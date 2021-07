Pokémon GO Fest am Sonntag: Alle Inhalte und Boni, die ihr heute bekommt

Nach dem Sonntag wird es Zeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dort steht der Hyperbonus an, den die Trainer während des GO-Fest-Samstages freigeschaltet haben. Alles zum Hyperbonus erfahrt ihr hier.

Das sind eine Menge legendäre Pokémon. Ihr wollt wissen, welche ihr am ehesten fangen solltet? Hier ist die Übersicht: Diese legendären Pokémon lohnen sich zum GO Fest 2021.

Das ist der wichtigste Inhalt: Während des zweiten Tages werden alle legendären Pokémon, die bisher in Pokémon GO waren, verfügbar sein. Sie werden die Stufe-5-Raids des Tages im Wechsel besuchen. Geordnet wird dies nach verschiedenen Zeiträumen.

Was ist gerade los? Das GO Fest 2021 ist seit Samstag im vollen Gange. Nachdem gestern vor allem die Habitate im Vordergrund standen, wird der zweite Tag heute stündlich rotierende, legendäre Raids bringen.

Das Pokémon GO Fest 2021 startet heute, am 18. Juli 2021, seinen zweiten Tag. Hier fassen wir euch kurz zusammen, welche Boni und Inhalte euch erwarten.

