Monster zu sehen, die heute im Spiel vertreten sind – außer Mega-Mewtu Y und, direkt daneben, Mega-Lucario. Zu dem Zeitpunkt gab es Mega-Entwicklungen noch gar nicht im Spiel.

In den Kommentaren diskutieren Trainer darüber, dass es schon seltsam sei, dass diese Monster so lang angedeutet wurden, aber bis heute nicht aufgetaucht sind.

So spekuliert ein Trainer, dass es nun im Sommer so weit sein könnte. Schließlich sind mit den Proto-Monstern Groudon und Kyogre dieses Jahr sehr, sehr starke Monster veröffentlicht worden.

Das könnte auch den Weg für heftige Monster wie Mega-Mewtu frei machen: “Nachdem wir die Protos für die Hoenn-Tour bekommen haben, würde es mich nicht überraschen, wenn eines oder beide Mega-Mewtus dieses Jahr beim GO Fest auftauchen würden” meint der User (via reddit): Aber das ist reine Spekulation meinerseits.

Direkt beteiligen sich auch andere Trainer an den Spekulationen. So verweist einer darauf, dass man auch Mega-Lucario nicht vergessen sollte, das gäbe es schließlich auch noch nicht. Zudem, verweisen einige Trainer, sei zumindest das normale Lucario auch im aktuellen Ladebildschirm der Rising-Heroes-Season in Pokémon GO zu sehen sei. Ein anderer scherzt, dass er Mega-Mewtu wenn überhaupt als Boss in den Elite-Raids vor Ort erwarten würde (via reddit). Ein anderer meint: “Ich vermute, dass Mewtu X und Y die letzten Mega-Entwicklungen sein werden, die sie veröffentlichen” (via reddit).

Gleichzeitig betonen aber auch Trainer, dass man sich nicht zu sehr auf diese Grafiken stützen sollte – schließlich hätten einige Pokémon aus den Geburtstags-Grafiken bislang schlicht keine Rolle gespielt (via reddit).

Eine weitere Option bringen Trainer allerdings mit einer anderen Mega-Entwicklung auf – nämlich Mega-Rayquaza (via reddit). Das wäre ebenfalls eine Option und erste Hinweise auf Rayquaza gab es auch schon in den letzten Monaten.

Rein aus Story-Sicht würde es ebenfalls passen: Angesichts dessen, dass sich die Hoenn-Tour zu einem großen Teil um Rayquazas Rivalen Proto-Groudon und Proto-Kyogre drehte, würde eine Komplettierung des Trios sich zum GO Fest anbieten.

Aber: Nach aktuellem Stand bleibt nur, zu spekulieren. Offizielle Informationen rund um das GO Fest 2023 gibt es derzeit noch nicht.

Was für Pokémon würdet ihr gerne sehen? Welche starken Monster könnten euch in diesem Sommer begeistern, was fehlt euch noch in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren!